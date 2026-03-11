Dve dekleti sta izkoristili zlata ključa, a pojavili so se dvomi

Nuša in Anastasija sta se po nesporazumih odločili za odkrit pogovor, da razrešita stvari. Medtem ju bodo druga dekleta opravljala in imela različne teorije o njunem odnosu – omenjale bodo neiskrenost in toksičnost. "Kako veliko paniko je naredila zaradi Nuše, da se vsa hiša s tem dekletom ni pogovarjala, potem pa je meni naredila popolnoma enako stvar, morda še hujšo. Njej pa se potem ne sme nič reči. To ni pošteno," bo povedala Antonela.

V vilo prispejo nova pisma – čas je za nove skupinske zmenke, izbira deklet pa bo precej nenavadna."Mi lahko pokažeš pismo, da preverimo?" bo eno dekle še posebej nezaupljivo, nekatere pa bodo precej razočarane, ker ostajajo v vili. Zmenki se bodo odvijali na posebni lokaciji, zaradi česar bodo dekleta precej nervozna. Tudi tista, ki so s Petrom in Karlom doslej vzpostavila močno povezavo, ne bodo več povsem prepričana nase. Nekatere se bodo spraševale, kako se bo dan sploh razvil:"Kaj bomo tam sploh vsi počeli? Bomo me tri samo v napoto?"

Skupni čas bo priložnost, da dekleta svojim sanjskim moškim postavijo številna neprijetna vprašanja, ko pa se oni odločijo biti popolnoma iskreni, bodo nekatera priznanja šokirala – in celo nekoliko prizadela. Ob koncu dneva se bosta dve dekleti, ki sta osvojili zlata ključa, odločili, da ju izkoristita, vendar vzdušje ne bo niti približno takšno, kot sta si ga želeli.

"Moram priznati, da so dekleta izčrpala tako mene kot njega, zato bomo videli, kako bo potekala noč. Mislim, da ni bila ravno najboljša ideja, da smo dan pred prespavanjem preživeli s konkurenco. Nihče od nas ni užival," bo povedalo eno dekle, medtem ko drugo tudi med druženjem ena na ena s svojim sanjskim moškim ne bo mogla nehati misliti na informacijo, ki jo je izvedela tisti dan. "To se mi ne zdi iskreno ... Ne morem sprejeti, da je z njegove strani karkoli resnega," bo dejala.

