Dopust na glavo: bi luksuzne počitnice zamenjali za kamp?

26. 05. 2026 08.00

Avtor:
B.S.
Par se sprehaja po plaži na Maldivih

Kaj je bistvo dobrega dopusta – razkošje, mir ali čas z najbližjimi? Dober dopust ni vedno tisti z največ zvezdicami, najdražjim razgledom ali zasebnim bazenom. Včasih najbolj ostanejo v spominu preprosti trenutki: skupen zajtrk, dan brez urnika, smeh ob nepričakovanih zapletih in občutek, da nam ni treba biti nikjer drugje kot tam, kjer smo.

Dopust ima v naših glavah skoraj poseben status. O njem razmišljamo mesece vnaprej, ga primerjamo, načrtujemo, varčujemo zanj in si od njega pogosto obetamo veliko: počitek, spremembo okolja, več časa z družino, odmik od dela in vsaj nekaj dni brez vsakodnevnega tempa. A ravno zato se hitro pojavi vprašanje: kaj pravzaprav naredi dopust dober?

Za nekoga je to hotel s pogledom na morje. Za drugega kamp, kjer otroci ves dan tekajo naokoli. Nekateri prisegajo na eksotične kraje, drugi na poznano plažo, kamor se vračajo vsako leto. Vsem pa je skupno nekaj preprostega: dopust naj bi nas vsaj za kratek čas prestavil iz rutine in nam dal občutek, da lažje zadihamo.

Apartma ob morju
FOTO: Shutterstock

Tudi zanimivosti o dopustu pogosto razkrijejo več o nas kot o destinaciji. Nekateri se sprostijo šele, ko imajo vse načrtovano do zadnje podrobnosti. Drugi potrebujejo prav nasprotno: nič urnikov, nič obveznosti, samo prost dan pred sabo. Nekateri iščejo udobje, drugi dogodivščino. In včasih se šele na počitnicah pokaže, kaj nam v resnici največ pomeni.

Prav s tem vprašanjem se poigrava nova zabavna resničnostna serija Dopust na glavo (Rich Holiday Poor Holiday), ki si jo lahko ogledate na VOYO. Serija na lahkoten, duhovit in pogosto zelo zgovoren način pokaže, kaj se zgodi, ko ljudje z zelo različnimi življenjskimi slogi za en teden zamenjajo počitnice, aktivnosti in proračun.

Ko se kovčki znajdejo na napačnem dopustu

Dopust na glavo
FOTO: VOYO

V središču serije Dopust na glavo je preprosta, a zelo učinkovita ideja: dve družini ali skupini, ki si običajno privoščita povsem različne počitnice, zamenjata dopust. Tisti, ki so vajeni vil, zasebnih bazenov, jaht in eksotičnih krajev, se znajdejo v precej bolj skromnih nastanitvah. Tisti, ki običajno dopustujejo z omejenim proračunom, pa prvič okusijo razkošje, ki se jim je prej zdelo nedosegljivo.

Resničnostna serija Dopust na glavo je že dostopna na VOYO.

Serija ne išče samo razlik med dragimi in poceni počitnicami. Bolj zanimivo je, kako hitro se pokaže, da razkošje samo po sebi ne pomeni nujno sprostitve, preprost dopust pa ni nujno slabša izbira. Včasih zasebni kuhar, vila in bazen prinesejo navdušenje, a tudi občutek odmaknjenosti. Drugič prav kamp, skupne aktivnosti in nepredvidljivo vreme družino prisilijo, da več časa preživi skupaj.

Najbolj zanimive zamenjave v seriji

Dopust na glavo
FOTO: VOYO

Med najbolj zgovornimi primeri v seriji Dopust na glavo (Rich Holiday Poor Holiday) je menjava med razkošno vilo v Marakešu in natrpanim kampom v Devonu. Družina, vajena zasebnega bazena in udobja, mora odkriti čar preprostih aktivnosti, druga pa ugotovi, da luksuz ni nujno enak sproščenosti. V eni izmed epizod se razkošen dvorec blizu Calaisa, z bazenom, kuharjem in jahto, zamenja za osnovni kamp ob jezeru Ullswater, kjer slabo vreme in bližina drugih dopustnikov hitro razbijejo predstavo o "popolnem" oddihu. Posebej zabavna je tudi zamenjava med mirnim karibskim oddihom na St. Luciji in živahnim Benidormom, kjer se pokaže, da je za nekoga raj tišina ob morju, za drugega pa ples, vrvež in dobra družba.

Je boljši dopust tisti z razgledom ali tisti z dobro družbo?

Britanski resničnostni šov Dopust na glavo iz znane teme naredi zabaven družbeni eksperiment. Vsi imamo predstavo o idealnem dopustu, serija pa pokaže, kako hitro se ta predstava spremeni, ko se znajdemo zunaj svojega območja udobja. Nekateri ugotovijo, da jih luksuz ne sprosti tako, kot so pričakovali. Drugi prvič vidijo, kako drugačen je lahko oddih, če proračun ni glavna omejitev.

Serija je primerna za gledalce, ki imajo radi lahkotne resničnostne formate z resničnimi odzivi, kulturnimi razlikami, družinskimi trenutki in ravno prav neprijetnimi situacijami. Ni le oddaja o dragih vilah in poceni kampih, ampak predvsem o tem, kaj ljudje na dopustu iščemo: udobje, stik, mir, zabavo, občutek svobode ali preprosto čas drug z drugim.

Da boste lažje dočakali svoj dopust, si lahko na VOYO ogledate novo resničnostno serijo Dopust na glavo (Rich Holiday Poor Holiday). Morda vas bo ob tem zamikalo, da bi naslednje počitnice načrtovali drugače. Ali pa boste samo z večjim veseljem ugotovili, da za dober oddih včasih ne potrebujemo popolnega razgleda, ampak pravo družbo in dovolj časa, da se zares odklopimo.

Razlagalnik

Serijo Dopust na glavo si lahko ogledate na VOYO. Gre za zabavno resničnostno serijo, v kateri družine in skupine z različnimi dopustniškimi navadami za en teden zamenjajo počitnice, aktivnosti in proračun.

Dopust na glavo pokaže, kaj se zgodi, ko ljudje, vajeni razkošnih počitnic, zamenjajo oddih s tistimi, ki dopustujejo precej bolj skromno. V ospredju niso samo razlike med luksuzom in kampom, ampak tudi vprašanje, kaj na dopustu zares šteje: denar, udobje, družba ali čas z najbližjimi.

Serija je dobra izbira pred dopustom, ker na zabaven način pokaže, da “sanjske počitnice” za vsakogar pomenijo nekaj drugega. Nekdo sanja o jahti in zasebnem bazenu, drugi o kampu, družbi in spontanosti. Prav zato lahko ob ogledu hitro ugotovimo, kakšen oddih bi v resnici najbolj ustrezal nam.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Dopust na glavo Rich Holiday Poor Holiday VOYO DOPUST
