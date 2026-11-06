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Ena vila se zapira, druga odpira: prihaja Otok ljubezni Avstralija

06. 11. 2026 12.42 pred 1 uro 4 min branja 1

Avtor:
B.S.
Otok ljubezni Avstralija

Ko se ena ljubezenska zgodba konča, se druga šele začenja. Po finalu Otoka ljubezni Adria 9. novembra na VOYO prihaja nova sezona priljubljenega resničnostnega šova Otok ljubezni Avstralija. Deset samskih, razkošna vila na sončni Majorki in kopica ljubezenskih zapletov. Kdo bo našel pravo ljubezen in kdo bo ostal le pri poletni romanci?

Če ste ob Otoku ljubezni Adria ugibali, kateri par ima prihodnost, kdo je iskren in kdo samo spretno osvaja, boste tudi ob avstralski različici Otok ljubezni Avstralija hitro našli svoje favorite. Šesta sezona prinaša nove obraze, nepričakovane simpatije in dobro znano vprašanje: ali lahko v nekaj tednih zares spoznaš človeka, s katerim želiš ostati?

Tokrat se ljubezen ne išče na avstralskih plažah, temveč na španski Majorki. Tam se deset samskih pod budnim očesom voditeljice Sophie Monk poda v ljubezensko preizkušnjo, v kateri prvi vtis še zdaleč ne pomeni zadnje besede.

Deset samskih, ena vila in precej zapletena pravila ljubezni

Otok ljubezni Avstralija
Otok ljubezni Avstralija
FOTO: VOYO

Pravila Otoka ljubezni Avstralija so na prvi pogled preprosta. Samski tekmovalci se vselijo v skupno vilo, spoznavajo drug drugega in oblikujejo pare. A tisto, kar se začne s privlačnostjo in prijetnim pogovorom ob bazenu, se lahko hitro spremeni v ljubosumje, dvome in precej neprijetne odločitve.

Tekmovalce čakajo romantični zmenki, skupinski izzivi, prvi poljubi in nova povezovanja. Ker v vilo prihajajo tudi novi kandidati, tako imenovani bombshelli, noben par ne more biti povsem prepričan, da je njegova zveza varna. Nekdo, ki je še včeraj obljubljal zvestobo, lahko danes spozna osebo, ki mu je še bolj všeč.

Prav v tem je čar oddaje. Gledalci lahko od daleč opazujejo tisto, kar dobro poznamo tudi iz resničnega življenja: nerodne prve zmenke, napačno razumljena sporočila, ljubosumne poglede in pogovore, ki bi jih bilo včasih bolje opraviti na štiri oči.

Kdo so tekmovalci šeste sezone Otoka ljubezni Avstralija?

Med začetnimi tekmovalkami so Em, manekenka in ustvarjalka spletnih vsebin, Mimi, nekdanja profesionalna plesalka in modna podjetnica, ter 24-letna Hannah, študentka zdravstvene nege. V vilo vstopita tudi 21-letna Xanthe, ki se ukvarja z opremljanjem nepremičnin, in Eilisha, ki dela na področju podpore ljudem.

Otok ljubezni Avstralija
Otok ljubezni Avstralija
FOTO: VOYO

Tudi moška zasedba prihaja iz različnih okolij. Med njimi so gradbinec Niko z grškimi koreninami, Dylan, ki se je iz Irske preselil v Avstralijo, Zane, zaposlen v gradbeništvu, ter 23-letni mizar Kane. Deseterico dopolnjuje simpatični Indigo.

Njihove predstave o idealnem partnerju se precej razlikujejo. Nekateri si želijo resne zveze in skupne prihodnosti, drugi se še učijo, kaj v odnosu sploh iščejo. Posebej zanimivo bo spremljati, kako hitro se bodo začetne simpatije spremenile, ko bodo tekmovalci poleg privlačnega videza začeli spoznavati tudi značaj drug drugega.

Sophie Monk se vrača, z njo pa tudi posebna presenečenja

Šesto sezono ponovno vodi Sophie Monk, avstralska televizijska osebnost, pevka in igralka, ki je z leti postala eden najbolj prepoznavnih obrazov tamkajšnje različice Otoka ljubezni. S svojim neposrednim pristopom in smislom za humor zna sprostiti napetost, ko pa pride čas za pomembne odločitve, tekmovalcem ne prizanaša.

Tokrat ustvarjalci niso ostali le pri običajnih prihodih novih samskih. V sezoni nastopita tudi posebna gosta iz mednarodnega sveta Otoka ljubezni, poimenovana Love Island Gods. Gre za tekmovalca, ki sta ljubezensko srečo že iskala v drugih različicah oddaje in v vilo prihajata s posebno prednostjo pri izbiranju partnerjev.

Za dodatno popestritev bodo poskrbeli tudi zabavni in nekoliko drzni izzivi. V enem od njih se bodo fantje prelevili v zapeljive gasilce, reševali mucke iz namišljenega požara in dekleta navduševali s plesnimi gibi. Otočane čakajo še razkrivanje pikantnih skrivnosti, merjenje srčnega utripa in igre, ob katerih se bo hitro pokazalo, kdo koga zares privlači.

Med novostmi je tudi Hotel Amor, ki bo na preizkušnjo postavil odnose med otočani. Kaj natanko se bo dogajalo, je bolje prepustiti posameznim epizodam, saj bi bilo škoda že vnaprej izvedeti, komu bo ta preizkušnja najbolj zapletla življenje.

Razkošna vila na Majorki: raj za zaljubljence ali recept za ljubosumje?

Otok ljubezni Avstralija
Otok ljubezni Avstralija
FOTO: VOYO

Čeprav nosi ime Otok ljubezni Avstralija, se šesta sezona odvija daleč od avstralskih obal. Tekmovalci se tudi tokrat selijo na sončno Majorko. Razkošna španska vila z bazenom in prostori za druženje ponuja vse za nepozabno poletje. A čeprav je na prvi pogled videti kot popolna počitniška destinacija, življenje v njej ni vedno tako brezskrbno.

Zanimivost vile je predvsem njena zasnova, ki tekmovalcem omogoča, da so skoraj ves čas skupaj. Prav zato so odnosi v vili še toliko bolj intenzivni, ljubosumje pa lahko izbruhne že zaradi enega samega pogleda.

Pred začetkom sezone voditeljica Sophie Monk gledalcem razkaže vilo in se med ogledom spomni nekaterih najbolj odmevnih trenutkov prejšnjih sezon. Kdo bo letos poskrbel za trenutke, o katerih se bo še dolgo govorilo?

Kdo je iskren, kdo igra igro in kdo se bo prvi zaljubil?

Prav ugibanje, kdo v vili misli resno in kdo le spretno osvaja, je eden najbolj zabavnih delov Otoka ljubezni Avstralija. Za sončnimi očali, brezhibnimi pričeskami in romantičnimi zmenki se namreč skrivajo povsem običajne ljubezenske dileme. Komu zaupati, kako prepoznati iskrena čustva in kaj storiti, ko ti je všeč nekdo, ki je že izbral drugega?

Deset samskih, razkošna vila na Majorki in prvi poljubi, ki že na začetku mešajo štrene, so šele uvod v šesto sezono Otoka ljubezni Avstralija. Ko bodo v vilo začeli prihajati novi zapeljivci, se bodo tudi najbolj obetavni odnosi znašli na preizkušnji. Bodo otočani ostali zvesti svojim izbrancem ali jih bo premamila nova simpatija?

Šesta sezona resničnostnega šova Otok ljubezni Avstralija vas od 9. novembra čaka na VOYO!

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Razlagalnik

Šesta sezona resničnostnega šova Otok ljubezni Avstralija (Love Island Australia) bo na VOYO premierno na voljo v ponedeljek, 9. novembra.

Resničnostni šovi tipa Otok ljubezni temeljijo na konceptu t. i. družbenega eksperimenta, v katerem skupina privlačnih samskih ljudi živi v izoliranem in nadzorovanem okolju, pogosto v razkošni vili. Njihov glavni cilj je oblikovanje romantičnih parov, pri čemer morajo premagovati različne izzive, se spopadati z vstopom novih tekmovalcev in prepričati gledalce o iskrenosti svojih čustev za osvojitev končne nagrade.

Čeprav gre za avstralsko različico oddaje, so šesto sezono snemali na španskem otoku Majorka.

Samski tekmovalci živijo v skupni vili, se spoznavajo, oblikujejo pare in sodelujejo v različnih izzivih. Novi tekmovalci, spremembe parov in izločanja nenehno preizkušajo njihove odnose. Namen je najti ljubezen in obstati v tekmovanju do zaključka.

Šesta sezona resničnostnega šova Otok ljubezni Avstralija vas od 9. novembra čaka na VOYO!

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Otok ljubezni Avstralija Love Island Australia Sophie Monk resničnostni šovi VOYO

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Valkidžija
09. 11. 2026 09.01
So balkanke lepše.
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