Iva Krajnc Bagola o zadnji sezoni Ja, Chefa!: To morate pogledati

Zadnja klapa je sicer padla že davno, a Iva Krajnc Bagola ima na snemanje še vedno lepe spomine. "Teh spominov je res ogromno, a eden izmed takih je, da nikoli na setu nisem igrala z glavno vlogo, ki je bil poni. To se mi je zdelo izrazito zanimivo in duhovito," je zaupala igralka, ki je spomin na snemanje opisala kot zelo zabaven, dober in smešen.
Čeprav jo lahko že nekaj časa spremljamo v seriji, se še vedno ne mara preveč gledati na televizijskih zaslonih. "Moram reči, da ne da ne rada gledam, ampak dostikrat tudi nimam časa ali pa Sofiji prepustim prvo ocenitev tega, kar je gledala. Ko je prvič gledala Elo, je rekla, da v resnici nisem tako stroga," je razkrila o mnenju svoje hčerke in dodala: "Malo smo se nasmejali na ta račun, pa tudi Aljoša mi je rekel, da bi ga lahko opozorila, da ta Ela toliko menjuje moške. Pa sem mu rekla, da zakaj bi mu vse povedala, mora kaj tudi sam pogledati." Razkrila je še, da sta včasih vseeno malo kritična do nje, a da tako mora biti.
Ni pa vloga v seriji slovenske igralke spremenila le psihično, temveč tudi fizično. A kar se je spremenilo, lahko opazi le pozorno oko. "Res je, spremenila me je. Ključna je ena malenkost. Jaz do te vloge nisem imela lukenj v ušesih. Ko smo delali zametke te vloge, sem se odločila, da bi bilo za ta moj lik super, da ima velike uhane. In evo, zdaj imam uhane," je povedala v smehu in na vprašanje, kaj nas čaka v 12. sezoni, odgovorila skrivnostno: "To pa ne smem povedati, morate si pogledati."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.