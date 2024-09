Ja, Chef! od danes naprej spet na POP TV

Ljubo Bohinc in njegova kuharska klapa so nazaj! Od ponedeljka do četrtka lahko na POP TV od 2. septembra naprej spremljate nove epizode priljubljene serije Ja, Chef! Ne skrbite, ne bo tako hitro minilo ... Prihaja kar 40 novih epizod. Kaj prinašajo nove sezone? Preverite v napovedniku spodaj.