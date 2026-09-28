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Grehi očeta: kako je bilo odraščati kot sin serijskega morilca?

Ljubljana, 28. 09. 2026 08.00 pred eno minuto 5 min branja 0

Avtor:
M.M.
Gary Ridgway

Navzven je bil Gary Ridgway videti kot povsem običajen družinski človek. V resnici je za seboj pustil eno najbolj zloglasnih serij umorov v ameriški zgodovini. Njegov sin Matthew je odraščal ob očetu, ne da bi vedel, kaj se skriva za podobo mirnega družinskega človeka.

Kaj če bi nekega dne izvedeli, da je človek, ki ste ga vse življenje poznali kot očeta, v resnici eden najbolj razvpitih serijskih morilcev?

Gary Ridgway
Gary Ridgway
FOTO: Fox Entertainment Group

Gary Ridgway je živel dvojno življenje

Gary Ridgway je danes znan kot morilec z reke Green River. Dolga leta je uspeval ohranjati podobo običajnega človeka in družinskega očeta, medtem ko je policija iskala storilca, odgovornega za številne umore žensk. Njegovi zločini so se začeli povezovati z območjem okoli Green River v zvezni državi Washington. Preiskava je trajala približno dve desetletji, preden so kriminalisti dobili dovolj dokazov, da so ga povezali z umori. Poligrafski test je pokazal na njegovo nedolžnost. Vse je prepričal, da je zgleden mož in oče. Pomemben preobrat je prinesla tehnologija DNK. Ridgway je bil leta 2001 obsojen in danes prestaja dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta. Na sodišču ni pokazal nobenega obžalovanja za svoja dejanja.

Kako je mogoče odraščati ob človeku, ne da bi poznali njegovo temačno skrivnost?

Toda ena najbolj pretresljivih plati njegove zgodbe se skriva drugje. Kako je mogoče odraščati ob človeku, ne da bi poznali njegovo temačno skrivnost?

Prav s tem vprašanjem se ukvarja dokumentarni film Grehi očeta: Morilec na reki Green River (Sins of the Father: The Green River Killer, 2022). Zgodba ne govori le o zločinih Garyja Ridgwaya, temveč predvsem o posledicah, ki jih je njegovo dvojno življenje pustilo na njegovi družini in sinu.

Njegov sin je odraščal ob človeku, ki ga nihče ni sumil

Gary Ridgway
Gary Ridgway
FOTO: Reuters

Dokumentarec se odmakne od klasičnega pripovedovanja o serijskem morilcu in zgodbo pogleda skozi oči njegovega sina.

Kako je bilo imeti očeta, ki je bil doma lahko ljubeč in običajen družinski človek, zunaj doma pa je živel povsem drugo življenje?

Prav ta razkorak je v središču dokumentarca. Matthew Ridgway se ozira v pretekost na svoj odnos z očetom in na trenutek, ko je izvedel, kdo je bil človek, ki ga je poznal vse življenje.

Mož, oče, sodelavec, morilec, pošast. Kako, da nihče ni ničesar opazil?

 

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Kako lahko družina tako dolgo ničesar ne ve?

To je eno najbolj neprijetnih vprašanj zgodbe Garyja Ridgwaya.

Dokumentarec raziskuje, kako je lahko človek, ki je storil številne krute umore, hkrati ohranjal podobo običajnega očeta in živel na videz vsakdanje družinsko življenje. Prav zato zgodba ni samo rekonstrukcija zločinov. Je tudi pripoved o skrivnosti, ki je bila dolga leta skrita pred ljudmi, ki so mu bili najbližje.

Gary Ridgway
Gary Ridgway
FOTO: Fox Entertainment Group

Primer Green River je policijo zaposloval skoraj 20 let

Umori, povezani z morilcem Green River, so predstavljali eno največjih in najzahtevnejših kriminalističnih preiskav v ZDA. Preiskovalci so več let zbirali dokaze, preverjali osumljence in poskušali povezati številne primere. Šele napredek forenzične znanosti in analiza DNK sta omogočila preboj, ki je Ridgwaya dokončno povezal z umori. Zaradi dolgotrajne preiskave je primer postal tudi pomembna zgodba o tem, kako lahko nove kriminalistične metode pomagajo razrešiti primere, ki so se zdeli skoraj brez izhoda.

Koliko žrtev je padlo pod morilcem Green River?

Ridgway je priznal umore 49 žensk, a število primerov je bilo skozi leta predmet nadaljnjih preiskav in identifikacij. Leta 2023 so oblasti potrdile identiteto Tammie Liles, ene od žrtev, ki je bila prej znana le po neidentificiranih posmrtnih ostankih. S tem je bilo identificiranih vseh 49 znanih žrtev, povezanih z Ridgwayem.

Za družine žrtev pa razrešitev primera ni pomenila konca bolečine. Pri številnih je šele identifikacija omogočila dokončen odgovor na vprašanje, kaj se je zgodilo njihovim bližnjim.

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Najbolj nenavaden del zgodbe ni samo morilec

Kriminalni dokumentarci po resničnih dogodkih pogosto iščejo odgovor na vprašanje, zakaj je nekdo postal morilec. Grehi očeta: Morilec na reki Green River pa postavi drugačno vprašanje: kaj se zgodi z družino, ko ugotovi, da je bil njihov oče oziroma mož človek, ki je zagrešil nepredstavljive zločine?

Zgodba enega najbolj razvpitih serijskih morilcev v zgodovini ZDA in njegove družine, je v dokumentarcu Grehi očeta: Morilec na reki Green River na ogled na VOYO.

Dokumentarec zato združuje kriminalistično preiskavo z zelo osebno zgodbo sina serijskega morilca. V ospredju niso samo umori, ampak tudi posledice očetovih dejanj, ki jih njegova družina nosi še dolgo po tem, ko je bil primer razrešen.

Kaj je sin vedel o očetu?

Ta del zgodbe je eden najbolj zanimivih za gledalca. Matthew Ridgway v dokumentarcu govori o svojem odnosu z očetom in o tem, kako je bilo odraščati ob človeku, ki je pred okolico skrival najbolj mračne skrivnosti.

Ko se podoba očeta, ki jo poznaš od otroštva, nenadoma sooči z dejstvi o njegovih zločinih, se spremeni tudi pogled na lastne spomine. Kaj je bilo resnično? Kateri trenutki iz otroštva so po razkritju dobili popolnoma drugačen pomen? Kako sploh živeti s priimkom človeka, katerega zločini so pretresli celotno državo?

Gary Ridgway
Gary Ridgway
FOTO: Reuters

Zgodba, ki se ne konča z aretacijo

Primer Garyja Ridgwaya je bil pravno razrešen, vendar posledice njegovih dejanj ostajajo. Za družine žrtev je pomembno predvsem to, da so bile žrtve identificirane in njihove zgodbe ponovno postavljene v ospredje. Za morilčevo družino pa je ostalo vprašanje, kako živeti z resnico o človeku, ki so ga poznali v povsem drugačni vlogi.

Grehi očeta: Morilec na reki Green River zato ponuja nekoliko drugačen pogled na enega najbolj znanih primerov serijskih morilev. Poleg zločinov raziskuje tudi družinsko življenje serijskega morilca in posledice, ki jih njegovi zločini pustijo pri ljudeh, ki sami niso storili ničesar.

Kje gledati dokumentarec Grehi očeta: Morilec na reki Green River?

Dokumentarec Grehi očeta: Morilec na reki Green River je dostopen na VOYO.

Film je bil posnet leta 2022, režirala ga je Victoria Duley, traja pa približno 84 minut.

Če vas zanimajo resnični kriminalni primeri, serijski morilci in zgodbe, ki pogledajo tudi v življenja ljudi, ki so ostali za storilcem, je to dokumentarec, ki zgodbo serijskega morilca Green River predstavi iz nenavadno osebne perspektive.

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Razlagalnik

Ridgway je priznal umore 49 žensk in dolgo časa veljal za najbolj množičnega morilca v ZDA. Njegov naziv je prevzel Samuel Little, ko je priznal, da je med leti 1970 in 2005 umoril 93 ljudi. Pri Littlu je bilo zanimivo, da je veliko svojih žrtev tudi narisal.

Forenzična DNK analiza je znanstvena metoda, ki omogoča identifikacijo posameznika na podlagi njegovega genetskega zapisa. V kriminalistiki se uporablja za primerjavo bioloških sledi, najdenih na kraju zločina, z vzorci osumljencev. Tehnologija je revolucionirno vplivala na preiskovanje, saj omogoča reševanje primerov, kjer ni prič ali drugih fizičnih dokazov, ter pomaga pri ponovnem odpiranju starih, nerešenih primerov.

Koncept dvojnega življenja se nanaša na sposobnost posameznika, da pred svojo družino, prijatelji in sodelavci uspešno vzdržuje podobo povsem običajne, neopazne in zgledne osebe, medtem ko v svojem zasebnem, skritem svetu izvaja huda kazniva dejanja.

Dokumentarec Grehi očeta: Morilec na reki Green River je dostopen na VOYO.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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