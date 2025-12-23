Kaj smo gledali v letu 2025?

Skrito v raju

Po 150 epizodah se je poleti na POP TV zaključila priljubljena slovenska serija Skrito v raju, ki je v zadnjih dveh letih osvojila srca gledalcev po vsej državi. Druga sezona je gledalce popeljala še globlje v odnose, romantične zaplete, skrivnosti in osebne dramatične trenutke junakov v istrskem kampu Paradiso.

Skrito v raju FOTO: PRO PLUS

Serija je vsak večer pred male zaslone pritegnila širok krog občinstva in se zapisala med projekte, ki so pomembno zaznamovali slovenski medijski prostor. Finalno epizodo si je na POP TV ogledalo kar 41 odstotkov gledalcev, na VOYO pa je serija zabeležila izjemnih 19 milijonov ogledov.

Gledalci so se zaljubili v Laro, ki jo je igrala Gaja Filač, gledalke pa so vzdihovale za Markom, ki ga igra Matej Zemljič. Spoznali smo tudi druge like, ki so jih upodobili Aleš Valič, Sabina Kogovšek, Vesna Pernarčič, Gaber Trseglav, Mila Peršin, Melani Mekicar, Primož Vrhovec, Sandra Debelak, Matino Antunović in drugi.

Ljubezen po domače

Po ljubezni pa je letos dišalo tudi na kmetijah po vsej Sloveniji, kjer so kmetje in kmetice v pravljični, sedmi sezoni iskali svojo sorodno dušo. 11 osamljenih src je tako znova vstopilo v svet zmenkov in zabave.

Ljubezen po domače FOTO: POP TV

Pobliže smo spremljali zgodbo Sonje Hojnik, Josipa Antolića, Mirka Kocjančiča, Petra Benedika, Dušana Petriča, Pabla Alejandra Gelba in Dejana Ponikvarja, ki je s svojo izbranko Patricijo Salobir zapisal prav posebno ljubezensko zgodbo. Njuno razmerje pa je kronal tudi prihod hčerke, ki je na svet prijokala spomladi.

"Jaaa, postala sva starša prečudovite deklice. Najina princeska naju je izbrala in se rodila letošnjo pomlad. Nepozabna izkušnja in prečudovit potek poroda in nadaljevanja življenja v troje," nam je zaupala ponosna mamica.

MasterChef Slovenija

Tudi letos so amaterski kuharji stopili v boj za slavo in prestiž. V kuhinji je dišalo po tekmovalnosti, na koncu pa si je naziv MasterChef Slovenija 2025 priborila ognjevita Michaela Miša Koplova iz Domžal. S tehnično brezhibnimi jedmi, domiselnimi okusi in zmagovalnim desethodnim menijem je navdušila sodnike, Luka Jezerška, Karima Merdjadija in Mojmirja Šiftarja, ter za las premagala močno nasprotnico Barbaro Poljanec.

Barbara Poljanec in Michaela Miša Koplova FOTO: POP TV

Miša si je tako priborila prestižen naziv in nagrado v višini 50 tisoč evrov. "Dolgo sem to čakala. Splačalo se je pustiti vse, in službo in iti povsem drugo pot. Jaz mislim, da vedno, ko čutiš, da je to pravilno, se ti zelo dobro obrestuje in mislim, da se je meni absolutno," je dejala tik po zmagi.

Ja, Chef!

Zakuhali pa so nam tudi najbolj priljubljeni kuharji s chefom Bohincem na čelu. Tudi 11. sezona je postregla s humorjem, spletkami in zadišala po ljubezni. Če ste pozabili, kdo je komu polil vino, kdo komu razbil krožnik in kdo komu ukradel srce, skočite na VOYO, kjer vas čakajo vsi deli in ekipa, ki ji nikoli ne zmanjka energije: Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Tadej Pišek, Matej Puc, Bojan Emeršič, Liza Marijina, Ranko Babić, Luka Cimprič, Nik Škrlec, Ornela Vištica, Iva Kranjc Bagola in še mnogi drugi.

Ja, Chef! FOTO: VOYO

Na žaru

Na žaru pa je letos Lado Bizovičar spekel Magnifica. Marsikdo od gostov je presenetil s svojim smislom za humor – od duhovnika Klemna Balažiča do predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Prav zato žarmojster Lado zagotovo še ni rekel zadnje besede, saj so odzivi tako gledalcev kot udeležencev roasta presegli vsa pričakovanja.

Lado Bizovičar FOTO: POP TV

Nemirna kri

Letošnjo jesen nas je spremljal tudi zvok konjskih kopit. Sago bogate družine Veber so pretekle mesece spremljala številna gospodinjstva, ki so komaj čakala, da se zvečer skupaj vsedejo pred televizijo in si ogledajo, kaj novega so zakuhali njihovi najljubši igralci, Lea Mihevc, Svit Štefanija, Radoš Bolčina, Uroš Smolej, Ondina Kerec, Ammar Mešić, Borut Veselko in številni drugi.

Nemirna kri FOTO: POP TV

Delovna akcija

Ana Praznik, Bojan in ostali delavci so tudi letos poskrbeli, da so s svojimi deli razveselili nove družine. Z istim srcem, a še širšimi rokami, so znova pomagali tistim, ki so izgubili upanje, in jim dali priložnost za nov začetek. Prenovili so domove, izboljšali življenja in pokazali, da skupaj zmoremo več.

Ana Praznik FOTO: POP TV

Štartaj, Slovenija!

Osem podjetniških ekip je na police Interspara tudi letos pripeljalo 23 novih izdelkov, ob tem pa zbralo še veliko znanja, izkušenj ter spletlo nova prijateljstva. A kljub bogati izbiri ima lahko naziv HIT PRODUKT 2025 le en izdelek. Kateri je letos najbolj navdušil kupce?

HIT produkt Štartaj, Slovenija so postali izdelki družinske kmetije in sirarne Pustotnik. FOTO: POP TV

V jubilejni 10. sezoni projekta Štartaj, Slovenija! je prestižni naziv osvojila družinska kmetija Pustotnik s svojo inovativno linijo mlečnih izdelkov brez laktoze. V trenutku razglasitve je bilo tako čutiti čisto presenečenje, pa tudi iskreno veselje, ki je zaznamovalo zaključek še ene izjemne sezone oddaje.

Gospod profesor

Na POP TV nas je letos navduševala tudi prva sezona nadvse uspešnega VOYO originala serije Gospod profesor, ki je v slovenski filmski prostor prinesel tako svežino kot ogledalo družbi, predvsem pa staršem, kaj se v resnici dogaja na gimnazijskih hodnikih in v glavah dijakov.

Gospod profesor FOTO: PRO PLUS

V seriji karizmatični profesor, ki ga igra vrhunski Jure Henigman, neukrotljivim dijakom pomaga pri premagovanju zahtevnih življenjskih ovir, izzivov in stisk.

Na lovu

Ob koncu leta pa nas je od ponedeljka do petka zabaval mednarodno priljubljeni kviz Na lovu. Štirje neznanci so morali združiti moči in pridobiti čim več prednosti pred lovcem, ki odloča o tem, ali bodo odšli domov kot zmagovalci ali poraženci.

Lovci v kvizu Na lovu. FOTO: POP TV