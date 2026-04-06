Kaj si o dekletih Karla in Petra mislita Miloš in Šime?

V vili je ostalo le še šest deklet, po tri v vsaki skupini. Čuti se nervoza, saj si vse želijo preživeti čim več časa s svojim izbrancem, hkrati pa se zavedajo, da je konkurenca močna. Pred Petrom in Karlom je pomembna odločitev o zmagovalki tekmovanja, na pomoč pa sta jima priskočila Šime in Miloš. A zakaj sta nekdanja sanjska moška, ki smo ju spremljali v četrti sezoni šova, sploh prišla na Kreto?

Sanjski moški Hrvaške FOTO: VOYO

Fanta sta s svojima naslednikoma delila vtise o dekletih, česar sta se Karlo in Petar močno razveselila. "Malo, da zamenjamo vloge," bo skrivnostno komentiral Karlo in dodal: "V tem trenutku nam lahko zelo pomagata, saj imata izkušnje." Medtem ko sta nekatere kandidatke gosta zelo pritegnila, bo bile druge v strahu – so se predstavile v najboljši luči ali pa so zamudile svojo priložnost?

Dekleta so se Milošu in Šimi zaupala ter povedala vse o svojih občutkih, dvomih, načrtih, življenju zunaj šova, pa tudi o tem, kaj jih moti pri njihovem sanjskem moškem. Onadva sta vse iskreno pokomentirala. "Prijazno dekle, ampak to so splošni odgovori ... Vse za ljubezen, ljubezen za nič. Super, ampak na podlagi tega ne morem sprejeti kakovostne presoje," je Šime povedal po pogovoru z eno izmed deklet, druga pa ga prav tako ni navdušila: "Njo zanima zmaga, rada bi, da ji pod imenom piše zmagovalka."