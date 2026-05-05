FNC 30 v Zadru – začetek vročega MMA meseca

Zadar bo 9. maja postal središče regionalnega MMA dogajanja. Po velikem večeru v Stožicah se organizacija FNC seli na hrvaško obalo, kjer bodo gledalci dobili kombinacijo domačih favoritov, izkušenih borcev, debitantskih zgodb in dvobojev, ki lahko hitro spremenijo razmerja na regionalni sceni.

Za slovenske navijače bo večer še posebej zanimiv zaradi dveh imen. Kiril Negru bo prvič nastopil med profesionalci, Tadej Dajčman pa bo imel pred seboj preizkušenega nasprotnika z bogatimi izkušnjami v večjih organizacijah.

Kiril Negru: iz amaterskega vrha v profesionalno kletko

Kiril Negru v FNC 30 vstopa kot eden najbolj zanimivih slovenskih adutov večera. Leta 2024 je postal svetovni prvak v amaterskem MMA, zdaj pa ga čaka profesionalni debi proti Sewerynu Mankowskemu. Za navijače bo to eden najbolj zanimivih dvobojev večera, ker prinaša klasično vprašanje: kako se bo uspešen amaterski borec znašel na profesionalnem odru? Debiji so vedno nevarni. Ni prostora za skrivanje, ni počasnega ogrevanja, prvi vtis pa lahko borca takoj izstreli med imena, ki jih regijska scena začne pozorno spremljati.

Kiril Negru FOTO: Luka Kotnik

Tadej Dajčman proti Michalu Kiti: zahtevna preizkušnja za slovenskega borca

Drugi slovenski predstavnik, Tadej Dajčman, bo imel pred seboj precej drugačen izziv. Michal Kita je starejši, izkušenejši in vajen velikih borilnih večerov. V preteklosti se je boril pod okriljem KSW, lani pa ga je v Stožicah premagal Miran Fabjan. Dajčman je nazadnje nastopil oktobra lani v Mariboru na dogodku FNC Knockout 2, kjer je premagal Jeremyja Kimballa. V Zadru ga čaka nasprotnik, ki zna kaznovati napake in dvoboj peljati v smer, ki mlajšemu borcu ne ustreza. Prav zato bo ta obračun zanimiv za vse, ki cenijo taktične MMA dvoboje, fizično moč in psihološko trdnost.

Glavni dvoboj: Batur proti neporaženemu Stamatoviću

V glavni borbi večera se bosta udarila Martin Batur in Milenko Stamatović. Batur bo imel prednost domačega okolja, Stamatović pa v dvoboj prihaja brez profesionalnega poraza. To je kombinacija, ki običajno pomeni eksploziven začetek, glasno dvorano in veliko pritiska na oba borca. Težkaški dvoboji imajo posebno dinamiko: vsaka izmenjava lahko spremeni potek borbe. Pri takšnih obračunih ni treba čakati pet rund, da se zgodi odločilni trenutek. En čist udarec, en napačen korak ali ena zamujena obramba lahko pomenijo konec večera.

Milenko Stamatović FOTO: Luka Kotnik

Kaj še prinaša FNC 30?

Med zanimivejšimi borbami bo tudi obračun med domačinom Antunom Račićem in Brazilcem Mauriciem Almeido. Hrvaški borec Marko Ančić, ki v profesionalni karieri še ne pozna poraza, se bo pomeril z Brazilcem Ronaldom Ferreiro. Posebna poslastica za ljubitelje surove borilne akcije bo tudi spopad z golimi pestmi med Petrom Ražovom in Antejem Bilićem. To je večer za gledalce, ki ne iščejo le glavnega dvoboja, ampak celoten borilni paket: mlade talente, neporavnane račune, lokalno energijo in dvoboje, ki lahko ustvarijo nova regionalna imena.

Maj bo na VOYO v znamenju FNC: po Zadru še Beograd

Majski borilni ritem se ne ustavi v Zadru. Že v soboto, 30. maja, FNC 31 prihaja v Beograjsko areno in prinaša večer, ki cilja še stopničko višje. V ospredju bo dolgo pričakovani obračun Aleksandra "Jokerja" Ilića in prvaka srednje kategorije Đanija Barbira, rivalstvo, ki se je gradilo skozi izzivanja, izjave in napetost zunaj kletke. Dogodek prinaša tudi borbo za pas velterske kategorije, v kateri bo neporaženi Kamil Kraska branil naslov proti Ivici "Terrorju" Truščeku, ter težkaški spopad Darka "Hammerja" Stošića in UFC veterana Grega Hardyja. Če želite ujeti oba velika FNC dogodka v maju, si na koledarju označite tako 9. kot tudi 30. maj. Dva dogodka, dva večera, več kot dovolj razlogov, da bo maj za MMA navijače glasen, napet in poln udarcev.