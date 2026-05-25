Iva Krajnc Bagola o zadnji sezoni Ja, Chefa!: To morate pogledati

Zadnja klapa je sicer padla že davno, a Iva Krajnc Bagola ima na snemanje še vedno lepe spomine. "Teh spominov je res ogromno, a eden izmed takih je, da nikoli na setu nisem igrala z glavno vlogo, ki je bil poni. To se mi je zdelo izrazito zanimivo in duhovito," je zaupala igralka, ki je spomin na snemanje opisala kot zelo zabaven, dober in smešen.

Čeprav jo lahko že nekaj časa spremljamo v seriji, se še vedno ne mara preveč gledati na televizijskih zaslonih. "Moram reči, da ne da ne rada gledam, ampak dostikrat tudi nimam časa ali pa Sofiji prepustim prvo ocenitev tega, kar je gledala. Ko je prvič gledala Elo, je rekla, da v resnici nisem tako stroga," je razkrila o mnenju svoje hčerke in dodala: "Malo smo se nasmejali na ta račun, pa tudi Aljoša mi je rekel, da bi ga lahko opozorila, da ta Ela toliko menjuje moške. Pa sem mu rekla, da zakaj bi mu vse povedala, mora kaj tudi sam pogledati." Razkrila je še, da sta včasih vseeno malo kritična do nje, a da tako mora biti.