Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! Delovna akcija VOYO Prijavi se
Voyo.si
TV Oddaje

Ekipa se že pripravlja na novo sezono kviza Na lovu

Ljubljana, 06. 05. 2026 17.24 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik
Na lovu

Kmalu po velikem uspehu kviza Na lovu, so se ustvarjalci lotili priprave nove sezone. Naša ekipa je tako obiskala snemanje prvih oddaj priljubljenega tekmovanja v znanju, ki ponuja obilo zabave in bogato denarno nagrado. V televizijskem studiu med snemanji vedno vlada skrivnostno vzdušje, saj tekmovalci pred začetkom oddaje nikoli ne smejo izvedeti, s katerim lovcem se bodo pomerili.

"Začenjamo z novo sezono, malo smo izboljšali stvari in se drugače pripravljali, zdaj pa bomo videli, kako bo uspešno," nam je pred začetkom nove sezone kviza Na lovu povedal voditelj Peter Poles, ki vse tiste, ki še odlašajo s prijavo, spodbuja: "Vedno obstaja možnost za nagrado. Tudi lani smo videli, da kljub temu, da smo v svojem znanju zelo trdni, ko včasih česa ne znajo, se hitro vrnejo na svojo pot. Ampak tudi lovci so ranljivi in premagljivi, zato verjamem, da bo tega v drugi sezoni še več! Vas čakamo!"

Lovec Viktor je pripravljen na drugo sezono kviza Na lovu.
Lovec Viktor je pripravljen na drugo sezono kviza Na lovu.
FOTO: POP TV

Lovec Viktor, ki smo ga obiskali v sobi, ki je namenjena izolaciji, kamor se umaknejo, da tekmovalci ne vedo, s kom se bodo pomerili, pa nam je povedal, kaj se tam dogaja: "Tukaj se pripravljamo na snemanje, na tekmovalce, se umirimo in pademo v ta ritem, ki je potreben za tekmovanje." Tudi ekipa, ki sodeluje na snemanju, skrbno pazi, da ne razkrije lovčevega imena. "Potrebnega je malo suspenza. Mora biti nekakšen tabu, kdo bo prišel, ko prvi tekmovalec pride do točke, da se sooči z lovcem," nam je povedal Viktor.

Prijave za sodelovanje v kvizu Na lovu so še vedno odprte!

"Veselim se nove sezone in tekmovanja. V meni se ponovno zbuja tisti žar, tako da so pozitivni občutki," je povedal pred snemanjem nove sezone in nam razkril, kako se je pripravljal: "Mi kot lovci najbolj vemo, kaj nam gre najbolje in kaj je tisto, kar je treba še spiliti. V kvizu nikoli ne moreš dokončno in 100-odstotno vse vedeti, ker je informacij na svetu preprosto preveč, vse te tudi ne more zanimati in nimaš časa ter ne energije za to, ampak neke stvari pa lahko popraviš in upaš, da bo boljše. Tudi zase upam, da bo tako."

na lovu kviz tv oddaje nova sezona peter poles
Zadovoljna.si Kviz Na lovu se začne že danes
Moskisvet.com Kdo bo prvi stopil pred neusmiljenega lovca?
Cekin.si Na POP TV se danes začenja priljubljeni kviz Na lovu
24ur.com Lov se začne danes ob 20. uri na POP TV!
24ur.com Odprte prijave za novo sezono kviza Na lovu!
Zadovoljna.si Prve sezone šova Na lovu je konec
Dominvrt.si Sprehodili smo se po zakulisju studia novega kviza Na lovu
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zakaj je torbica Blake Lively postala največja tema Met Gale?
72 ur v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
72 ur v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
Vplivnica izgubila oba sinova zaradi redke genetske bolezni
Vplivnica izgubila oba sinova zaradi redke genetske bolezni
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
zadovoljna
Portal
Srbska lepotica po ločitvi že v novem razmerju
Sestra Kate Middleton se je znašla v hudih težavah
Sestra Kate Middleton se je znašla v hudih težavah
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo imeti vse
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo imeti vse
To vedno pozabimo očistiti
To vedno pozabimo očistiti
vizita
Portal
Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more
Tako enostavno je shujšati
Tako enostavno je shujšati
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?
Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?
cekin
Portal
Dom za ostarele: zakaj nekateri plačujejo tudi po 600 evrov več?
Slovenski delodajalci največ iščejo te delavce
Slovenski delodajalci največ iščejo te delavce
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
moskisvet
Portal
Umrl milijarder in ustanovitelj CNN, ki je spremenil svet televizijskih novic
Slovenec o svojem uspehu s picami
Slovenec o svojem uspehu s picami
Zlatan Ibrahimović brez las – tega ni pričakoval nihče
Zlatan Ibrahimović brez las – tega ni pričakoval nihče
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
dominvrt
Portal
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
okusno
Portal
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
voyo
Portal
Previdno z željami
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699