Jackie Chan: legenda akcije, ki Hollywood še vedno spravlja v smeh

Če je Bruce Lee svetu pokazal resnost in moč borilnih veščin, je Jackie Chan pokazal, da je lahko akcija tudi igriva, človeška in neverjetno zabavna. Njegov junak ni vedno najmočnejši v prostoru. Pogosto je tisti, ki pade, se pobere, pogleda okoli sebe, zgrabi stol, lestev, jakno ali nakupovalni voziček in iz vsakdanjega predmeta naredi orožje, šalo ali najbolj nor prizor v filmu.

Jackie Chan FOTO: VOYO

Zakaj Jackie Chan še danes ostaja legenda?

Jackie Chan je kariero gradil drugače kot večina hollywoodskih zvezdnikov. Njegov zaščitni znak so postali prizori, v katerih je sam izvajal nevarne kaskaderske podvige. Padci z višine, boji v tesnih prostorih, skoki čez pohištvo, pretepi z več nasprotniki in skoraj akrobatska uporaba predmetov so ustvarili slog, ki ga je težko posnemati. Prav zato njegovi filmi tudi desetletja pozneje delujejo sveže. V njih ni le vprašanje, kdo bo zmagal, ampak kako noro, duhovito in domiselno bo Jackie Chan prišel do zmage. Njegova akcija ima ritem, njegov humor mu sledi, njegovi najboljši prizori pa delujejo kot koreografija, pri kateri se gledalec ves čas sprašuje: Kako mu je to uspelo?

Jackie Chan se ne ustavlja

Tudi po več desetletjih pred kamero Jackie Chan ostaja filmsko aktiven. V zadnjih letih se je znova vrnil tudi v velike franšize, med drugim v filmu Karate Kid: Legende, kjer se je pridružil novi generaciji borilnih junakov. To dokazuje, da ni le nostalgična legenda preteklosti, ampak igralec, ki še vedno povezuje generacije. Otroci ga poznajo kot zabavnega mojstra borilnih veščin. Starši ga poznajo iz klasik. Ljubitelji akcije ga spoštujejo zaradi poguma. Ljubitelji komedije pa zaradi tega, ker zna tudi najnevarnejši prizor obrniti v nekaj presenetljivo smešnega.

In potem je prišel Chris Tucker ...

Če je Jackie Chan v Hollywood prinesel eleganco borilnih veščin, je Chris Tucker v trilogijo Ful gas prinesel hitrost jezika, glasnost, samozavest in popoln komični kaos. Njegov detektiv James Carter je vse, kar inšpektor Lee ni: glasen, impulziven, klepetav in prepričan, da ima vse pod nadzorom, tudi takrat, ko ga očitno nima. Ravno zato kombinacija deluje. Jackie Chan kot mirni, natančni in borbeno izurjeni Lee. Chris Tucker kot hitri, zabavni in nepredvidljivi Carter. Skupaj sta ustvarila enega najbolj prepoznavnih akcijsko-komičnih dvojcev konec prejšnjega in začetka novega tisočletja. Njuna kemija je srce trilogije. Pretepi so zabavni, pregoni hitri, zapleti kriminalni, a gledalci se k filmom vračajo predvsem zaradi njunega odnosa. Ker se prepirata, ker se ne razumeta, ker si gresta na živce in ker sta na koncu najboljši možni par za reševanje primera.

Ful gas: trilogija, ki je Jackieja Chana izstrelila med hollywoodske ljubljence

Filmi Ful gas (Rush Hour) so postali ena najbolj priljubljenih akcijsko-komičnih trilogij. Združujejo kriminalko, borilne veščine, hitro komedijo in prijateljstvo dveh policistov, ki prihajata iz povsem različnih svetov. V prvem filmu se srečata. V drugem že delujeta kot eksploziven dvojec. V tretjem pa se njuna nora kombinacija preseli še v Evropo. V vseh treh delih je formula jasna: veliko akcije, veliko zmede, še več besednih dvobojev in Jackie Chan, ki tudi najbolj nevaren trenutek spremeni v filmski užitek. Trilogija Ful gas je dostopna na VOYO, zato je zdaj pravi trenutek za filmski maraton z enim najbolj zabavnih akcijskih parov vseh časov.

Ful gas FOTO: VOYO

FUL GAS (Rush Hour) 1998 | IMDb ocena: 7,1/10 | Žanr: akcija, komedija, kriminalka | Režija: Brett Ratner | Igralci: Jackie Chan, Chris Tucker, Tom Wilkinson, Tzi Ma | Na VOYO: od 9. 9. 2026 Priporočilo: Za vse, ki si želijo popolno mešanico akcije, komedije in filmskega para, ki se najprej ne prenaša, nato pa postane neustavljiv. Ko v Los Angelesu ugrabijo hčer kitajskega konzula, iz Hongkonga prispe inšpektor Lee, da bi pomagal pri preiskavi. FBI ga ne želi vmešavati v primer, zato mu dodeli glasnega detektiva Jamesa Carterja, ki naj bi ga držal stran od resnega dela. A Carter in Lee kmalu ugotovita, da morata združiti moči, če želita rešiti deklico in razkriti nevarno kriminalno mrežo. Posebnost filma je prav prvi trk dveh svetov: Jackie Chanov natančni in hitri akcijski slog ter Tuckerjev glasen in hitri slog govorjenja. Rezultat je film, ki je postal prava moderna akcijsko-komična klasika.

Ful gas FOTO: VOYO

FUL GAS 2 (Rush Hour 2) 2001 | IMDb ocena: 6,7/10 | Žanr: akcija, komedija, kriminalka | Režija: Brett Ratner | Igralci: Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Zhang Ziyi, Roselyn Sánchez | Na VOYO: od 10. 9. 2026 Priporočilo: Za gledalce, ki želijo še več akcije, več eksotičnih lokacij in še bolj uigran dvojec Lee-Carter. V drugem delu se Carter odpravi v Hongkong, kjer naj bi užival na počitnicah, a se seveda hitro znajde sredi novega nevarnega primera. Lee in Carter se zapleteta v preiskavo eksplozije na ameriškem veleposlaništvu, sledi pa ju vodijo v svet ponarejenega denarja, kriminalnih navez in nasprotnikov, ki niso prav nič nedolžni. Ful gas 2 nadgradi vse, kar je delovalo v prvem filmu: več akcije, več tempa, več medsebojnega zbadanja in še močnejšo kemijo med Jackiejem Chanom in Chrisom Tuckerjem. Film je idealna izbira za vse, ki imajo radi nadaljevanja, ki ne upočasnijo, ampak pohodijo plin. FUL GAS 3 (Rush Hour 3) 2007 | IMDb ocena: 6,3/10 | Žanr: akcija, komedija, kriminalka | Režija: Brett Ratner | Igralci: Jackie Chan, Chris Tucker, Hiroyuki Sanada, Max von Sydow, Yvan Attal | Na VOYO: od 11. 9. 2026 Priporočilo: Za vse, ki želijo Leeja in Carterja videti v evropski akciji, polni pregonov, pretepov in komičnih nesporazumov. V tretjem delu se Lee in Carter podata v Pariz, kjer ju čaka nova nevarna misija. Primer ju pripelje do skrivnostne kriminalne organizacije, starih povezav in sovražnikov, ki so Leeju bližje, kot bi si želel. Carter pa tudi v Franciji ostane Carter: glasen, samozavesten in prepričan, da se lahko iz vsake zagate izgovori. Ful gas 3 je bolj evropsko obarvan zaključek trilogije, ki znova stavi na preverjeno formulo. Jackie Chan poskrbi za akcijsko spretnost, Chris Tucker za verbalni kaos, skupaj pa za zabavo, zaradi katere je trilogija ostala tako priljubljena.

Zakaj si ogledati trilogijo Ful gas?

Ker gre za filme, ki ne komplicirajo, ampak zabavajo. Ker ponujajo akcijo brez dolgčasa, humor brez premora in dvojec, ki deluje ravno zato, ker je tako različen. Jackie Chan in Chris Tucker sta v teh filmih dokazala, da dobra akcijska komedija ne potrebuje samo eksplozij, ampak tudi pravo energijo med glavnima junakoma. Ful gas je trilogija za večerni filmski maraton, za ljubitelje akcije, za nostalgike, za gledalce, ki imajo radi komedije, in za vse, ki želijo videti Jackieja Chana v eni njegovih najbolj prepoznavnih hollywoodskih vlog. Pripravi čips in pijačo ter izberi svoj najljubši del trilogije Ful gas ali pa si privošči celoten maraton. VOYO – zdaj si na vrsti ti!