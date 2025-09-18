Svetli način
Kaj vse zajemajo priprave na Ligo prvakov?

Lubljana, 18. 09. 2025 17.27 | Posodobljeno pred 1 uro

Alen Podlesnik , E.K.
2

Začetek nove sezone Lige prvakov je prinesel številne nove razloge za druženje ob razburljivih tekmah. Nogometni dvoboji pa so tudi močno popestrili delovne dneve našega športnega uredništva na čelu s Sanjo Modrić, ki tudi to sezono skrbi za to, da je studijski del tekem razburljiv, informativen in poln zanimivih gostov. Da vam pokažemo, kaj vse zajemajo priprave na oddajo, smo Sanjo sinoči obiskali na delovnem mestu.

"Lep pozdrav iz studia Lige prvakov, žal moram poročati, da kljub temu, da sedim na tem stolu, moje znanje o nogometu ni nič večje. Bi vam pa rad pokazal eno stvar, namreč, kaj vse se mora zgoditi, preden se na tem stolu naslika Sanja Modrić," je iz športnega studija pozdravil naš novinar Alen Podlesnik.

Sanja Modrić
Sanja Modrić FOTO: Damjan Žibert

Sanja Modrić se namreč pred studijem vselej odpravi v masko, vendar če za koga, potem ravno za našo Sanjo velja, da ni zgolj lep obraz, ampak novinarka, ki svoje področje zelo dobro pozna. "Zdaj že nekaj sezon vodim studio Lige prvakov, ampak še vedno se nimam za največjega eksperta na področju nogometa, ker moje znanje zagotovo ni kot nekoga, ki je treniral nogomet, od trenerjev in vseh gostov, ki jih imamo v studiu, to priznam," nam je zaupala priljubljena voditeljica.

Po obveznem postanku v maski in garderobi, pa dolgih urah priprav in usklajevanj za računalnikom je pred oddajo v živo čas še za generalko, med katero se, tako kot med oddajami v živo, zgodi marsikaj nepričakovanega. Tudi tokrat se je. "Moram reči, da se mi je to prvič zgodilo, ravno zdaj, preden začenjamo z generalko, je šel pašček na čevlju, tako da zdaj premišljujemo, ali naprej naredimo generalko in potem iskat neke druge čevlje, ali tole lepimo ali kaj naredimo, ampak do oddaje bomo že rešili," je dejala voditeljica.

In tudi so. Naslednji dvoboj in studio Lige prvakov si boste lahko ogledali že nocoj, ob pol devetih se bosta namreč udarila Barcelona in Newcastle.

Newcastle - Barcelona
Newcastle - Barcelona FOTO: 24ur.com
