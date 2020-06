Elvis Kudić kuhinjo zamenjal za študijske klopi

Finalist tretje sezone kuharskega šova MasterChef Slovenija, je človek izzivov. Po izkušnji v tekmovanju za najboljšega amaterskega kuharja, se je odločil slediti svojim sanjam in se vpisal na študij fizioterapije. V lanskem letu pa se je udeležil tudi izbora Mister Slovenije, kjer je dosegel lep rezultat.

Elvis je bil v času, ko je postal podprvak v kuharskem šovu, star šele 19 let. Trenutkov, ki jih je preživel v bojih za uvrstitev na balkon, se z veseljem spominja. Čeprav je bila izkušnja izjemno stresna, pa mu je dala neprecenljive smernice in potrditev za naprej. ''To je boj, v katerem spoznaš predvsem sebe. Koliko si zmožen doseči pod pritiskom, ko ti nekdo odšteva čas, in pove, kaj moraš pripraviti ter seveda, ko kuhaš pred kamerami,''je povedal Elvis, ki je sodelovanje v kuharskem tekmovanju označil kot pozitivno.

icon-expand Elvis je v kuharskem šovu dobil potrditev, da zmore ustvarjati pod pritiskom FOTO: osebni arhiv

Ko pogleda na čas, ki ga je preživel v MasterChef kuhinji, je ponosen. V šovu je dobil dokončno potrditev za to, da dobro kuha in da je sposoben dostaviti to, kar se od njega zahteva. Po finalni oddaji se mu je v kulinaričnem svetu pokazalo izjemno veliko priložnosti. Sam je bil v tistem obdobju dokaj razdvojen v razmišljanju, kaj bi v resnici počel. Po srednji šoli si je vzel leto premora in se zaposlil v manjšem butičnem hotelu, kjer je pripravljal zajtrke in sladice ter se naučil mnogo o tem, kako voditi takšne vrste nastanitev. Kmalu pa se je dokončno prepričal, kaj v življenju želi v resnici početi. Ugotovil je, da se ne vidi zaprt za štirimi stenami v restavraciji oziroma kuhinji ter se podal novim izzivom naproti. Sedaj je študent fizioterapije, saj je želel ohraniti stik s športom, zanima ga predvsem področje rehabilitacije športnih poškodb.

icon-expand Elvisa je zaneslo v fizioterapevtske vode, saj lahko na tak način ohrani vez s športom. FOTO: osebni arhiv

Elvisa pa je zaneslo tudi na področje manekenstva. Udeležil se je lanskoletnega izbora za Mistra Slovenije, kjer je dosegel lep rezultat.Pravi, da se je v tem svetu znašel po naključju, naučil pa ga je mnogo stvari: ''Verjetno imajo ljudje veliko predsodkov, ko gre za svet manekenstva. Ko se pa v njem znajdeš, ugotoviš, da je čisto nekaj drugega, kot si si predstavljal. Sam sem se ogromno naučil. Predvsem tega, kako prepričati s svojimi kvalitetami, obenem pa ostati pristen in zvest samemu sebi.''

icon-expand Z veseljem se spominja izkušnje v šovu MasterChef, čeprav je bila stresna. FOTO: osebni arhiv