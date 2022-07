Gordana in Dejan sta prvi par, ki je odstopil

Gordana in Dejan, kljub pomoči strokovnjakov, nista našla skupnega jezika. Nikolina ni pustila dobrega vtisa na Adamove najdražje, Alenovi prijatelji so se postavili na Lidijino stran, Luka pa je prizadel Nadio.

Nikolina na zaslišanju V novi fazi eksperimenta Poroka na prvi pogled bodo pari spoznali prijatelje in družino svojega partnerja. Nikolina je povedala, da se bo to zgodilo prvič v njenem življenju, vse skupaj pa se ji je zdelo nenavadno. Zavedala se je, da jo bodo Adamovi sorodniki zasuli z vprašanji. Adam: "Vedo, da si bila hudobna do mene." Bala se ni, bolj jo je zanimalo, če ju bodo videli skupaj ali ne. Nikolina je njegovi sestri in sestričnama povedala, da je bila sprva malce šokirana in se Adamu ni odpirala, kar je bilo zanj težko. Na vprašanje, kakšne načrte imata za prihodnost, je povedala, da ne bo silila: "Kar bo, bo." Adamova sestra Lily je bila direktna, češ da bi morala biti bolj resna in imeti določen cilj. Lily: "Ona res ni ženska za Adama." Adamova sestrična Sibila: "Če se zgodi čudež, bomo Nikolino sprejele kot člana družine. Če je Adam srečen, smo srečne tudi me."

Nikolina je prva spoznala Adamove najdražje. FOTO: POP TV

Alenovi prijatelji se postavijo na Lidijino stran Alen in Lidija sta odpotovala v Split, a se nista pogovarjala. Ženi se je zdelo, da je njen mož jezen nanjo, ni pa vedela, zakaj. Jezila se je tudi sama, češ da nima več živcev zanj, da se je doslej zadrževala, a da je tega konec. Ko jo je pripeljal v svoje stanovanje, je ugotovila, da je prišla v stanovanje volka samotarja. Njegovim prijateljem je povedala, da ni povsem zadovoljna z zakonom, saj sta si različna, da je polovico medenih tednov prejokala in da je izgubila zaupanje vanj. Njegovi prijatelji so jo razumeli, čudili pa so se, ker je Adam sicer dobra duša. Ob njihovi podpori je dobila krila, povedala je, da je Alen ne sprejema, da je samoljuben in sebičen. Prijateljica Olivera mu je očitala, češ da bi se moral prilagajati ženski in se navaditi na življenje v dvoje. Slišal jih je tudi, ker Lidiji nikoli ni rekel 'lepotica moja' in ker ni pokazal dovolj čustev. Lidija pa je dvomila, da se njen mož želi spremeniti, saj da je že predolgo sam.

Alen jih je slišal. FOTO: POP TV

Gordana in Dejan odstopita od eksperimenta Gordana in Dejan nista želela sodelovati v novi fazi eksperimenta. Šla pa sta v fitnes, kjer je Gordana ugotavljala, da se z Adamom bolj ujame, saj sta si bolj podobna glede življenjskih navad in razmišljanj. Odnos z Dejanom je opisala kot nikakršnega, zato je odnehala. Dejan je bil mnenja, da se je njuna komunikacija poslabšala, ko ji je razkril svoja sumničenja glede Adama. Gordana: "Midva popolnoma drugače dojemava isto situacijo. Zaradi tega sem res že močno utrujena." Jasno mu je povedala, da se ne bosta nikoli premaknila z mrtve točke. Nato pa je on izjavil, da Gordana sploh ni njegov tip, ona pa tega ni verjela, saj bi se v tem primeru obnašal drugače. Pred strokovnjakinjo Ito Štefanek mu je povedala, da je krivo izključno njegovo obnašanje, agresivnost, žaljenje, maltretiranje in še kaj. Ko mu je to omenila še med večerjo, je izjavil, da pretirava. Odločila sta se, da bosta zaključila, ni pa mu verjela, da je tega vesel. Sama se je veselila odhoda domov. Gordana po intenzivni preizkušnji: "Počutim se, kot da sem preživela pol prave zakonske zveze."

Gordana in Dejan med pogovorom z Ito Štefanek. FOTO: POP TV

Zakaj si to naredil, Luka?' Nadio in Luko je prav tako obiskala strokovnjakinja Ita. Luka je začel razlagati, da opravi vsa gospodinjska opravila, tako da se Nadia, ko pride domov, lahko samo sprosti. To je Nadio silno prizadelo: "Zakaj si to naredil, Luka?" Povedala je, da že šest let živi sama in da mora poskrbeti za svojo eksistenco. Ko je razlagala, da je v Poroko na prvi pogled prišla, ker želi dati priložnost ljubezni in spoznati sebe, je Luka menil, da ne ve, kaj je priložnost in kaj je ljubezen. Ita je ocenila, da je njun odnos prisiljen in površen, in ker nimata prave komunikacije, se ne moreta spustiti na intimen nivo. Luka si Nadie v tistem trenutku ni predstavljal kot partnerice, ki bi bila njegova kraljica. Je pa Ita ocenila, da bi tudi Luka moral biti bolj potrpežljiv.

Pogovor z Ito ni bil ravno uspešen. FOTO: POP TV

Milan dočaka poljubček Gordana in Milan sta šla kegljat in sprva je bila žena boljša. Ko sta stavila, kdo bo zmagal, pa se je Milan nenadoma spomnil, kako se keglja. Nagrada je bila namreč poljub, ki ga je tudi dobil. On je bil vesel, ker je dobil poljub namesto večerje, ona pa zadovoljna, ker je sploh šel iz stanovanja. Gordana: "Že to je moj uspeh."

Milanova dvojna zmaga. FOTO: POP TV