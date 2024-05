Nova sezona Ja, Chefa! je tu: kdo je nova plavolaska in s kom je Pika noseča?

Z novo sezono bo prišla nova lastnica hotela Ela Kocjančič (Iva Krajnc Bagola). Kako je že ime nemški ovčarki, ki jo Ljubo hinavsko razvaja s pasjimi malicami? Svoj poklic bo blazno vestno in odgovorno opravljal nov upravnik hotela, Lado (Ranko Babić). "Sicer ni tako siten kot Rudi (Bojan Emeršič), nima zlate ure in ne spi v solariju, ima pa dar za spletke in izbira izjemno žive kravate." "Lado je navzven urejena, organizirana, vestna in pikolovska oseba, ki obvlada svoj posel. Pod fasado osebe, ki točno ve, kaj dela, in ima vse pod kontrolo, je človek s tisoč in eno masko, je nesrečno zaljubljen in ima zelo slabe navade. Z Bohincem nikakor ne najdeta skupnega jezika in njun boj se iz epizode v epizodo bolj zaostruje. In ker je Lado totalno nemoralna oseba, nas čaka nora dogodivščina v novih epizodah Ja, Chefa!"

Iva Krajnc Bagola o svojem novem liku: "Ela je nepredvidljiva, ukazovalno prestrašena, usodno zaljubljena, osamljena, neizprosna ter strastna ženska. Strašni zapleti so v tej nadaljevanki nujni in potencirani. Mislim, da takšnih pretresov v resničnem življenju nisem doživela. Sem imela kar nekaj smešnih prigod na potovanjih, a tako bizarnih kot v Ja, Chefu! pa ne. Z Rankom sva imela mnogo smejalnih momentov, predvsem pri dodajanju tekstov, ki sva si jih sproti gladko izmišljevala."