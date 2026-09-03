Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Otok ljubezni Adria

Kaj je Draganina televizijska sladka pregreha?

Ljubljana, 03. 09. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Dragana Mićalović

Ljubezenski šov Otok ljubezni je fenomen, ki je osvojil celoten svet. Gledalci, med katerimi so tudi številni hollywoodski zvezdniki, priznavajo, da je ljubezenska avantura njihova sladka pregreha, za katero se z veseljem vsak večer usedejo pred televizijski zaslon. Kaj pa je televizijska sladka pregreha Dragane Mićalović, voditeljice Otoka ljubezni Adria?

Dragana Mićalović
Dragana Mićalović
FOTO: POP TV
Se upaš zaljubiti pred kamero? Prijavi se v Otok ljubezni Adria. 

"Zelo rada gledam dokumentarce," nam je zaupala srbska igralka Dragana Mićalović, ki vstopa v vlogo voditeljice ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria. "Zelo rada gledam dokumentarne serije, dokumentarne filme, zato se mi zdi tudi format Otok ljubezni Adria podoben temu, saj gre za živo stvar."

Pojasnila je: "Gre za žive ljudi, zato je tudi ta format nekakšen družbeni eksperiment. Tako da rada gledam dokumentarce in sedaj tudi Otok ljubezni."

Otok ljubezni Adria – to jesen na VOYO!

dragana mićalović voyo otok ljubezni adria otok ljubezni

Pokukajte v vilo ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria

Voyo.si Love Island Adria prihaja na VOYO
Voyo.si Love Island: zakaj je ta resničnostni šov postal svetovni fenomen?
24ur.com Amorjeva puščica POP TV: kdo se je zaljubil pred kamerami?
Zadovoljna.si Ljubezenska zgodba, ki je nikoli ne preskočimo
Moskisvet.com Otok ljubezni: izzivi, ki so sprožili škandale
24ur.com Predstava 'Kar hočete' razgrnila ljubezenske trikotnike in zaplete
Spored Film: Beležnica
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ima tri otroke in ugotovil je nekaj, kar bi morali slišati vsi starši
To preprosto navado lahko začnete že pri dojenčku, koristi pa mu vse življenje
To preprosto navado lahko začnete že pri dojenčku, koristi pa mu vse življenje
Je vaš otrok devica? Ena napačna beseda ga lahko zaboli bolj, kot pokaže
Je vaš otrok devica? Ena napačna beseda ga lahko zaboli bolj, kot pokaže
Pri 51 letih ne hodi na zmenke: "Moj sin je ljubezen mojega življenja"
Pri 51 letih ne hodi na zmenke: "Moj sin je ljubezen mojega življenja"
zadovoljna
Portal
Po letih skrivanja osebnega življenja je pokazala svojega novega partnerja
Dnevni horoskop: Ovni zaupajo občutku, dvojčke bo preplavil val ljubezni
Dnevni horoskop: Ovni zaupajo občutku, dvojčke bo preplavil val ljubezni
Balerinke, ki jih bomo letošnjo jesen nosile vse
Balerinke, ki jih bomo letošnjo jesen nosile vse
V zelo kratkih hlačah je ukradla vso pozornost
V zelo kratkih hlačah je ukradla vso pozornost
vizita
Portal
Najslabše meso za krvni tlak ni svinjina: ta mesni izdelek je veliko večji problem
Dovolj ur spanja ne pomeni nujno kakovostnega spanca
Dovolj ur spanja ne pomeni nujno kakovostnega spanca
Sočne breskve: Odlična izbira za boljšo prebavo in manj kilogramov
Sočne breskve: Odlična izbira za boljšo prebavo in manj kilogramov
Zakaj so otroci v prvih tednih šole tako pogosto bolni?
Zakaj so otroci v prvih tednih šole tako pogosto bolni?
cekin
Portal
Zasluži 3.400 evrov na mesec, a razmišlja o odpovedi: sinova risba ga je pretresla
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
Pred leti se je zdelo nemogoče, zdaj se je zgodilo: Kitajska je dosegla velik preobrat v energetiki
Pred leti se je zdelo nemogoče, zdaj se je zgodilo: Kitajska je dosegla velik preobrat v energetiki
Zaslužijo milijarde z enim samim ciljem: da ostanete pred zaslonom čim dlje
Zaslužijo milijarde z enim samim ciljem: da ostanete pred zaslonom čim dlje
moskisvet
Portal
Nekoč je jedel hrano iz konzerve, danes je milijonar
Je nekaj, kar si vaše telo želi bolj, kot si mislite – a ni seks
Je nekaj, kar si vaše telo želi bolj, kot si mislite – a ni seks
Slavni sestri ponovili ikonično fotografijo po skoraj 40 letih
Slavni sestri ponovili ikonično fotografijo po skoraj 40 letih
Ste vedeli? Vrat avtomobila ne bi smeli nikoli odpreti z levo roko
Ste vedeli? Vrat avtomobila ne bi smeli nikoli odpreti z levo roko
dominvrt
Portal
Skrivnost gumba v hladilniku: Kaj zares pomenijo tiste številke?
Raste skoraj pred očmi: posejte jo zdaj in čez nekaj tednov že nabirajte sveže liste
Raste skoraj pred očmi: posejte jo zdaj in čez nekaj tednov že nabirajte sveže liste
Puščate polnilnik v vtičnici? To je dobro vedeti
Puščate polnilnik v vtičnici? To je dobro vedeti
Vrtni ribnik je lahko čudovit, a pazite na eno stvar: komarje
Vrtni ribnik je lahko čudovit, a pazite na eno stvar: komarje
okusno
Portal
Sočne piščančje fajite so pripravljene v pol ure, okus pa bo navdušil vso družino
Največja napaka pri pripravi biskvita, ki jo dela skoraj vsak (in zakaj vam zaradi nje upade)
Največja napaka pri pripravi biskvita, ki jo dela skoraj vsak (in zakaj vam zaradi nje upade)
Mojmir ob Tilnovi parmigiani: 'Čuti se ljubezen'
Mojmir ob Tilnovi parmigiani: 'Čuti se ljubezen'
Ti njoki niso iz navadnega krompirja: za pripravo potrebujete le 4 sestavine
Ti njoki niso iz navadnega krompirja: za pripravo potrebujete le 4 sestavine
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Ime mi je Bojan
Ime mi je Bojan
Cimra
Cimra
Besa
Besa
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929