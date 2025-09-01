Iskrice na prvih zmenkih, Dejan je ob Patriciji začutil metuljčke

Sedma sezona Ljubezni po domače se je pričela romantično, kot še nikoli. Na večerjah se je zaiskrilo med Dejanom Ponikvarjem in Patricijo ter Petrom Benedikom in Moniko. Obeta tudi zmenek Sonje Hojnik in Slavka, ki je junakinjo v hipu pomiril, potem ko so jo premagala čustva.

Peterica 'tapravih'

Pravljična sedma sezona Ljubezni po domače se je pričela s takojšnjim razkritjem imen junakov, ki so s svojimi predstavitvami poželi uspeh in prejeli dovolj ljubezenskih pisem, da bomo njihove zgodbe spremljali v oddaji. Peterico sestavljajo Mirko Kocjančič, Dejan Ponikvar, Sonja Hojnik, Josip Antolić in Peter Benedik. Vsak je izbral eno izmed prejetih pisem, s pošiljatelji pa so šli na romantične večerje, kar je hkrati pomenilo zmenke na slepo.

Tanja Postružnik Koren in peterica, ki jo bomo spremljali v oddaji. FOTO: POP TV icon-expand

Pablo in Dušan dopolnila pravljično sedmerico

Tanja Postružnik Koren je napovedala posebnost letošnje sezone: "Vse ne bo tako enostavno, ker ljubezen ubira čudna pota. In zato bo za nekatere Ljubezen po domače potekala malo drugače." Pablo in Dušan sta svojo zgodbo pričela skupaj, saj so njune snubke izrazile zanimanje za oba. Dušan je bil pripravljen na borbo, Pablo pa na nove izzive in z veseljem sta se podala na naslov, kjer so ju čakale Maja, Suzana, Vesna, Oksana, Sonja, Manuela in hitri zmenki z njimi. Maraton je junaka precej izčrpal, poleg tega sta ugotovila, da je obema všeč Maja. Pablo: "Zdaj pa ne vem, kaj bo."

Spremljali bomo tudi Pabla Alejandra Gelba in Dušana Petriča, ki pa imata skupne oboževalke. FOTO: POP TV icon-expand

Mirko spozna Bojano, a ga zanimajo vse kuverte

Mirko je po dolgih samskih letih dočakal zmenek z Bojano iz Ljubljane. Razveselil jo je z rožo, ona pa njega z rokavicami za vrtnarjenje, a ženskimi. Mirko je sklepal, da jih je kupila kar zase. Vrtnarjenja sicer ni vešča, a se mu je pripravljena priučiti. Bojana je ocenila, da morata predelati še veliko tem in nadaljevati s spoznavanjem. Mirku se je zdela čudovita, a so ga zanimale še ostale kuverte.

Sonjo premagajo solze, Slavko jo v hipu pomiri

Slavko iz Šentjerneja je Sonjo presenetil z majhno pozornostjo, smislom za humor, prijaznostjo in nasmehom. Ko je beseda nanesla na njuna pokojna partnerja, so Sonjo premagale solze. Imela je slabo vest, ker je bila na večerji z drugim moškim. Slavko ji je položil na srce, da mora dati to iz sebe, se prepustiti in živeti naprej. Sonja: "Sem presenečena, da še obstajajo takšni moški, ki znajo potolažiti žensko. Res me je pomiril." Pa tudi nasmejal, ko je povedal, da se mu dozdeva, da bi morebiti bil pravi zanjo. Slavko je po koncu zmenka priznal, da mu je Sonja všeč. Začutil je pravo energijo in zdela se mu je iskrena, zato se je veselil nadaljnjega druženja.

Srčno Sonjo Hojnik so premagala čustva, a jo je Slavko hitro potolažil. FOTO: POP TV icon-expand

Med Josipom in Katico ni bilo prave kemije

Josip je spoznal Katico iz Ruš in skupaj sta ugotavljala, da ju druži podobna življenjska zgodba. Oba sta izgubila svojega partnerja oziroma partnerko in sedaj iščeta novega življenjskega sopotnika. Katica je bila presenečena in navdušena nad krofom, Josipovo domačo dobroto, a se ji je junak zdel zadržan, zato ni začutila prave kemije. Josip je povedal, da je zadovoljen, a je bil videti nekoliko zamišljen.

Dejan je ob Patriciji začutil metuljčke

Dejan je bil šokiran, ko je zagledal Patricijo iz Ponikve, a v pozitivnem smislu. Snubka mu je s svojim darilom dala vedeti, da tudi njo navdušujejo štirikolesniki. Obljubil ji je, da jo bo z veseljem peljal s svojim, pa tudi, da se bosta skupaj vrtela po plesišču. Ples je le eden izmed njenih konjičkov, a ko bo treba zagrabiti za delo na kmetiji, Patricija ne bo zaostajala. Skupaj bosta lahko skrbela za živali in celo poprijela za motorno žago, saj snubka obvlada tudi to. Na večerji sta oba zelo uživala in Dejan je priznal, da je začutil metuljčke.

Topel objem Petra in Monike

Ko je Peter Benedik zagledal Moniko iz Domžal, je začutil, da bi lahko bila tista prava. Sama mu je zaupala, da jo je med predstavitvijo pritegnila njegova energija. Presenetil jo je podatek, da je ločen, a je v nadaljevanju povedala, da je pripravljena priti na njegov ranč. Zadovoljno sta ugotavljala, da so v zvezi obema pomembne iskrenost, prijaznost, spoštovanje in zaupanje. Monika je Petru podarila dva kristala, s čimer mu je odprla vrata v svoj svet. Večerjo sta zaključila z dolgim, toplim objemom, ki je napovedoval nekaj lepega.

Ljubezni po domače sledi magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji boste lahko spremljali od ponedeljka do srede ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.