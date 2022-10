Dobra novica za vse oboževalce naše komične uspešnice Ja Chef: šesta sezona prihaja na Voyo, in to prvega decembra! Prismojeni chef Ljubo Bohinc oziroma Jurij Zrnec z zvezdniško ekipo na snemalnem setu ne počiva na lovorikah in dosedanjih rezultatih. Mimogrede, na Voyo so do sedaj zabeležili več kot 13 milijonov ogledov serije. Kaj vedno zabavni igralec pravi o svoji disfunkcionalni kuharski družini, s katero preživi zelo veliko časa? Zakaj rad hodi v Ja chef službo?