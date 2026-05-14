Kaj Boris svetuje vsem, ki razmišljajo o prijavi v Otok ljubezni?

"To je bil ogromen projekt in velika priložnost zame. Rad imam izzive in vedno rad stopim iz cone udobja. Posebej zanimivo mi je bilo, da prihajam iz Slovenije in da sem imel priložnost predstaviti sebe, svoj značaj in svojo energijo na tako velikem odru," je razkril Boris Vidović .

Otok ljubezni je bil zanj zelo pozitivna izkušnja, ki mu je, kot poudarja, odprla številna vrata. "Vse je zelo intenzivno, vendar mi je prineslo veliko dobrih stvari, novih poznanstev, večjo prepoznavnost, poslovne priložnosti in več samozavesti. Odprla so se mi nekatera vrata, sam sebi pa sem dokazal, da lahko delujem na veliko višji ravni."

Vsakomur, ki razmišlja o prijavi v Otok ljubezni Adria, zato svetuje: "Prijavi se! Vsakomur bi rekel, naj se prijavi in vstopi kot to, kar v resnici je. Ne pretvarjaj se, da si nekaj, kar nisi, saj to tako kamera kot gledalci hitro zaznajo. Biti moraš odprt, iskren, pripravljen na čustva, hkrati pa dovolj močan, da preneseš izzive. Če imaš pravo energijo, ti lahko ta izkušnja spremeni življenje."