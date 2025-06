Jure Kirbiš: Očitno so bila letos dekleta premočna

"Žal se je zdaj tudi moja pot zaključila in se tudi jaz poslavljam s tega tekmovanja. Očitno so bila letos dekleta premočna," nam je povedal Jure , ki se je od tekomvanja poslovil tik pred finalom.

"Res, tam smo se naučili ogromno-od sotekmovalcev, od sodnikov in vsega, kar se je dogajalo. Ven odhajam poln novega znanja. Počutim se veliko bolj samozavestnega v kuhinji in zelo sem hvaležen Masterchefu za vse, kar so nam predali," nam je še povedal Jure, ki je najbolj ponosen na svoj jesenski krožnik, ki ga je popeljal v polfinale. A veliki finale sta zasedli Barbara in Miša.

"Na koncu privoščim obema, ker si obe zelo zaslužita in sva pokazali ogromno in mislim, da bo to zelo napet finale. Res ne vem, če smo že kdaj gledali tako napet finalni dvoboj v vseh Masterchefih in tudi izziv, ki so ga sodniki pripravili za njiju, je zelo nor," nam je razkril Jure.

To je 10 hodni meni, česar v Masterchefu še nismo videli.

"Mislim, da bosta zares zablesteli," je še dodal.