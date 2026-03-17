'En zmenek lahko spremeni vse'

Ljubljana, 17. 03. 2026 18.51 pred eno minuto 2 min branja 0

E.M.
Sanjski moški Hrvaške

Dekleta so v novo epizodo vstopila vidno bolj sproščena kot v prejšnjih dneh. Drama okoli ključev je bila za njimi, koktajl zabava pa se je začela v bolj vedrem razpoloženju. Kljub temu so se za nasmehi skrivale številne dileme o tem, komu pravzaprav pripadajo njihova čustva – Petru ali Karlu. Nekatera dekleta so priznala, da so bile odločitve že sprejete. "Meni je bilo jasno od začetka," je povedala ena od kandidatk, medtem ko so druge opazile, da mnoge zavidajo tistim, ki so se uspele odločiti.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Prihod sanjskih moških je takoj spodbudil nove pogovore. Petar je večer začel s pogovorom, v katerem je odprl temo negativnih komentarjev s prejšnje ceremonije, kar je pripeljalo do opravičila in spravljivega objema. Hkrati je Karlo poskušal razjasniti odnos z dekletom, s katerim je v zadnjih dneh čutil napetost.

Pogovor je razkril, kako zelo so se stvari spremenile. "Ti si dal ključ drugi, jaz sem dobila ključ od drugega, tako da ne greva ravno po najboljši poti," je priznala. Karlo je bil zmeden nad njenim stališčem in zaključil: "En zmenek lahko spremeni vse. En ključ je spremenil vse v tvoji glavi." Vendar je bilo dekle prepričano v svojo odločitev in je odkrito povedalo: "Sebe sem postavila na prvo mesto in vedela sem, da bom v drugi skupini srečnejša. Petar je moški, s katerim se vidim zunaj."

Medtem je večer prinesel tudi druge čustvene trenutke. Ena od kandidatk je priznala, kaj jo muči: "Strah me je, da se tako zelo odprem nekomu, potem pa to ni to, kar bi me prizadelo." Karlo ji je v odgovor priznal, da do nje goji čustva in da si ju lahko predstavlja skupaj.

Niso se vsi pogovori končali mirno. Ena od deklet je težko prenesla pogovor o čustvih pred ostalimi kandidatkami, zato se je razjokala in umaknila. "Bilo mi je neprijetno in neumno in počutila sem se slabo," je skozi solze priznala.

Napetosti med dekleti so prav tako naraščale, nekatere pa niso skrivale dvoma o iskrenosti posameznih kandidatk. "Morala bi izpasti, ker ne verjamem v iskrenost njenih čustev in nima prave povezanosti z nobenim fantom," je komentirala ena izmed njih.

Na koncu večera je sledila ceremonija vrtnic. Večina deklet je sprejela svoje vrtnice, vendar je en trenutek presenetil vse, ko je ena kandidatka odločno zavrnila vrtnico, ki ji jo je ponudil Karlo. Zadnje napete sekunde ceremonije so odločale med tremi dekleti, zadnja vrtnica pa je vendarle našla svojo lastnico. Dve kandidatki sta zapustili oddajo, ena izmed njiju pa ob odhodu ni mogla skriti solz. Na samem koncu večera je voditelj napovedal, kaj še sledi: "Čaka vas zelo zanimiv in raznolik cikel."

Romanca gre proti vrhuncu
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
