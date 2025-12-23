Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Na lovu Nemirna kri VOYO Ljubezen po domače Gospod profesor Štartaj, Slovenija! Fino o financah Prijavi se
Voyo.si
TV Oddaje

Kaj smo gledali v letu 2025?

Ljubljana, 23. 12. 2025 06.00 pred eno minuto 5 min branja 0

Avtor:
E.K.
Kaj smo gledali v letu 2025?

Pop TV in VOYO sta v letu 2025 postregla z bogato televizijsko ponudbo. Priljubljena serija Skrito v raju je osvojila srca gledalcev, MasterChef Slovenija je razkril nove kuharske talente, v Ljubezni po domače pa so ljubezni željni kmetje iskali sorodne duše. Kaj vse nas je še to leto, ki ga je zaznamovala 30. obletnica POP TV, prikovalo pred televizijske zaslone in v večernih urah poskrbelo za pravo razvedrilo?

Skrito v raju

Po 150 epizodah se je poleti na POP TV zaključila priljubljena slovenska serija Skrito v raju, ki je v zadnjih dveh letih osvojila srca gledalcev po vsej državi. Druga sezona je gledalce popeljala še globlje v odnose, romantične zaplete, skrivnosti in osebne dramatične trenutke junakov v istrskem kampu Paradiso.

Skrito v raju
Skrito v raju
FOTO: PRO PLUS

Serija je vsak večer pred male zaslone pritegnila širok krog občinstva in se zapisala med projekte, ki so pomembno zaznamovali slovenski medijski prostor. Finalno epizodo si je na POP TV ogledalo kar 41 odstotkov gledalcev, na VOYO pa je serija zabeležila izjemnih 19 milijonov ogledov.

Preberi še Serija Skrito v raju sklenila krog evforije, ki ga je začela Esmeralda

Gledalci so se zaljubili v Laro, ki jo je igrala Gaja Filač, gledalke pa so vzdihovale za Markom, ki ga igra Matej Zemljič. Spoznali smo tudi druge like, ki so jih upodobili Aleš Valič, Sabina Kogovšek, Vesna Pernarčič, Gaber Trseglav, Mila Peršin, Melani Mekicar, Primož Vrhovec, Sandra Debelak, Matino Antunović in drugi.

Ljubezen po domače

Po ljubezni pa je letos dišalo tudi na kmetijah po vsej Sloveniji, kjer so kmetje in kmetice v pravljični, sedmi sezoni iskali svojo sorodno dušo. 11 osamljenih src je tako znova vstopilo v svet zmenkov in zabave.

Ljubezen po domače
Ljubezen po domače
FOTO: POP TV

Pobliže smo spremljali zgodbo Sonje Hojnik, Josipa Antolića, Mirka Kocjančiča, Petra Benedika, Dušana Petriča, Pabla Alejandra Gelba in Dejana Ponikvarja, ki je s svojo izbranko Patricijo Salobir zapisal prav posebno ljubezensko zgodbo. Njuno razmerje pa je kronal tudi prihod hčerke, ki je na svet prijokala spomladi.

Preberi še Pravljica se nadaljuje, Dejan in Patricija sta postala starša

"Jaaa, postala sva starša prečudovite deklice. Najina princeska naju je izbrala in se rodila letošnjo pomlad. Nepozabna izkušnja in prečudovit potek poroda in nadaljevanja življenja v troje," nam je zaupala ponosna mamica.

MasterChef Slovenija

Tudi letos so amaterski kuharji stopili v boj za slavo in prestiž. V kuhinji je dišalo po tekmovalnosti, na koncu pa si je naziv MasterChef Slovenija 2025 priborila ognjevita Michaela Miša Koplova iz Domžal. S tehnično brezhibnimi jedmi, domiselnimi okusi in zmagovalnim desethodnim menijem je navdušila sodnike, Luka Jezerška, Karima Merdjadija in Mojmirja Šiftarja, ter za las premagala močno nasprotnico Barbaro Poljanec.

Barbara Poljanec in Michaela Miša Koplova
Barbara Poljanec in Michaela Miša Koplova
FOTO: POP TV

Miša si je tako priborila prestižen naziv in nagrado v višini 50 tisoč evrov. "Dolgo sem to čakala. Splačalo se je pustiti vse, in službo in iti povsem drugo pot. Jaz mislim, da vedno, ko čutiš, da je to pravilno, se ti zelo dobro obrestuje in mislim, da se je meni absolutno," je dejala tik po zmagi.

Preberi še Miša Koplova je zmagovalka MasterChefa Slovenija 2025

Ja, Chef!

Zakuhali pa so nam tudi najbolj priljubljeni kuharji s chefom Bohincem na čelu. Tudi 11. sezona je postregla s humorjem, spletkami in zadišala po ljubezni. Če ste pozabili, kdo je komu polil vino, kdo komu razbil krožnik in kdo komu ukradel srce, skočite na VOYO, kjer vas čakajo vsi deli in ekipa, ki ji nikoli ne zmanjka energije: Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Tadej Pišek, Matej Puc, Bojan Emeršič, Liza Marijina, Ranko Babić, Luka Cimprič, Nik Škrlec, Ornela Vištica, Iva Kranjc Bagola in še mnogi drugi.

Ja, Chef!
Ja, Chef!
FOTO: VOYO

Na žaru

Na žaru pa je letos Lado Bizovičar spekel Magnifica. Marsikdo od gostov je presenetil s svojim smislom za humor – od duhovnika Klemna Balažiča do predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Prav zato žarmojster Lado zagotovo še ni rekel zadnje besede, saj so odzivi tako gledalcev kot udeležencev roasta presegli vsa pričakovanja.

Lado Bizovičar
Lado Bizovičar
FOTO: POP TV

Nemirna kri

Letošnjo jesen nas je spremljal tudi zvok konjskih kopit. Sago bogate družine Veber so pretekle mesece spremljala številna gospodinjstva, ki so komaj čakala, da se zvečer skupaj vsedejo pred televizijo in si ogledajo, kaj novega so zakuhali njihovi najljubši igralci, Lea Mihevc, Svit Štefanija, Radoš Bolčina, Uroš Smolej, Ondina Kerec, Ammar Mešić, Borut Veselko in številni drugi.

Nemirna kri
Nemirna kri
FOTO: POP TV

Delovna akcija

Ana Praznik, Bojan in ostali delavci so tudi letos poskrbeli, da so s svojimi deli razveselili nove družine. Z istim srcem, a še širšimi rokami, so znova pomagali tistim, ki so izgubili upanje, in jim dali priložnost za nov začetek. Prenovili so domove, izboljšali življenja in pokazali, da skupaj zmoremo več.

Ana Praznik
Ana Praznik
FOTO: POP TV
Preberi še Ana Praznik o novi sezoni Delovne akcije: Pomoč sočloveku je nekaj lepega

Štartaj, Slovenija!

Osem podjetniških ekip je na police Interspara tudi letos pripeljalo 23 novih izdelkov, ob tem pa zbralo še veliko znanja, izkušenj ter spletlo nova prijateljstva. A kljub bogati izbiri ima lahko naziv HIT PRODUKT 2025 le en izdelek. Kateri je letos najbolj navdušil kupce?

HIT produkt Štartaj, Slovenija so postali izdelki družinske kmetije in sirarne Pustotnik.
HIT produkt Štartaj, Slovenija so postali izdelki družinske kmetije in sirarne Pustotnik.
FOTO: POP TV

V jubilejni 10. sezoni projekta Štartaj, Slovenija! je prestižni naziv osvojila družinska kmetija Pustotnik s svojo inovativno linijo mlečnih izdelkov brez laktoze. V trenutku razglasitve je bilo tako čutiti čisto presenečenje, pa tudi iskreno veselje, ki je zaznamovalo zaključek še ene izjemne sezone oddaje.

Preberi še Pustotnikovi po zmagi iskreno ganjeni: Tega nismo pričakovali

Gospod profesor

Na POP TV nas je letos navduševala tudi prva sezona nadvse uspešnega VOYO originala serije Gospod profesor, ki je v slovenski filmski prostor prinesel tako svežino kot ogledalo družbi, predvsem pa staršem, kaj se v resnici dogaja na gimnazijskih hodnikih in v glavah dijakov.

Gospod profesor
Gospod profesor
FOTO: PRO PLUS

V seriji karizmatični profesor, ki ga igra vrhunski Jure Henigman, neukrotljivim dijakom pomaga pri premagovanju zahtevnih življenjskih ovir, izzivov in stisk.

Preberi še Gospod profesor spodbudil debate med dijaki in profesorji: Več se moramo pogovarjati

Na lovu

Ob koncu leta pa nas je od ponedeljka do petka zabaval mednarodno priljubljeni kviz Na lovu. Štirje neznanci so morali združiti moči in pridobiti čim več prednosti pred lovcem, ki odloča o tem, ali bodo odšli domov kot zmagovalci ali poraženci.

Lovci v kvizu Na lovu.
Lovci v kvizu Na lovu.
FOTO: POP TV

Peter Poles je v vlogi voditelja pomagal tekmovalcem prebiti led, da so lahko samozavestno tekmovali proti enemu od treh lovcev, Ivanu Trajkoviču, Janku Stankoviću ali Viktorju Zelju.

Poglavja:
Na vrh Skrito v raju Ljubezen po domače MasterChef Slovenija Ja, Chef! Na žaru Nemirna kri Delovna akcija Štartaj, Slovenija! Gospod profesor Na lovu
pop tv pregled leta vsebine serije tv oddaje
SORODNI ČLANKI

Našim novinarjem je uspelo premagati lovca: za otroke so zbrali 15.900 evrov

Za nami je posebna, 10.958. dnevnoinformativna oddaja 24UR

30 let 'starejše sestre': kako se 'Svetovci' spominjajo začetkov POP TV?

Popkoti: kam jih je popeljalo življenje po treh desetletjih

Nocoj velik zalogaj za lovca

Ste pripravljeni na lov?

Koliko Peter Poles ve o svetu popularne kulture?

Koliko lovci vedo o svetu popularne kulture?

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
bibaleze
Portal
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Vaginalni izcedek v nosečnosti: kdaj je normalen in kdaj nevaren
Vaginalni izcedek v nosečnosti: kdaj je normalen in kdaj nevaren
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
zadovoljna
Portal
Razveselila sta se rojstva hčerke
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
25 prazničnih vprašanj z Lucijo Harum
25 prazničnih vprašanj z Lucijo Harum
vizita
Portal
Kaj se zgodi, če alkohol zamenjamo z vodo?
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
To uničuje vaše zdravje
To uničuje vaše zdravje
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
cekin
Portal
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
moskisvet
Portal
Hčerka je njena izrezana kopija
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
Za zgolj 4,3 milijona evrov naprodaj ikona Hollywooda
Za zgolj 4,3 milijona evrov naprodaj ikona Hollywooda
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
okusno
Portal
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
voyo
Portal
Dedek gre na jug
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425