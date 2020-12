Ekskluzivni pogovor s skrivnostnim Sanjskim moškim: Rad imam skrivnosti

Še preden razkrijemo, kdo sploh je naš Sanjski moški in kakšen je na pogled, smo z njim govorili, da bi si na hitro lahko ustvarili sliko o njem. Kaj pričakuje od šova in predvsem, kakšne zveze si želi. Šov mu bo prinesel veliko novih poznanstev, bo lahko med številnimi dekleti sploh izbral tisto pravo? Zdi se, da naš Sanjski moški točno ve, kaj si želi in česa ne.

Napovedali smo že, da na POP TV prihaja Sanjski moški in da ga bo vodil Peter Poles. Nismo pa še razkrili, kdo je naš izbranec in za enkrat še nismo v celoti pokazali. Smo pa se z njim pogovarjali in ga na hitro vprašali, kaj pričakuje od šova, on pa nam je zaupal, česa si želi. Razkril pa nam je tudi, kakšna zveza je zanj idealna. Spoznajte našega skrivnostnega Sanjskega moškega.

icon-expand Sanjski moški FOTO: POP TV

Kako si se počutil, ko si izvedel, da si ti novi Sanjski moški? Zelo sem vesel, da sem dobil to možnost, da sem prav jaz s strani POP TV izbran za slovenskega sanjskega moškega. Sam proces izbire je bil zelo dolg, tako da sem dva meseca razmišljal o tem, si na spletu ogledal vse tuje oddaje The Bachelor, tako da končni dogovor ni bil več presenečenje. Verjetno bo prišlo za mano, ko bom dejansko razkrit v medijih in bomo imeli prva snemanja.

Kaj pričakuješ od šova? Prepričan sem, da mi bo šov spremenil življenje v pozitivno smer. Pričakujem, da bom spoznal okoli dvajset prijetnih deklet, s katerimi se bomo zabavali, se spoznavali in skupaj posneli televizijski šov. Na koncu pa upam, da najdem pravo dekle, s katero imam iskren namen biti celo življenje in ne le dva tedna po koncu šova. To je na prvem mestu, da najdem pravo dekle. Že dolgo si želim, da bi našel dekle, ki bo z mano šlo skozi življenje in bova skupaj imela male lumpe.

Česa se najbolj veseliš in zakaj? Absolutno se na prvem mestu veselim vseh deklet, ki bodo z menoj šla na popotovanje v šov Sanjski moški. Obožujem dogodivščine avanture, športne izzive, različne zmenke, izzive in verjamem, da nam bo vse to šov prinesel. Veselim se vseh teh novih situacij. Všeč mi je, če se mi v življenju zgodi kaj takšnega, kar me preseneti, da me šokira. Rad imam skrivnosti, tako da sem prepričan, da bom užival v spoznavanju deklet. Glede na to, da v šovu iščeš ljubezen: kakšne zveze si želiš? Kakšna je tvoja idealna zveza? Pri meni je na prvem mestu spoštovanje, saj brez spoštovanja ne vidim zveze. Če partnerja nimata spoštovanja drug do drugega, se dogajajo razne neprijetnosti, kot je varanje. Všeč so mi materinska dekleta, tista, ki imajo razvit ta čut, saj sem tudi jaz želim družine. Sem tudi zelo romantičen, tako da iščem dekle, ki zna uživati v sončnem zahodu, večerjah ob svečah in ostalih romantičnih zadevah. Za vezo je pomembnih veliko stvari, predvsem energija in privlačnost. Verjamem, da bom takšno dekle spoznal.