Kaj Boris svetuje vsem, ki razmišljajo o prijavi v Otok ljubezni?

Ljubljana, 14. 05. 2026 12.54 pred 34 minutami 2 min branja 3

Avtor:
E.M.
V Otok ljubezni je vstopil Boris Vidović

Ko je Slovenec Boris Vidović vstopil v britansko različico šova Otok ljubezni, si je pridobil vojsko oboževalk in se znašel na življenjski prelomnici. Britanska različica ljubezenskega šova je bila za Borisa priložnost, ki je ni mogel zavrniti.

"To je bil ogromen projekt in velika priložnost zame. Rad imam izzive in vedno rad stopim iz cone udobja. Posebej zanimivo mi je bilo, da prihajam iz Slovenije in da sem imel priložnost predstaviti sebe, svoj značaj in svojo energijo na tako velikem odru," je razkril Boris Vidović.

Boris Vidović v šovu Otok ljubezni
FOTO: VOYO

Otok ljubezni je bil zanj zelo pozitivna izkušnja, ki mu je, kot poudarja, odprla številna vrata. "Vse je zelo intenzivno, vendar mi je prineslo veliko dobrih stvari, novih poznanstev, večjo prepoznavnost, poslovne priložnosti in več samozavesti. Odprla so se mi nekatera vrata, sam sebi pa sem dokazal, da lahko delujem na veliko višji ravni."

Vsakomur, ki razmišlja o prijavi v Otok ljubezni Adria, zato svetuje: "Prijavi se! Vsakomur bi rekel, naj se prijavi in vstopi kot to, kar v resnici je. Ne pretvarjaj se, da si nekaj, kar nisi, saj to tako kamera kot gledalci hitro zaznajo. Biti moraš odprt, iskren, pripravljen na čustva, hkrati pa dovolj močan, da preneseš izzive. Če imaš pravo energijo, ti lahko ta izkušnja spremeni življenje."

Dodal je še, da je v vili najpomembneje, da se sprostiš in ne razmišljaš o kamerah. "Bodi družaben, pogovarjaj se z ljudmi, pokaži svoj značaj, ne skrivaj se. Ljudje imajo radi avtentičnost, ne popolnosti. Seveda moraš imeti tudi nekaj šarma in smisla za humor ter se znati postaviti zase."

Svetovni televizijski fenomen Otok ljubezni zdaj prihaja tudi v Slovenijo. Priljubljen šov, ki je osvojil občinstvo po vsem svetu, bo prvič odprl vrata vile za tekmovalce iz naše regije. Vsi samski, drzni in ljubezni željni se lahko prijavijo v prvo sezono, v kateri bodo iskali ljubezen v razkošni vili na eksotičnem otoku ter se potegovali za glavno nagrado v višini 50.000 €. Se upaš zaljubiti pred kamero? Prijavi se v Otok ljubezni Adria.

KOMENTARJI3

kuopio
14. 05. 2026 13.29
Svetujem vam, da si dobro preberete nasvete g. Borisa. Zato, da boste nato lahko naredili ravno obratno od tega, kar on svetuje.
Delavec_Slo
14. 05. 2026 13.28
Svetujem, da se sploh ne prijavijo!
Amor Fati
14. 05. 2026 13.22
lolzer
