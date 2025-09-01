Iskrice na prvih zmenkih, Dejan je ob Patriciji začutil metuljčke

Peterica 'tapravih'
Pravljična sedma sezona Ljubezni po domače se je pričela s takojšnjim razkritjem imen junakov, ki so s svojimi predstavitvami poželi uspeh in prejeli dovolj ljubezenskih pisem, da bomo njihove zgodbe spremljali v oddaji. Peterico sestavljajo Mirko Kocjančič, Dejan Ponikvar, Sonja Hojnik, Josip Antolić in Peter Benedik. Vsak je izbral eno izmed prejetih pisem, s pošiljatelji pa so šli na romantične večerje, kar je hkrati pomenilo zmenke na slepo.
Pablo in Dušan dopolnila pravljično sedmerico
Tanja Postružnik Koren je napovedala posebnost letošnje sezone: "Vse ne bo tako enostavno, ker ljubezen ubira čudna pota. In zato bo za nekatere Ljubezen po domače potekala malo drugače." Pablo in Dušan sta svojo zgodbo pričela skupaj, saj so njune snubke izrazile zanimanje za oba. Dušan je bil pripravljen na borbo, Pablo pa na nove izzive in z veseljem sta se podala na naslov, kjer so ju čakale Maja, Suzana, Vesna, Oksana, Sonja, Manuela in hitri zmenki z njimi. Maraton je junaka precej izčrpal, poleg tega sta ugotovila, da je obema všeč Maja. Pablo: "Zdaj pa ne vem, kaj bo."
Mirko spozna Bojano, a ga zanimajo vse kuverte
Mirko je po dolgih samskih letih dočakal zmenek z Bojano iz Ljubljane. Razveselil jo je z rožo, ona pa njega z rokavicami za vrtnarjenje, a ženskimi. Mirko je sklepal, da jih je kupila kar zase. Vrtnarjenja sicer ni vešča, a se mu je pripravljena priučiti. Bojana je ocenila, da morata predelati še veliko tem in nadaljevati s spoznavanjem. Mirku se je zdela čudovita, a so ga zanimale še ostale kuverte.
Sonjo premagajo solze, Slavko jo v hipu pomiri
Slavko iz Šentjerneja je Sonjo presenetil z majhno pozornostjo, smislom za humor, prijaznostjo in nasmehom. Ko je beseda nanesla na njuna pokojna partnerja, so Sonjo premagale solze. Imela je slabo vest, ker je bila na večerji z drugim moškim. Slavko ji je položil na srce, da mora dati to iz sebe, se prepustiti in živeti naprej. Sonja: "Sem presenečena, da še obstajajo takšni moški, ki znajo potolažiti žensko. Res me je pomiril." Pa tudi nasmejal, ko je povedal, da se mu dozdeva, da bi morebiti bil pravi zanjo. Slavko je po koncu zmenka priznal, da mu je Sonja všeč. Začutil je pravo energijo in zdela se mu je iskrena, zato se je veselil nadaljnjega druženja.
Med Josipom in Katico ni bilo prave kemije
Josip je spoznal Katico iz Ruš in skupaj sta ugotavljala, da ju druži podobna življenjska zgodba. Oba sta izgubila svojega partnerja oziroma partnerko in sedaj iščeta novega življenjskega sopotnika. Katica je bila presenečena in navdušena nad krofom, Josipovo domačo dobroto, a se ji je junak zdel zadržan, zato ni začutila prave kemije. Josip je povedal, da je zadovoljen, a je bil videti nekoliko zamišljen.
Dejan je ob Patriciji začutil metuljčke
Dejan je bil šokiran, ko je zagledal Patricijo iz Ponikve, a v pozitivnem smislu. Snubka mu je s svojim darilom dala vedeti, da tudi njo navdušujejo štirikolesniki. Obljubil ji je, da jo bo z veseljem peljal s svojim, pa tudi, da se bosta skupaj vrtela po plesišču. Ples je le eden izmed njenih konjičkov, a ko bo treba zagrabiti za delo na kmetiji, Patricija ne bo zaostajala. Skupaj bosta lahko skrbela za živali in celo poprijela za motorno žago, saj snubka obvlada tudi to. Na večerji sta oba zelo uživala in Dejan je priznal, da je začutil metuljčke.
Topel objem Petra in Monike
Ko je Peter Benedik zagledal Moniko iz Domžal, je začutil, da bi lahko bila tista prava. Sama mu je zaupala, da jo je med predstavitvijo pritegnila njegova energija. Presenetil jo je podatek, da je ločen, a je v nadaljevanju povedala, da je pripravljena priti na njegov ranč. Zadovoljno sta ugotavljala, da so v zvezi obema pomembne iskrenost, prijaznost, spoštovanje in zaupanje. Monika je Petru podarila dva kristala, s čimer mu je odprla vrata v svoj svet. Večerjo sta zaključila z dolgim, toplim objemom, ki je napovedoval nekaj lepega.
Ljubezni po domače sledi magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji boste lahko spremljali od ponedeljka do srede ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.
Kandidata ogrelo isto dekle
"Najprej smo se šalili, da nama bo ista všeč, in na koncu se je res to zgodilo, zdaj pa ne vemo, kaj bo," je povedal Pablo. Z Dušanom sta namreč ugotovila, da se je obema srce ogrelo za Majo Vozlič.
Z videzom ju je presenetila tudi Manuela Fittkau
"Seveda sem pa zdrav fant, valda sem jo pogledal v joške, pa saj to je normalno," je dejal Dule. Njenega oprsja pa se ni mogel nagledati niti Pablo, ki ji je po špansko dejal, da bi se rad naslonil na njena prsa.
Dule in Pablo po zmenkih obrekovala
"Kakšne so pa utrgane kot dile," je dejal Dule in izpostavil Sonjo Plešnar, ki se prav tako bori za oba kandidata. "Energija od Sonje je brutalna, super je," je dodal Dule.
Peter: Ko sem zagledal Moniko, sem občutil, da bi lahko bila tista prava
30-letnik je rjavolasko presenetil z razkritjem, da je bil v preteklosti že poročen, Monika pa je razkrila, da lahko komunicira z onostranstvom.
Patricija očarana: "O, madona, to pa je dec"
Zdi se, da sta se Dejan Ponikvar in Patricija Salobir začutila na prvi pogled. Patricija je ljubezni željnega kmetovalca presenetila tudi z darilom. "Želela sem predstaviti tudi del moje divje plati," je povedala in mu podarila igračo štirikolesnika.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.