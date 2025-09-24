Kako je Adi Omerović porabil prvo žepnino?

Na POP TV si boste lahko že danes ogledali prvo oddajo Fino o financah, v kateri bo voditelj Adi Omerović gledalcem na preprost način približal svet osebnih financ. Kako je Adi pravzaprav sploh vzljubil številke? Je bil že v šoli dober v matematiki? Kako je porabil svojo prvo žepnino in kakšen 'kiks' je storil v preteklosti?

Besedi 'fino' in 'finance' sta za marsikoga popolno nasprotje. Kako boš finance približal tistim, ki res niso ljubitelji številk?

Res je, finance večini ljudi ne zvenijo niti malo 'fino'. Zato sem si zadal izziv, da jih predstavim tako, kot bi jih razložil prijatelju ob kavi, brez grafov, indeksov in kratic, ki jih razumejo samo ekonomisti. Govorili bomo o vsakdanjih situacijah, ki jih pozna vsak, od prve žepnine do limita na računu.

Zakaj je pomembno, da smo vsi izobraženi, ko pride do financ, predvsem osebnih?

Ker denar srečamo vsak dan, pa naj bo to v trgovini, pri plačilu položnic ali ko načrtujemo dopust. Če ne znaš upravljati osnov, hitro zapraviš več, kot imaš. Finančna pismenost je kot vožnja, brez nje ne prideš daleč in hitro pristaneš v težavah.

Kaj lahko gledalci pričakujejo od oddaje Fino o financah?

Pričakujejo lahko kratke, jasne epizode, ki jim bodo pomagale razumeti osnovne pojme. Vsaka oddaja traja le pet minut, a gledalec lahko od nje odnese nekaj, kar lahko uporabi takoj, recimo, kako sestaviti osebni proračun ali zakaj je dobro imeti varnostno rezervo.

Kdaj in kako si številke in vse povezano z njimi vzljubil ti?

Ko sem ugotovil, da številke niso same zase dolgočasne, ampak vedno povedo zgodbo. Meni je bilo fascinantno videti, kako ena tabela razkrije, zakaj cene rastejo ali zakaj nekdo živi mirno, drugi pa v stresu. Takrat sem jih začel gledati kot orodje, ne kot mučenje.

Si bil v šoli dober v matematiki?

Bil sem priden, a nikoli genij. Bolj kot formule me je zanimalo, kaj pomenijo v življenju. Tako da ne, nisem bil tisti učenec, ki je na tablo pisal enačbe. Sem bil pa tisti, ki je spraševal: "Zakaj je to pomembno?"

Kako si porabil svojo prvo žepnino/študentsko plačo?

Če se prav spomnim, je prva žepnina šla za sladkarije. Prva študentska plača pa za kavice in kino. Čisto nič pametnega, ampak bil je občutek svobode: "To je moj denar."

Prvi finančni nasvet, ki si ga prejel sam?

"Najprej prihrani, potem zapravi." In priznam, dolgo sem ga ignoriral. Danes pa vem, da je eden najpametnejših.

Bi delil kakšen 'kiks', ki si ga storil, ko pride do osebnih financ?

Seveda. Največji kiks je bil, da sem nekaj časa uporabljal limit kot dodaten žep. To je najslabši možen občutek, imaš denar, pa ga v resnici nimaš. Naučil sem se, da moraš imeti vedno rezervo, ne pa da živiš na robu.

Prvi konkreten finančni nasvet, ki ti pride v tem trenutku na misel, je ...

Vedno imej vsaj tri mesece stroškov na strani. Če ti 'crkne' avto ali izgubiš službo, boš hvaležen sam sebi. To je tvoja varnostna mreža.