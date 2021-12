Družina Horvat končno pod isto streho, Zdravko po vrnitvi iz bolnice dobro okreva

Zdravka, Blaženko in njunega sina Anžeja smo lahko spremljali v četrti sezoni Delovne akcije. Oče je bil takrat zaradi presaditve pljuč še v bolnišnici, v tem času pa so mojstri prenovili njegovo hišo in s tem omogočili, da je v njej lahko zaživela celotna družina. Več kot pol leta po oddaji so Horvatovi spregovorili za naš portal in nam sporočili veselo novico, da Zdravko dobro okreva. Prenova jim je življenje izjemno olajšala, predvsem pa so srečni, da lahko končno živijo pod isto streho.

icon-expand Družina Horvat - Blaženka, Anže in Zdravko FOTO: POP TV

Maja smo v četrti sezoni Delovne akcije dobili vpogled v življenje družine Horvat iz romskega naselja Pušča, kjer se je zgodila velika tragedija. V njihov vsakdan je močno posegel koronavirus, ki jim je vzel dva družinska člana, očeta Zdravka pa za devet mesecev priklenil na bolniško posteljo. Zbolel je namreč za covidno pljučnico, ki ji je sledilo sesedanje pljuč, ta pa so mu morali nato presaditi. Njegovo partnerko Blaženko in sina Anžeta je med težkim obdobjem čakanja, da se vrne iz bolnišnice, obiskala voditeljica Ana Praznik. S svojo ekipo mojstrov je ugotovila, da je njihova hiša polna plesni, vlage in poškodb zaradi udarca strele ter potrebna prenove.

Družina Horvat v hiši nikoli ni zaživela skupaj, Blaženka je namreč z Anžetom živela pri svojih starših v sosednji ulici. Ana jima je obljubila, da bo njena ekipa poskrbela, da se bo to spremenilo. Poleg tega je zastavila načrt, da v hiši namestijo prezračevalni sistem, ki je za pljučnega bolnika ključnega pomena. In kot vsi gledalci oddaje dobro vemo, se Ana in njeni mojstri svojih obljub vedno držijo. Hišo so uspešno prenovili in jo pripravili za družinsko življenje. A tukaj se je zgodba zadnje epizode četrte sezone zaključila, zato smo se odločili, da poizvemo, kako je z družino danes.

Zdravkovo zdravstveno stanje se počasi izboljšuje Blaženka nam je zadovoljno povedala, da se je Zdravko že vrnil iz bolnišnice. Kljub prvotnim skrbem, da bo morala postati njegova osebna negovalka, je njen partner že precej samostojen. "Postavil se je na noge, tako da mu sedaj gre kar dobro. Je veliko boljše," pravi in dodaja, da lahko po hiši hodi sam: "Z lahkoto. Ven gre sam, tudi po ulici se lahko sprehodi. Sedaj je skoraj tak, kot je bil, preden je zbolel za covidom-19. Ni še čisto enak, a kar je, je. Bomo videli, kako bo naprej." O svojem zdravju nam je zaupal tudi Zdravko sam, ki sedaj lahko že normalno govori, česar med snemanjem oddaje še ni mogel – prenovo hiše je zgolj nemo spremljal preko telefona. "Zdravje se počasi izboljšuje – fizično sem veliko boljši, kot sem bil. Gibanje ni več problem, zato sem bolj ali manj samostojen." Zdravko pravi, da se nad novimi pljuči ne more pritoževati, saj so zaenkrat v redu.

icon-expand Zdravko je bil s prenovo zadovoljen. FOTO: osebni arhiv

Prenova jim je olajšala življenje Prenova, za katero je poskrbela oddaja Delovna akcija, je družini Horvat omogočila življenje pod isto streho, hkrati pa jim je nekoliko olajšala življenje. "Veliko lažje je. Zaradi prenove nimam toliko skrbi," je povedala Blaženka, ki se dobro spominja dneva, ko je njen dragi prišel domov. "Prvi dan sploh ni bilo tistega: 'Uh, nova hiša.' Vsi smo bili vzhičeni in veseli, ker se je po tako dolgem času vrnil. Najprej smo se osredotočili na to. Naslednji dan pa sem mu po kosilu rekla, naj se malo sprehodi po hiši in pogleda, kako je na stvari, kako je kaj narejeno. Vzel si je čas in dejal, da je dobro 'naštimano'." Zdravko je ob tem dodal, da je bil zadovoljen predvsem zato, ker sam tega ne bi zmogel. Blaženka je veselo dejala, da je Anže navdušen nad svojo sobo, v kateri se ves čas zadržuje, celotna družina pa največ časa preživi v dnevni sobi. Z izgledom hiše in njeno funkcionalnostjo je zadovoljna: "Vse je v redu. Ko so delali hišo, sem jim takoj rekla, da sem jaz preprosta oseba, ki ne zahteva veliko in uganili so prav to, kar mi je všeč." Dodala je, da jo je prenova rešila neprespanih noči in skrbi, kako hišo primerno urediti za prihod bolnika. Selitev od staršev je bila zanjo velika sprememba, saj je bila življenja tam vajena: "Prve tri dni mi je bilo precej težko, ampak saj nisem šla v drugo državo, živimo v isti vasi. Zdaj mi je pomembno, da smo kot družina skupaj in vse to nadoknadimo. Glavno je, da je Zdravko v redu."

Najbolj pomembna pridobitev: prezračevalni sistem Horvatova sta najbolj hvaležna za prezračevalni sistem, ki so ga namestili mojstri Delovne akcije. "To je zelo pomembno za moje zdravje. Plesen, vlaga in prah so zame zelo nevarni in lahko na pljučih pustijo velike posledice. Pride lahko do zavrnitve," pojasnjuje pomembnost te pridobitve Zdravko, ki se poteka oddaje spominja le bežno: "Malo se spomnim, ko me je Ana v bolnico poklicala preko videoklica. Spomnim se tudi nekaj slik, ko so hišo urejali. Končni izdelek pa sem videl šele, ko sem pogledal oddajo."

Koronavirus za vedno zaznamoval njihova življenja Prekmurska družina je tako končno zaživela skupaj, kar poleg zdravja postavljajo na prvo mesto. Kljub lepim trenutkom bližine jih je njihova izkušnja s koronavirusom za vedno zaznamovala. "To je kot nočna mora, sploh ne moreš verjeti in se zavedati, kaj se nam je zgodilo. Izgubil sem očeta, izgubil sem strica. Bratranec je bil v komi, jaz sem bil v komi, mene so komaj rešili. Bratranec je domov prišel po enem mesecu, jaz po devetih. Še dobro, da imamo tako dobre zdravnike, ki so zelo dobro skrbeli zame," je povedal potrt, a hkrati hvaležen Zdravko.