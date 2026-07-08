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Voyo.si
Iva Krajnc Bagola o zadnji sezoni Ja, Chefa!: To morate pogledati
Ja, Chef!

Iva Krajnc Bagola o zadnji sezoni Ja, Chefa!: To morate pogledati

Ljubo se vrača: prihaja 11. sezona Ja, Chef!
Ja, Chef!

Ljubo se vrača: prihaja 11. sezona Ja, Chef!

Že imate kostum za pusta? Osvojite uniformo iz serije Ja, Chef!
Ja, Chef!

Že imate kostum za pusta? Osvojite uniformo iz serije Ja, Chef!

Ja, Chef! od danes naprej spet na POP TV
Ja, Chef!

Ja, Chef! od danes naprej spet na POP TV

Slavljenko Alyo na vaji presenetili s torto in ji zapeli
Slovenija ima talent

Slavljenko Alyo na vaji presenetili s torto in ji zapeli

Zakaj si moramo ogledati superfinale 12. sezone Kmetije?
Kmetija

Zakaj si moramo ogledati superfinale 12. sezone Kmetije?

Jan in Aleksandra spretno do superfinala, Franc je izpadel
Kmetija

Jan in Aleksandra spretno do superfinala, Franc je izpadel

Čustveno slovo od Kmetije: Tekmovalci in voditeljica skupaj spremljali finale
Kmetija

Čustveno slovo od Kmetije: Tekmovalci in voditeljica skupaj spremljali finale

Trije najboljši se bodo pomerili za mesti v superfinalu
Kmetija

Trije najboljši se bodo pomerili za mesti v superfinalu

Ja, Chef!: prihajajo vrhunske, gastronomske epizode Ja, Chef!

Ja, Chef!: prihajajo vrhunske, gastronomske epizode

19
Iva Krajnc Bagola: A ni hecno, da se me držijo vloge šefice Iva Krajnc Bagola: A ni hecno, da se me držijo vloge šefice Iva Krajnc Bagola: A ni hecno, da se me držijo vloge šefice Ja, Chef!

Iva Krajnc Bagola: A ni hecno, da se me držijo vloge šefice

17
Iva Krajnc Bagola in Ranko Babić se veselita novih vlog v seriji Ja, Chef! Ja, Chef!

Iva Krajnc Bagola in Ranko Babić se veselita novih vlog v seriji Ja, Chef!

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Nova sezona Ja, Chefa! je tu: kdo je nova plavolaska in s kom je Pika noseča? Ja, Chef!

Nova sezona Ja, Chefa! je tu: kdo je nova plavolaska in s kom je Pika noseča?

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Kako dobro Katarina Čas pozna serijo Ja, Chef!? Ja, Chef!

Kako dobro Katarina Čas pozna serijo Ja, Chef!?

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Kdo je blondinka, s katero se je zjutraj zbudil chef Bohinc? Ja, Chef!

Kdo je blondinka, s katero se je zjutraj zbudil chef Bohinc?

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Rojstni dan chefa Bohinca se sprevrže v katastrofo Ja, Chef!

Rojstni dan chefa Bohinca se sprevrže v katastrofo

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Oglejte si napovednik nove sezone Ja, Chef! Ja, Chef!

Oglejte si napovednik nove sezone Ja, Chef!

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Na VOYO prihaja 8. sezona VOYO originala Ja, Chef! Ja, Chef!

Na VOYO prihaja 8. sezona VOYO originala Ja, Chef!

8
Katarina Čas: s prizorišča ameriške serije naravnost na 12-urno snemanje Ja, Chefa! Ja, Chef!

Katarina Čas: s prizorišča ameriške serije naravnost na 12-urno snemanje Ja, ...

61
Nik Škrlec: Zaradi Ja, Chefa! sem se naučil pravilno rezati Ja, Chef!

Nik Škrlec: Zaradi Ja, Chefa! sem se naučil pravilno rezati

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Na VOYO prihaja nova sezona Ja, Chef! S tem pa tudi nov lik Ja, Chef!

Na VOYO prihaja nova sezona Ja, Chef! S tem pa tudi nov lik

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Iz 24UR: Iva Krajnc Bagola o zadnji sezoni serije Ja, Chef!
Ja, Chef! Iz 24UR: Iva Krajnc Bagola o zadnji sezoni serije Ja, Chef!
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Napovednik 11. sezone serije Ja, chef! (VOYO)
Ja, Chef! Napovednik 11. sezone serije Ja, chef! (VOYO)
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Ja, Chef! napovednik (ponedeljek-petek na POP TV)
Ja, Chef! Ja, Chef! napovednik (ponedeljek-petek na POP TV)
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Ja, Chef! Napovednik novih 40 delov serije Ja, Chef! na POP TV
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Ja, Chef!: Iva Krajnc Bagola o novi vlogi
Ja, Chef! Ja, Chef!: Iva Krajnc Bagola o novi vlogi
02:26
Iz 24UR: Iva Krajnc Bagola in Ranko Babić se veselita novih vlog v seriji Ja, Chef!
Ja, Chef! Iz 24UR: Iva Krajnc Bagola in Ranko Babić se veselita novih vlog v seriji Ja, Chef!
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Napovednik 9. sezone Ja, Chefa!
Ja, Chef! Napovednik 9. sezone Ja, Chefa!
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Kako dobro Katarina Čas pozna serijo Ja, Chef?
Ja, Chef! Kako dobro Katarina Čas pozna serijo Ja, Chef?
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Kdo je blondinka, s katero se zjutraj zbudi chef Bohinc? (8. sezona, 5. epizoda serije Ja, Chef!)
Ja, Chef! Kdo je blondinka, s katero se zjutraj zbudi chef Bohinc? (8. sezona, 5. epizoda serije Ja, Chef!)
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Ja, Chef! Rojstni dan chefa Bohinca se sprevrže v katastrofo (8. sezona, 4. epizoda serije Ja, Chef!)
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STANJE NA CESTAH
Nesreče 24ur.com
A4, Maribor - Gruškovje (Hrvaška), priključek Hajdina - razcep Draženci v smeri Ptuja, prometna nesreča, oviran promet.
Zastoji 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, počivališče Studenec - priključek Brezovica v smeri Ljubljane, območje zastojev, zamuda: 39 min, dolžina: 42 km in 200 m.
Ovire 24ur.com
A3, Fernetiči - razcep Gabrk, počivališče Povir - razcep Gabrk v smeri Gabrka, okvara vozila, oviran promet.
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