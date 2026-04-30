Hobit: univerzalna zgodba Srednjega sveta

Čarobna pripoved o Srednjem svetu je nastala pod peresom pisatelja Johna Ronalda Reuela Tolkiena (1892 – 1973), enega najvidnejših pisateljev fantazijske literature 20. stoletja. Njegova pripoved o prigodah zvedavega hobita Bilba nas ponese v skrivnostni mitološki svet pravljičnih bitij, ki so živela v nekem drugem času, daleč pred našim. Hkrati v teh pustolovščinah Frodo postane nosilec prstana, na katerem je zrasla mogočna razsežnost Gospodarja prstanov.

Saj poznate zgodbo: V duplini pod zemljo je živel hobit ... Bilbo Bisagin si od vsega najbolj želi mirno živeti v zavetju svoje dupline, a ga Gandalf in škratje hočeš nočeš potegnejo v svoje pustolovščine. Rešiti morajo največji zaklad Srednjega sveta in se soočiti s strašnim zmajem Smaugom. Ko je že vse videti spet urejeno, nevarnost znova udari. Hobiti, škrati, vilini in ljudje se morajo odločiti, ali bodo združili svoje moči ali pa jih vse čaka poguba.

Čeprav tako daleč nazaj, da tega obdobja ne znamo umestiti v nam poznani čas, in kljub temu, da ob mitoloških bitjih samo zamahnemo z roko, češ, pravljice, pa se generalna tema vleče tekom celotnega obdobja bitij na našem planetu. Ljubezen, dobrota, blagostanje, bogastvo, pohlep, uničenje. Vam zveni znano?

Pa ta koncept postavimo v današnji čas in namesto daleč nazaj pogledamo daleč naprej ali pa sploh ne tako zelo daleč naprej. Kakšna prikupna ali slaba bitja nam bo prinesla prihodnost z vso svojo tehnologijo in umetno inteligenco, z vsemi svojimi dobrimi in slabimi stvarmi?

Ne glede na to, ali gre za preteklost ali prihodnost, zapomnite si nekaj: Čisto na koncu vedno – vedno zmaga dobro!

Za to pa je potrebno veliko truda, poguma, prijateljstva in osebne rasti. Tudi ob spremljanju trilogije filmov Hobit lepo vidimo, da glavni junak Bilbo Bisagin premore vse to in se hrabro sooča z vsemi izzivi, ki se mu postavijo na pot. Iz cone udobja svoje dupline se, resda sprva nergavo, odločno postavi na stran tistega, kar je treba narediti. Pika.

Tekom trilogije vidimo, da Bilbo postaja bolj zrel in bolj odgovoren. Osebnostno raste ob vsaki novi dogodivščini, ob vsakem novem bitju, ki ga sreča, ob vsakem novem izzivu. Celoten proces ni torej zgolj sama pustolovščina, gre predvsem za osebnostno preobrazbo in reševanje sveta. Morda bi morali mi vsi začeti reševati svet!