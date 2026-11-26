Zgodovina Formule 1 še danes navdušuje milijone ljubiteljev motošporta. Poleg spektakla na stezi ponuja vpogled v življenja ljudi, ki so bili pripravljeni za uspeh tvegati skoraj vse, tudi svoja življenja.
Prav v to manj znano ozadje avtomobilskega dirkanja se poglobita dokumentarca McLaren in Ferrari: Dirka za nesmrtnost. Prvi pripoveduje o vizionarju, ki je ustvaril eno največjih imen motošporta, drugi pa o glamuroznem in nevarnem svetu Ferrarijevih dirkačev v petdesetih letih prejšnjega stoletja.
Bruce McLaren: vizionar, ki je ustvaril dirkaški imperij
McLaren | 2017 | IMDb ocena: 7,3/10 | režija: Roger Donaldson
Za imenom McLaren danes stoji ena najprepoznavnejših ekip v Formuli 1, a vse se je začelo z enim človekom. Dokumentarec McLaren spremlja življenje novozelandskega dirkača, inženirja in podjetnika Brucea McLarna, ki je s talentom, vztrajnostjo in drzno vizijo uspel uresničiti sanje, ki so se mnogim zdele nedosegljive. Dokumentarec spremlja njegovo pot od prvih korakov v avtomobilskem športu do ustanovitve lastne dirkaške ekipe leta 1963.
Za poznejšim uspehom enega največjih imen Formule 1 niso stale le zmage in pokali, temveč tudi trdo delo, tehnični izzivi in neomajna vztrajnost. McLaren je želel spremeniti svet dirkanja, ne zgolj tekmovati v njem.
Film tako ni zanimiv samo za ljubitelje hitrosti in avtomobilov. Je tudi navdihujoča zgodba o človeku, ki je s talentom, pogumom in ustvarjalnostjo zgradil zapuščino, veliko večjo od svoje dirkaške kariere.
Ferrari: Dirka za nesmrtnost – ko se napaka lahko spremeni v tragedijo
Ferrari: Race to Immortality | 2017 | IMDb ocena: 6,9/10 | režija: Daryl Goodrich
Povsem drugačen pogled na zgodovino Formule 1 ponuja dokumentarec Ferrari: Dirka za nesmrtnost. Gledalca odpelje v petdeseta leta prejšnjega stoletja, v obdobje, ko so bili dirkalniki hitrejši od varnostnih standardov, dirkači pa nacionalni junaki.
V ospredju so ustanovitelj Ferrarija Enzo Ferrari ter britanska dirkača Mike Hawthorn in Peter Collins. Film razkriva svet velikih zmag, rivalstev in prijateljstev, hkrati pa pokaže tudi visoko ceno, ki jo je takrat zahteval avtomobilski šport. Ena sama napaka je lahko pomenila konec kariere ali celo življenja.
Vendar to ni le zgodba o zmagah in avtomobilih. Je pripoved o prijateljstvu, rivalstvu, ambicijah in izgubah v obdobju, ko je bila meja med junaštvom in tragedijo pogosto zelo tanka.
McLaren ali Ferrari? Dve legendi, povsem različni zgodbiOd 27.-29. novembra ne zamudi prenosov treningov, kvalifikacij in dirk Formule 1 za VN Katarja. Ta vikend na VOYO!
Čeprav oba dokumentarca pripovedujeta o velikanih avtomobilskega športa, ponujata različna pogleda na njegovo zgodovino. McLaren je predvsem zgodba o viziji enega človeka in njegovi avtomobilski zapuščini. Ferrari: Dirka za nesmrtnost pa v ospredje postavlja dirkače, ki so živeli in tekmovali na robu mogočega, njihova prijateljstva, rivalstva in nevarnosti, ki so spremljale zlato obdobje avtomobilskega dirkanja.
Skupno jima je več kot le strast do hitrosti. Oba pokažeta, da za največjimi športnimi legendami stojijo resnični ljudje, njihove sanje, odločitve in žrtve.
Oba dokumentarca si lahko ogledate na VOYO. Ljubiteljem Formule 1, legendarnih avtomobilov in zgodb iz zakulisja športa ponujata priložnost, da spoznajo tudi drugo plat imen, ki so zaznamovala zgodovino motošporta.
V prvih desetletjih Formule 1, zlasti v petdesetih letih prejšnjega stoletja, so bili varnostni standardi izjemno nizki. Dirkači so tekmovali v avtomobilih brez varnostnih kletk, pasov ali naprednih čelad, steze pa niso imele izletnih con ali zaščitnih ograj iz pnevmatik. Zato so bile nesreče zelo pogosto usodne, šport pa je zahteval veliko življenj.
Prikazuje življenjsko pot Brucea McLarna, novozelandskega dirkača, inženirja in ustanovitelja ekipe McLaren, ki je zrasla v eno največjih imen Formule 1.
Dokumentarec prikazuje glamurozno, a nevarno obdobje Ferrarijevega dirkanja v petdesetih letih ter odnose med Enzom Ferrarijem, Mikom Hawthornom in Petrom Collinsom.
Dokumentarca McLaren in Ferrari: Dirka za nesmrtnost sta na voljo na VOYO.
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