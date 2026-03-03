Naslovnica
Kaj pomenita skrivnostni rožnati vrtnici?

Ljubljana, 03. 03. 2026 12.08

Avtor:
E.M.
Sanjski moški Hrvaške

Dekleta bodo ugibala, kaj pomenita skrivnostni rožnati vrtnici. Pred branjem pisem bo ozračje v vili spet naelektreno, ko bosta sprti tekmici skušali skleniti premirje. Petrove izbranke bodo tokrat na zmenku pobliže spoznale grško tradicijo, ena izmed njih pa bo razočarana, ker ne bo povabljena na zmenek v dvoje. Karlo se bo medtem trudil razjasniti stare zamere.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

V pretekli epizodi Sanjskega moškega Hrvaške so tri dekleta igrala skvoš s Karlom, on pa je nato izbral Sorayo za druženje na samem, medtem ko se je Monika družila s Petrom. Obe sta se v vilo vrnili z vrtnico, a prvič rožnate barve!

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

"Posebne vrtnice za posebna dekleta," bo sporočila ena kandidatka, druga pa bo priznala: "Malo so se polegli vtisi, čeprav so metuljčki še vedno tu." Vendar niso vse tako brezskrbne – nekatere bodo mnenja, da se za rožnato barvo skriva določena taktika.

Nova pisma bodo sprožila ugibanja, eno dekle pa bo jasno sporočilo: "Naj grem jaz s Petrom in potem tudi ostanem." Druga bo brez zadržkov komentirala: "Očitno me noben ne želi, a ne morejo brez mene."

Na zmenku bo Petar pokazal svojo kreativno plat, večer pa se bo končal s plesom, smehom in neizogibnimi primerjavami. "Petar je objemal mene, božal mene, poljubljal mene, tako da ..." bo samozavestno sklenilo eno od deklet. Hkrati bodo s Karlom potekali resni pogovori o čustvih. "Vsekakor se bolj nagibam k tebi in moram priznati, da si mi bolj všeč," je priznanje, ki bi lahko spremenilo potek odnosa.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Romanca gre proti vrhuncu
Sanjski moški Hrvaške

