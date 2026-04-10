Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
TV Oddaje

FNC 29: glavne borbe večera in kje gledati prenos

10. 04. 2026 11.53 pred 22 urami 3 min branja 0

Avtor:
B.S.
FNC 29

Ljubljanske Stožice bodo v soboto, 11. aprila, znova v središču pozornosti ljubiteljev borilnih športov. Na FNC 29 se obeta spektakularen večer: boj Jakoba Nedoha za šampionski pas poltežke kategorije proti izkušenemu Mateju Batiniću, povratek Bojana "Želve" Kosednarja, poslovilni nastop Denisa Porčića ter val domačih borcev, ki bodo pred domačo publiko napadli nove zmage. Skupno 11 dvobojev in sedem slovenskih predstavnikov napoveduje eden najbolj pričakovanih borilnih dogodkov letošnjega leta.

Večer slovenskih borcev na FNC 29

Prenos FNC 29 iz Stožic si boste lahko ogledali v živo v soboto, 11.4., od 19. ure dalje na VOYO.

Ljubljana po skoraj letu dni znova gosti FNC, dogodek pa bo tokrat močno v znamenju domačih imen, saj bo v kletko stopilo sedem slovenskih predstavnikov. Jakob Nedoh še zdaleč ne bo edini slovenski borec na dogodku FNC 29. Po nekaj manj kot enem letu se bo v kletko vrnil Bojan Kosednar – Želva, po fantastičnem letu 2025 pa bo želel zmagovalno serijo nadaljevati Rok Krušič. Ljubljenec slovenskega občinstva Alexandr Drabinca bo v prestolnici vsekakor ponovno pripravil šov, v kletko pa bosta stopila tudi Sašo Klinc in Andres Ramos, proti kateremu je Batinić nazadnje branil pas poltežke kategorije. Denis Porčič pa je napovedal, da bo to njegov zadnji ples.

GLAVNE BORBE FNC 29

Jakob Nedoh vs. Matej Batinić — boj za šampionski pas FNC

Dražen Forgač, Matej Batinić, Jakob Nedoh
FOTO: FNC

Glavni dogodek FNC 29 ima zgodovinsko težo: Jakob Nedoh ima možnost postati prvi Slovenec s šampionskim pasom FNC. Pred njim stoji izkušen tekmec hrvaški borec Matej Batinić, ki je skozi leta premagal številna velika imena in velja za enega najbolj nevarnih borcev v regiji. Njuna borba je zagotovo najbolj pričakovan dvoboj na FNC 29, saj ima Nedoh priložnost zapisati svoje ime med legende slovenskega MMA. Lahko Nedoh v Stožicah preseneti in postane prvi slovenski prvak v zgodovini FNC-ja?

Bojan “Želva” Kosednar vs. Dušan Džakić — odločilni obračun

Tretji obračun starih znancev, ki bo končno odločil o prevladi. Kosednar in Džakić imata vsak po eno zmago, njun zadnji obračun pa je potekal pred desetimi leti, kar dvoboju dodaja poseben naboj. Želva, eden najbolj priljubljenih obrazov slovenskega MMA, je poudaril, da je to zanj poseben trenutek, saj bo znova nastopil doma pred domačo publiko. Njun dvoboj prinaša kombinacijo izkušenj, trme in neporavnane zgodbe, ki bo končno dobila epilog.

Poslovilna borba Denisa Porčića

Denis Porčič
Denis Porčič
FOTO: Luka Kotnik

Denis Porčić bo dogodek FNC 29 v Stožicah izkoristil za svoje slovo od borilne kariere. Za vsestranskega zvezdnika, predvsem pa borca, bo to zadnja, pa vendar prva borba po več kot sedmih letih. Posebnost njegovega nastopa je, da bo prvič vstopil v kletko po pravilih ultimativnega kikboksa (kikboks z MMA rokavicami). Porčića čaka kar 16 let mlajši bolgarski tekmec Jivko Stoimenov, ki se ga je oprijel vzdevek "bolgarski razparač" (v angleščini: The Bulgarian Ripper, op. a.). Porčićeva dolgoletna prisotnost na borilni sceni, nastopi v različnih disciplinah in status enega najbolj prepoznavnih obrazov slovenske borilne kulture dajejo poslovilni borbi simbolni pomen.

FNC 29, Ljubljana – Stožice, 11. 4. 2026, seznam borb:

Poltežka kategorija: Matej Batinić – Jakob Nedoh (za naslov prvaka)

Peresna kategorija: Ivan Sičaja – Eduard Kexel (za naslov prvaka)

Velterska kategorija: Antonio Budimir – Andrija Stanković

Dogovorjena teža do 73 kg: Bojan Kosednar – Dušan Džakić

Velterska kategorija: Tomislav Sičaja – Arkadiusz Palkowski

Bantamska kategorija: Rok Krušič – Bartosz Wojcikiewicz

Težka kategorija: Alexandr Drabinca – Milan Kadlec

Težka kategorija: Michal Andryszak – Valdrin Istrefi

Poltežka kategorija: Andres Ramos – Bartlomiej Gladkowicz

Dogovorjena teža do 88 kg: Denis Porčič – Jivko Stoimenov (kikboks)

Srednja kategorija: Vuk Lekić – Sašo Klinc

Prenos borilnega spektakla FNC 29 iz ljubljanskih Stožic si boste lahko ogledali v živo v soboto, 11.4., ob 19. uri na VOYO.

FNC 29 na VOYO

Razlagalnik

Dogodek FNC 29 bo potekal v soboto, 11. aprila 2026. Gledalci lahko celoten spektakel spremljajo v živo na VOYO. Prenos vključuje vse glavne borbe večera.

Celoten dogodek FNC 29 bo na voljo v neposrednem prenosu na VOYO, kjer lahko gledalci spremljajo vse borbe brez prekinitev.

V glavnem dogodku nastopata Jakob Nedoh in Matej Batinić, ki se bosta pomerila za šampionski pas FNC. Borba je zgodovinskega pomena, saj bi Nedoh postal prvi slovenski prvak te organizacije.

Da. FNC 29 bo označil njegovo poslovilno borbo, prvič in zadnjič v kletki, po pravilih ultimativnega kikboksa.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
FNC 29 Jakob Nedoh Denis Porčič Bojan “Želva” Kosednar VOYO BORBA
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Imena za "aprilčke", ki jih predlaga numerologinja
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Takrat lahko posumite, da je otrok alergičen
Takrat lahko posumite, da je otrok alergičen
Je med nosečnostjo varno voziti kolo?
Je med nosečnostjo varno voziti kolo?
zadovoljna
Portal
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
Dnevni horoskop: Strelci hrepenijo po svobodi, ribe bodo zasanjane
Dnevni horoskop: Strelci hrepenijo po svobodi, ribe bodo zasanjane
Karlo o trenutku, ko je vedel, da je Kaja tista prava zanj
Karlo o trenutku, ko je vedel, da je Kaja tista prava zanj
Krema za oči: nujnost ali marketinški trik?
Krema za oči: nujnost ali marketinški trik?
vizita
Portal
Zakaj tako paše, ko 'pokamo' vrat in členke, in kdaj je to nevarno
Ponavljanje obrokov lahko pomaga pri hujšanju, kaže raziskava
Ponavljanje obrokov lahko pomaga pri hujšanju, kaže raziskava
Cvetni prah ne bo nikamor izginil, sezona je vedno daljša. Kako se zaščititi?
Cvetni prah ne bo nikamor izginil, sezona je vedno daljša. Kako se zaščititi?
Pijača, ki jo pijemo vsak dan, dokazano slabša spanec in anksioznost
Pijača, ki jo pijemo vsak dan, dokazano slabša spanec in anksioznost
cekin
Portal
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
Zavrnili so jo pri več kot 200 službah – težava ni bila v njej, ampak v sistemu zaposlovanja
Zavrnili so jo pri več kot 200 službah – težava ni bila v njej, ampak v sistemu zaposlovanja
Poklici, ki kljub umetni inteligenci zagotavljajo prihodnost: kje je vaša prednost?
Poklici, ki kljub umetni inteligenci zagotavljajo prihodnost: kje je vaša prednost?
moskisvet
Portal
Katere aplikacije najlažje vohunijo za vami? Uporabljate jih vsak dan
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Skrivnost Bitcoina razkrita? Britanski strokovnjak glavni 'osumljenec'
Skrivnost Bitcoina razkrita? Britanski strokovnjak glavni 'osumljenec'
Skrivne spolne fantazije: Kako začeti pogovor o tem
Skrivne spolne fantazije: Kako začeti pogovor o tem
dominvrt
Portal
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Čudovita trata – poznate pravilo treh dni?
Čudovita trata – poznate pravilo treh dni?
Notranji oblikovalci razkrivajo: Te barve naredijo vaš dom prestižen
Notranji oblikovalci razkrivajo: Te barve naredijo vaš dom prestižen
okusno
Portal
Ta domača sladica navdušuje: priprava je presenetljivo preprosta
Preprosto, nasitno in božansko: popolna ideja za nedeljsko kosilo
Preprosto, nasitno in božansko: popolna ideja za nedeljsko kosilo
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
voyo
Portal
Creed 2
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641