Kaj pomenita skrivnostni rožnati vrtnici?

V pretekli epizodi Sanjskega moškega Hrvaške so tri dekleta igrala skvoš s Karlom , on pa je nato izbral Sorayo za druženje na samem, medtem ko se je Monika družila s Petrom . Obe sta se v vilo vrnili z vrtnico, a prvič rožnate barve!

"Posebne vrtnice za posebna dekleta," bo sporočila ena kandidatka, druga pa bo priznala: "Malo so se polegli vtisi, čeprav so metuljčki še vedno tu." Vendar niso vse tako brezskrbne – nekatere bodo mnenja, da se za rožnato barvo skriva določena taktika.

Nova pisma bodo sprožila ugibanja, eno dekle pa bo jasno sporočilo: "Naj grem jaz s Petrom in potem tudi ostanem." Druga bo brez zadržkov komentirala: "Očitno me noben ne želi, a ne morejo brez mene."

Na zmenku bo Petar pokazal svojo kreativno plat, večer pa se bo končal s plesom, smehom in neizogibnimi primerjavami. "Petar je objemal mene, božal mene, poljubljal mene, tako da ..." bo samozavestno sklenilo eno od deklet. Hkrati bodo s Karlom potekali resni pogovori o čustvih. "Vsekakor se bolj nagibam k tebi in moram priznati, da si mi bolj všeč," je priznanje, ki bi lahko spremenilo potek odnosa.