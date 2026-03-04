Kaj si dekleta v resnici mislijo ena o drugi?

Koktajl zabava, ki prihaja, obljublja nepredvidljivost. Si bodo dekleta upala pokazati pravi obraz in drugim povedati, kaj si mislijo? Ena od deklet še posebej pazi, kako se obnaša pred sanjskima moškima. Za nekatera dekleta bo končno nastopila priložnost za pogovor ena na ena.
Ceremonija vrtnic bo tokrat pokazala, katera je že sprejela odločitev in katera še ni povsem prepričana, ali bi se odločila za Petra ali Karla. Na drugi strani pa bodo solze in iskrena čustva zaznamovala odhod še enega dekleta.
