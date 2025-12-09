Svetli način
Jure Henigman in Tina Vrbnjak nagrajena za vlogo v Gospodu profesorju
Jure Henigman in Tina Vrbnjak nagrajena za vlogo v Gospodu profesorju

1
Tudi druga sezona serije Gospod profesor navdušila gledalce
Tudi druga sezona serije Gospod profesor navdušila gledalce

4
'Kaj sploh pomeni, da imava dobro kemijo na kameri?'
'Kaj sploh pomeni, da imava dobro kemijo na kameri?'

7
Ljubezen po domače
Josip je ob Nadi izgubil sapo, ostale dame niso vrgle puške v koruzo

1
Katera dama bo osvojila srce ljubljanskega Bonda?

Katera dama bo osvojila srce ljubljanskega Bonda?

11
'Marjeta in Ljubo bosta zagotovo imela veliko ljubezenskih pripetljajev'

'Marjeta in Ljubo bosta zagotovo imela veliko ljubezenskih pripetljajev'

2
Ali bo katera izmed Petrovih 'snubk' uspela zasenčiti favoritko Moniko?

Ali bo katera izmed Petrovih 'snubk' uspela zasenčiti favoritko Moniko?

17
Kako dobri so igralci Gospoda profesorja v oponašanju zvezdnikov?

Kako dobri so igralci Gospoda profesorja v oponašanju zvezdnikov?

Med obiskom prizorišča snemanja priljubljene VOYO serije Gospod profesor smo nekaj novih obrazov soočili z igrico Ugani, kdo sem, v kateri so pokazali, koliko talenta imajo za oponašanje drugih ...
1
Maruša Majer o svojem liku v seriji: Malo je prismuknjena

Maruša Majer o svojem liku v seriji: Malo je prismuknjena

Priznano slovensko igralko Marušo Majer lahko spremljamo v novi sezoni serije Gospod profesor, kjer igra najnovejšo profesorico Barbaro. Maruša pravi, da je njen razigrani lik zelo simpatičen, a ...
25
Vesna Ponorac o delu na radiu: Na začetku je bila prisotna pozitivna trema

Vesna Ponorac o delu na radiu: Na začetku je bila prisotna pozitivna trema

Mlada igralka Vesna Ponorac, ki jo lahko na VOYO spremljamo v eni najbolj priljubljenih serij Gospod profesor, ima novo službo. Poleg vsega ostalega, kar dela v življenju, je zdaj sprejela nov izziv, ...
7
'Zaradi Instagrama imajo ljudje o meni napačno predstavo'

'Zaradi Instagrama imajo ljudje o meni napačno predstavo'

V priljubljeni VOYO seriji Gospod profesor lahko poleg Jureta Henigmana in Tine Vrbnjak spremljamo tudi številne mlajše obraze. V pogovoru s štirimi igralci, ki so v seriji uprizorili dijake, smo ...
23
Bojan Cvjetićanin: Internet vsakemu omogoča, da iz svojih ust izlije blato

Bojan Cvjetićanin: Internet vsakemu omogoča, da iz svojih ust izlije blato

Bojan Cvjetićanin je pri svojih 24 letih v Sloveniji že tako poznano ime, da že skoraj ne potrebuje dodatne predstavitve. A za tiste, ki ga ne poznajo, se najprej rad predstavi kot diplomirani ...
82
Lovro Zafred: Serija je stičišče pomembnih tematik

Lovro Zafred: Serija je stičišče pomembnih tematik

Nov obraz Gospoda profesorja, Lovro Zafred, je v času snemanja druge sezone spregovoril z nami o svojem liku in uspešnosti serije. Kdo je Niko, kako se razume s profesorjem Samom in zakaj je Gospod ...
4
'Da smo se z Gospodom profesorjem dotaknili vseh članov družine, je kompliment'

'Da smo se z Gospodom profesorjem dotaknili vseh članov družine, je kompliment'

Na VOYO si že lahko ogledate svežo epizodo ene izmed najbolj priljubljenih serij pri nas, Gospod profesor. V tretjem delu serije se ustvarjalci dotikajo tudi družbeno odgovorne teme o mladostnikih, ...
2
Kaj je najbolj pogosto vprašanje o seriji, ki sta ga dobila Tina in Jure?

Kaj je najbolj pogosto vprašanje o seriji, ki sta ga dobila Tina in Jure?

Serija Gospod profesor je s prvo sezono navdušila in po 10 delih so oboževalci želeli nadaljevanje zgodbe. Celo leto so morali čakati, da so končno prišli do novih epizod in nadaljevanja ljubezenske ...
15
Gojc: Gospod profesor je ena lepa učna ura

Gojc: Gospod profesor je ena lepa učna ura

Ta teden sta na VOYO prišli prvi dve epizodi druge sezone serije Gospod profesor. Liki so očarali že v prvi sezoni, nad učitelji pa pravičniško roko drži simpatični ravnatelj, ki ga igra Gojmir ...
3
Gojc: Cavazza mi je rekel, da je Gospod profesor najboljša serija v Sloveniji

Gojc: Cavazza mi je rekel, da je Gospod profesor najboljša serija v Sloveniji

Gojmir Lešnjak Gojc je v seriji Gospod profesor, katere druga sezona je že na VOYO, upodobil ravnatelja z mehkim srcem Vojca. Čeprav nad profesorjem Samom Demšarjem velikokrat nerga, ker ga ta ...
18
Predpremiera Gospoda profesorja: Pred začetkom imamo malo treme

Predpremiera Gospoda profesorja: Pred začetkom imamo malo treme

Ekipa ene najbolj gledanih slovenskih serij Gospod profesor se je zbrala in si skupaj ogledala predpremiero druge sezone, ki na VOYO sicer prihaja v četrtek, 2. februarja.
6
De Liri za videospot 'ugrabili' igralca iz Gospoda profesorja

De Liri za videospot 'ugrabili' igralca iz Gospoda profesorja

Finalistki zadnje sezone Slovenija ima talent De Liri sta se v spomin vtisnili kot izjemni glasbenici, ki si ju brez harfe niti ne predstavljamo. In prav zaradi harfe ju mnogi ljudje enačijo z ...
0
15:49 Tina in Jure o Gospodu profesorju: Kaj je ta kemija med nama, o kateri govorijo vsi?
02:35 Igralci iz Gospoda profesorja: Ugani, kdo sem!
03:19 Gospod profesor: Maruša Majer
11:22 Okrogla miza Gospod profesor: Zaradi Instagrama imajo ljudje o meni napačno predstavo
20:57 Bojan Cvjetićanin: Internet vsakemu omogoča, da iz svojih ust izlije blato
03:11 Gospod profesor: Lovro Zafred
01:33 Iz 24UR: Serija Gospod profesor se z novo epizodo dotakne družbeno odgovorne teme o mladostnikih
03:17 Iz 24UR: Gojc: Gospod profesor je ena lepa učna ura
05:02 Gojc: Cavazza je rekel, da je Gospod profesor najboljša serija v Sloveniji
03:04 Iz SVETA: Predpremiera serije Gospod profesor
