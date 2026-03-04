Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
TV Oddaje

Kaj si dekleta v resnici mislijo ena o drugi?

Ljubljana, 04. 03. 2026 11.01 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Sanjski moški Hrvaške

Na vrsti je prav posebna koktajl zabava, ki bi lahko razkrila, kaj dekleta zares mislijo druga o drugi. Nekatere so si nadele rožnata očala, medtem ko druge tudi skozi njih zelo jasno vidijo, kako stvari v resnici stojijo. Si bodo upale resnico povedati tudi v obraz?

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Koktajl zabava, ki prihaja, obljublja nepredvidljivost. Si bodo dekleta upala pokazati pravi obraz in drugim povedati, kaj si mislijo? Ena od deklet še posebej pazi, kako se obnaša pred sanjskima moškima. Za nekatera dekleta bo končno nastopila priložnost za pogovor ena na ena.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Ceremonija vrtnic bo tokrat pokazala, katera je že sprejela odločitev in katera še ni povsem prepričana, ali bi se odločila za Petra ali Karla. Na drugi strani pa bodo solze in iskrena čustva zaznamovala odhod še enega dekleta.

Ne zamudi ničesar z VOYO!
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

sanjski moški hrvaške pop tv voyo

Družina Urške Gros gladko do prve zmage

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hči slavnega košarkarja stopa po svoji poti: Zhuri James navdušuje
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
8 nasvetov za starše za podporo in tolažbo otrok
8 nasvetov za starše za podporo in tolažbo otrok
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka pokazala, kako je videti popolnoma brez ličil
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, device ne pričakujejo presenečenj
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, device ne pričakujejo presenečenj
To so najpogostejše napake, ki jih delamo vse
To so najpogostejše napake, ki jih delamo vse
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
vizita
Portal
48-urna ovsena dieta: ali lahko hitro zniža holesterol in vpliva na črevesne bakterije
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
So ultrapredelana živila 'nove cigarete'?
So ultrapredelana živila 'nove cigarete'?
Estetska medicina: naravni videz kot nov trend?
Estetska medicina: naravni videz kot nov trend?
cekin
Portal
Milijonski dobitek, ki hčerki ni prinesel finančne svobode
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Eurojackpot v vrednosti 10 milijonov evrov vplačan na Ptuju
Eurojackpot v vrednosti 10 milijonov evrov vplačan na Ptuju
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
moskisvet
Portal
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?
Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
dominvrt
Portal
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
okusno
Portal
Najbolj mehak in puhast kruh na svetu, ki ostane dolgo svež
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ben se vrača
Ben se vrača
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551