Kaj je Draganina televizijska sladka pregreha?

"Zelo rada gledam dokumentarce," nam je zaupala srbska igralka Dragana Mićalović, ki vstopa v vlogo voditeljice ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria. "Zelo rada gledam dokumentarne serije, dokumentarne filme, zato se mi zdi tudi format Otok ljubezni Adria podoben temu, saj gre za živo stvar."

Pojasnila je: "Gre za žive ljudi, zato je tudi ta format nekakšen družbeni eksperiment. Tako da rada gledam dokumentarce in sedaj tudi Otok ljubezni."