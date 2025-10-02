Jure Henigman je šele med študijem ugotovil, da želi postati igralec

Serija Gospod profesor je na sporedu vsako nedeljo ob 20. uri na POP TV.

Po uspehu serije Gospod profesor na VOYO serija doživlja še svojo televizijsko premiero. Z glavnim igralcem Juretom Henigmanom smo se pred časom sprehodili po Gimnaziji Ledina, ki jo je obiskoval v srednješolskih časih. Odgovoril je na 24 hitrih vprašanj.

Kot je povedal, ima srednješolske dni v lepem spominu. "Bil sem edini Ribničan, tako da sem bil povsem sam, začel sem na novo," je povedal med drugim.

Da bo postal igralec, je Henigman ugotovil šele med študijem igre na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. "Kot otrok sem želel postati avtomehanik, kasneje vse, kar je povezano s športom - igralec košarke v NBA -, pa tudi policist," je dodal.

Katerega predmeta v šoli res ni maral? Kakšen dijak je bil? Kaj je najlepši spomin na snemanje serije? Odgovore najdete v videu.