FNC 30 v Zadru – začetek vročega MMA meseca

Ljubljana, 05. 05. 2026 13.55 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
B.S.
Kiril Negru in Tadej Dajčman

FNC 30 bo 9. maja v Zadru prinesel enega najbolj vročih borilnih večerov tega meseca. V kletko stopata tudi Slovenca Kiril Negru in Tadej Dajčman, glavni dvoboj večera pa bo obračun Martina Baturja in neporaženega Milenka Stamatovića. Prenos v živo bomo lahko spremljali na VOYO, konec meseca pa sledi še FNC spektakel v Beogradu.

Zadar bo 9. maja postal središče regionalnega MMA dogajanja. Po velikem večeru v Stožicah se organizacija FNC seli na hrvaško obalo, kjer bodo gledalci dobili kombinacijo domačih favoritov, izkušenih borcev, debitantskih zgodb in dvobojev, ki lahko hitro spremenijo razmerja na regionalni sceni.

Prenos FNC 30 si boste lahko ogledali v živo v soboto, 9.5., ob 19.00 na VOYO.

Za slovenske navijače bo večer še posebej zanimiv zaradi dveh imen. Kiril Negru bo prvič nastopil med profesionalci, Tadej Dajčman pa bo imel pred seboj preizkušenega nasprotnika z bogatimi izkušnjami v večjih organizacijah.

Kiril Negru: iz amaterskega vrha v profesionalno kletko

Kiril Negru v FNC 30 vstopa kot eden najbolj zanimivih slovenskih adutov večera. Leta 2024 je postal svetovni prvak v amaterskem MMA, zdaj pa ga čaka profesionalni debi proti Sewerynu Mankowskemu.

Za navijače bo to eden najbolj zanimivih dvobojev večera, ker prinaša klasično vprašanje: kako se bo uspešen amaterski borec znašel na profesionalnem odru? Debiji so vedno nevarni. Ni prostora za skrivanje, ni počasnega ogrevanja, prvi vtis pa lahko borca takoj izstreli med imena, ki jih regijska scena začne pozorno spremljati.

FOTO: Luka Kotnik

Tadej Dajčman proti Michalu Kiti: zahtevna preizkušnja za slovenskega borca

Drugi slovenski predstavnik, Tadej Dajčman, bo imel pred seboj precej drugačen izziv. Michal Kita je starejši, izkušenejši in vajen velikih borilnih večerov. V preteklosti se je boril pod okriljem KSW, lani pa ga je v Stožicah premagal Miran Fabjan.

Dajčman je nazadnje nastopil oktobra lani v Mariboru na dogodku FNC Knockout 2, kjer je premagal Jeremyja Kimballa. V Zadru ga čaka nasprotnik, ki zna kaznovati napake in dvoboj peljati v smer, ki mlajšemu borcu ne ustreza. Prav zato bo ta obračun zanimiv za vse, ki cenijo taktične MMA dvoboje, fizično moč in psihološko trdnost.

Glavni dvoboj: Batur proti neporaženemu Stamatoviću

V glavni borbi večera se bosta udarila Martin Batur in Milenko Stamatović. Batur bo imel prednost domačega okolja, Stamatović pa v dvoboj prihaja brez profesionalnega poraza. To je kombinacija, ki običajno pomeni eksploziven začetek, glasno dvorano in veliko pritiska na oba borca.

Težkaški dvoboji imajo posebno dinamiko: vsaka izmenjava lahko spremeni potek borbe. Pri takšnih obračunih ni treba čakati pet rund, da se zgodi odločilni trenutek. En čist udarec, en napačen korak ali ena zamujena obramba lahko pomenijo konec večera.

FOTO: Luka Kotnik

Kaj še prinaša FNC 30?

Med zanimivejšimi borbami bo tudi obračun med domačinom Antunom Račićem in Brazilcem Mauriciem Almeido. Hrvaški borec Marko Ančić, ki v profesionalni karieri še ne pozna poraza, se bo pomeril z Brazilcem Ronaldom Ferreiro. Posebna poslastica za ljubitelje surove borilne akcije bo tudi spopad z golimi pestmi med Petrom Ražovom in Antejem Bilićem.

To je večer za gledalce, ki ne iščejo le glavnega dvoboja, ampak celoten borilni paket: mlade talente, neporavnane račune, lokalno energijo in dvoboje, ki lahko ustvarijo nova regionalna imena.

Maj bo na VOYO v znamenju FNC: po Zadru še Beograd

Majski borilni ritem se ne ustavi v Zadru. Že v soboto, 30. maja, FNC 31 prihaja v Beograjsko areno in prinaša večer, ki cilja še stopničko višje. V ospredju bo dolgo pričakovani obračun Aleksandra "Jokerja" Ilića in prvaka srednje kategorije Đanija Barbira, rivalstvo, ki se je gradilo skozi izzivanja, izjave in napetost zunaj kletke.

Dogodek prinaša tudi borbo za pas velterske kategorije, v kateri bo neporaženi Kamil Kraska branil naslov proti Ivici "Terrorju" Truščeku, ter težkaški spopad Darka "Hammerja" Stošića in UFC veterana Grega Hardyja.

Če želite ujeti oba velika FNC dogodka v maju, si na koledarju označite tako 9. kot tudi 30. maj. Dva dogodka, dva večera, več kot dovolj razlogov, da bo maj za MMA navijače glasen, napet in poln udarcev. Prav zato se za ljubitelje borilnih športov splača imeti naročnino na VOYO ves mesec, saj boste lahko v živo spremljali dogajanje.

Razlagalnik

FNC 30 bo 9. maja v Zadru, prenos v živo pa si lahko ogledate na VOYO. Dogodek prinaša 11 borb, med njimi slovenska nastopa Kirila Negruja in Tadeja Dajčmana ter glavni obračun Martina Baturja z Milenkom Stamatovićem.

Na FNC 30 bosta nastopila Kiril Negru in Tadej Dajčman. Negru bo debitiral med profesionalci proti Sewerynu Mankowskemu, Dajčmana pa čaka izkušeni Michal Kita, nekdanji borec organizacije KSW.

Glavni dvoboj FNC 30 bo Martin Batur proti Milenku Stamatoviću. Batur bo nastopil pred domačim občinstvom, Stamatović pa v borbo prihaja neporažen, zato gre za enega najbolj napetih obračunov zadarskega večera.

Maj na VOYO prinaša dva FNC dogodka v živo: FNC 30 v Zadru 9. maja in FNC 31 v Beogradu 30. maja. Za ljubitelje borilnih veščin to pomeni cel mesec težkih udarcev in napetih dvobojev, ki jih je najbolje spremljati v živo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
okioki
06. 05. 2026 08.02
Ta šport je brutalen in ga Tv ne smela predvajat.
bibaleze
