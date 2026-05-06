Ekipa se že pripravlja na novo sezono kviza Na lovu

"Začenjamo z novo sezono, malo smo izboljšali stvari in se drugače pripravljali, zdaj pa bomo videli, kako bo uspešno," nam je pred začetkom nove sezone kviza Na lovu povedal voditelj Peter Poles, ki vse tiste, ki še odlašajo s prijavo, spodbuja: "Vedno obstaja možnost za nagrado. Tudi lani smo videli, da kljub temu, da smo v svojem znanju zelo trdni, ko včasih česa ne znajo, se hitro vrnejo na svojo pot. Ampak tudi lovci so ranljivi in premagljivi, zato verjamem, da bo tega v drugi sezoni še več! Vas čakamo!"

Lovec Viktor je pripravljen na drugo sezono kviza Na lovu. FOTO: POP TV

Lovec Viktor, ki smo ga obiskali v sobi, ki je namenjena izolaciji, kamor se umaknejo, da tekmovalci ne vedo, s kom se bodo pomerili, pa nam je povedal, kaj se tam dogaja: "Tukaj se pripravljamo na snemanje, na tekmovalce, se umirimo in pademo v ta ritem, ki je potreben za tekmovanje." Tudi ekipa, ki sodeluje na snemanju, skrbno pazi, da ne razkrije lovčevega imena. "Potrebnega je malo suspenza. Mora biti nekakšen tabu, kdo bo prišel, ko prvi tekmovalec pride do točke, da se sooči z lovcem," nam je povedal Viktor.