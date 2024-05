Iva Kranjc Bagola: A ni hecno, da se me držijo vloge šefice

"Ela Kocijančič je lastnica hotela, nekaj več hotelov je, v bistvu ima verigo hotelov. Vodi hotel, restavracije in tako naprej – je pa v bistvu taka, tudi zna biti nežna, romantična, ampak v osnovi pa tudi precej stroga. Mogoče bi še kaj ..." je na snemanju serije Ja, Chef! povedala Iva Kranjc Bagola in na opombo, ali je Ela ena taka prava šefica, povedala: "Ja pa ne. Recimo Ela zelo rada slika v prostem času, čeprav te slike niso ravno ne vem kako kvalitetne. Tudi verjetno rada malo jaha, pa posluša malo bolj ceneno opero. Ona je kar romantična duša in se mi zdi, da je ena zelo pomembna stvar, mimo katere pa ne moremo, pa da je konstantno nesrečno zaljubljena. Ima bolj nesrečo v ljubezni."

Ivo smo v vlogi šefice na VOYO spremljali že v seriji Telenovela, in kot pravi, je kar malce hecno, da ji takšne vloge sledijo, saj da sama ni najbolj šefovska. "Raje včasih poslušam, da mi drugi povejo, kaj moram narediti, mi je ljubše, kot da se moram vedno jaz nekaj odločati."