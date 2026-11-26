Zgodovina Formule 1 še danes navdušuje milijone ljubiteljev motošporta. Poleg spektakla na stezi ponuja vpogled v življenja ljudi, ki so bili pripravljeni za uspeh tvegati skoraj vse, tudi svoja življenja. Prav v to manj znano ozadje avtomobilskega dirkanja se poglobita dokumentarca McLaren in Ferrari: Dirka za nesmrtnost. Prvi pripoveduje o vizionarju, ki je ustvaril eno največjih imen motošporta, drugi pa o glamuroznem in nevarnem svetu Ferrarijevih dirkačev v petdesetih letih prejšnjega stoletja.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right McLaren Universal pictures

McLaren Universal pictures

McLaren Universal pictures

McLaren Universal pictures

McLaren Universal pictures









Bruce McLaren: vizionar, ki je ustvaril dirkaški imperij

McLaren | 2017 | IMDb ocena: 7,3/10 | režija: Roger Donaldson Za imenom McLaren danes stoji ena najprepoznavnejših ekip v Formuli 1, a vse se je začelo z enim človekom. Dokumentarec McLaren spremlja življenje novozelandskega dirkača, inženirja in podjetnika Brucea McLarna, ki je s talentom, vztrajnostjo in drzno vizijo uspel uresničiti sanje, ki so se mnogim zdele nedosegljive. Dokumentarec spremlja njegovo pot od prvih korakov v avtomobilskem športu do ustanovitve lastne dirkaške ekipe leta 1963. Za poznejšim uspehom enega največjih imen Formule 1 niso stale le zmage in pokali, temveč tudi trdo delo, tehnični izzivi in neomajna vztrajnost. McLaren je želel spremeniti svet dirkanja, ne zgolj tekmovati v njem. Film tako ni zanimiv samo za ljubitelje hitrosti in avtomobilov. Je tudi navdihujoča zgodba o človeku, ki je s talentom, pogumom in ustvarjalnostjo zgradil zapuščino, veliko večjo od svoje dirkaške kariere.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Ferrari: Dirka za nesmrtnost Universal pictures

Ferrari: Dirka za nesmrtnost Universal pictures

Ferrari: Dirka za nesmrtnost Universal pictures

Ferrari: Dirka za nesmrtnost Universal pictures

Ferrari: Dirka za nesmrtnost Universal pictures









Ferrari: Dirka za nesmrtnost – ko se napaka lahko spremeni v tragedijo

Ferrari: Race to Immortality | 2017 | IMDb ocena: 6,9/10 | režija: Daryl Goodrich Povsem drugačen pogled na zgodovino Formule 1 ponuja dokumentarec Ferrari: Dirka za nesmrtnost. Gledalca odpelje v petdeseta leta prejšnjega stoletja, v obdobje, ko so bili dirkalniki hitrejši od varnostnih standardov, dirkači pa nacionalni junaki. V ospredju so ustanovitelj Ferrarija Enzo Ferrari ter britanska dirkača Mike Hawthorn in Peter Collins. Film razkriva svet velikih zmag, rivalstev in prijateljstev, hkrati pa pokaže tudi visoko ceno, ki jo je takrat zahteval avtomobilski šport. Ena sama napaka je lahko pomenila konec kariere ali celo življenja. Vendar to ni le zgodba o zmagah in avtomobilih. Je pripoved o prijateljstvu, rivalstvu, ambicijah in izgubah v obdobju, ko je bila meja med junaštvom in tragedijo pogosto zelo tanka.

McLaren ali Ferrari? Dve legendi, povsem različni zgodbi

Čeprav oba dokumentarca pripovedujeta o velikanih avtomobilskega športa, ponujata različna pogleda na njegovo zgodovino. McLaren je predvsem zgodba o viziji enega človeka in njegovi avtomobilski zapuščini. Ferrari: Dirka za nesmrtnost pa v ospredje postavlja dirkače, ki so živeli in tekmovali na robu mogočega, njihova prijateljstva, rivalstva in nevarnosti, ki so spremljale zlato obdobje avtomobilskega dirkanja. Skupno jima je več kot le strast do hitrosti. Oba pokažeta, da za največjimi športnimi legendami stojijo resnični ljudje, njihove sanje, odločitve in žrtve. Oba dokumentarca si lahko ogledate na VOYO. Ljubiteljem Formule 1, legendarnih avtomobilov in zgodb iz zakulisja športa ponujata priložnost, da spoznajo tudi drugo plat imen, ki so zaznamovala zgodovino motošporta. VOYO – zdaj si na vrsti ti.