FNC 29: glavne borbe večera in kje gledati prenos

Večer slovenskih borcev na FNC 29

Ljubljana po skoraj letu dni znova gosti FNC, dogodek pa bo tokrat močno v znamenju domačih imen, saj bo v kletko stopilo sedem slovenskih predstavnikov. Jakob Nedoh še zdaleč ne bo edini slovenski borec na dogodku FNC 29. Po nekaj manj kot enem letu se bo v kletko vrnil Bojan Kosednar – Želva, po fantastičnem letu 2025 pa bo želel zmagovalno serijo nadaljevati Rok Krušič. Ljubljenec slovenskega občinstva Alexandr Drabinca bo v prestolnici vsekakor ponovno pripravil šov, v kletko pa bosta stopila tudi Sašo Klinc in Andres Ramos, proti kateremu je Batinić nazadnje branil pas poltežke kategorije. Denis Porčič pa je napovedal, da bo to njegov zadnji ples.

GLAVNE BORBE FNC 29

Jakob Nedoh vs. Matej Batinić — boj za šampionski pas FNC

Dražen Forgač, Matej Batinić, Jakob Nedoh FOTO: FNC

Glavni dogodek FNC 29 ima zgodovinsko težo: Jakob Nedoh ima možnost postati prvi Slovenec s šampionskim pasom FNC. Pred njim stoji izkušen tekmec hrvaški borec Matej Batinić, ki je skozi leta premagal številna velika imena in velja za enega najbolj nevarnih borcev v regiji. Njuna borba je zagotovo najbolj pričakovan dvoboj na FNC 29, saj ima Nedoh priložnost zapisati svoje ime med legende slovenskega MMA. Lahko Nedoh v Stožicah preseneti in postane prvi slovenski prvak v zgodovini FNC-ja?

Bojan “Želva” Kosednar vs. Dušan Džakić — odločilni obračun

Tretji obračun starih znancev, ki bo končno odločil o prevladi. Kosednar in Džakić imata vsak po eno zmago, njun zadnji obračun pa je potekal pred desetimi leti, kar dvoboju dodaja poseben naboj. Želva, eden najbolj priljubljenih obrazov slovenskega MMA, je poudaril, da je to zanj poseben trenutek, saj bo znova nastopil doma pred domačo publiko. Njun dvoboj prinaša kombinacijo izkušenj, trme in neporavnane zgodbe, ki bo končno dobila epilog.

Poslovilna borba Denisa Porčića

Denis Porčič FOTO: Luka Kotnik

Denis Porčić bo dogodek FNC 29 v Stožicah izkoristil za svoje slovo od borilne kariere. Za vsestranskega zvezdnika, predvsem pa borca, bo to zadnja, pa vendar prva borba po več kot sedmih letih. Posebnost njegovega nastopa je, da bo prvič vstopil v kletko po pravilih ultimativnega kikboksa (kikboks z MMA rokavicami). Porčića čaka kar 16 let mlajši bolgarski tekmec Jivko Stoimenov, ki se ga je oprijel vzdevek "bolgarski razparač" (v angleščini: The Bulgarian Ripper, op. a.). Porčićeva dolgoletna prisotnost na borilni sceni, nastopi v različnih disciplinah in status enega najbolj prepoznavnih obrazov slovenske borilne kulture dajejo poslovilni borbi simbolni pomen.

FNC 29, Ljubljana – Stožice, 11. 4. 2026, seznam borb:

Poltežka kategorija: Matej Batinić – Jakob Nedoh (za naslov prvaka) Peresna kategorija: Ivan Sičaja – Eduard Kexel (za naslov prvaka) Velterska kategorija: Antonio Budimir – Andrija Stanković Dogovorjena teža do 73 kg: Bojan Kosednar – Dušan Džakić Velterska kategorija: Tomislav Sičaja – Arkadiusz Palkowski Bantamska kategorija: Rok Krušič – Bartosz Wojcikiewicz Težka kategorija: Alexandr Drabinca – Milan Kadlec Težka kategorija: Michal Andryszak – Valdrin Istrefi Poltežka kategorija: Andres Ramos – Bartlomiej Gladkowicz Dogovorjena teža do 88 kg: Denis Porčič – Jivko Stoimenov (kikboks) Srednja kategorija: Vuk Lekić – Sašo Klinc

Prenos borilnega spektakla FNC 29 iz ljubljanskih Stožic si boste lahko ogledali v živo v soboto, 11.4., ob 19. uri na VOYO.