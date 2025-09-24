Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
TV Oddaje

Kako je Adi Omerović porabil prvo žepnino?

Ljubljana, 24. 09. 2025 10.53 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Eva Mavrič
Komentarji
6

Na POP TV si boste lahko že danes ogledali prvo oddajo Fino o financah, v kateri bo voditelj Adi Omerović gledalcem na preprost način približal svet osebnih financ. Kako je Adi pravzaprav sploh vzljubil številke? Je bil že v šoli dober v matematiki? Kako je porabil svojo prvo žepnino in kakšen 'kiks' je storil v preteklosti?

Ne zamudite oddaje Fino o financah nocoj pred oddajo 24UR na POP TV.

Besedi 'fino' in 'finance' sta za marsikoga popolno nasprotje. Kako boš finance približal tistim, ki res niso ljubitelji številk?

Res je, finance večini ljudi ne zvenijo niti malo 'fino'. Zato sem si zadal izziv, da jih predstavim tako, kot bi jih razložil prijatelju ob kavi, brez grafov, indeksov in kratic, ki jih razumejo samo ekonomisti. Govorili bomo o vsakdanjih situacijah, ki jih pozna vsak, od prve žepnine do limita na računu.

Na POP TV prihaja oddaja Fino o Financah.
Na POP TV prihaja oddaja Fino o Financah. FOTO: POP TV

Zakaj je pomembno, da smo vsi izobraženi, ko pride do financ, predvsem osebnih?

Ker denar srečamo vsak dan, pa naj bo to v trgovini, pri plačilu položnic ali ko načrtujemo dopust. Če ne znaš upravljati osnov, hitro zapraviš več, kot imaš. Finančna pismenost je kot vožnja, brez nje ne prideš daleč in hitro pristaneš v težavah.

Kaj lahko gledalci pričakujejo od oddaje Fino o financah?

Pričakujejo lahko kratke, jasne epizode, ki jim bodo pomagale razumeti osnovne pojme. Vsaka oddaja traja le pet minut, a gledalec lahko od nje odnese nekaj, kar lahko uporabi takoj, recimo, kako sestaviti osebni proračun ali zakaj je dobro imeti varnostno rezervo.

Kdaj in kako si številke in vse povezano z njimi vzljubil ti?

Ko sem ugotovil, da številke niso same zase dolgočasne, ampak vedno povedo zgodbo. Meni je bilo fascinantno videti, kako ena tabela razkrije, zakaj cene rastejo ali zakaj nekdo živi mirno, drugi pa v stresu. Takrat sem jih začel gledati kot orodje, ne kot mučenje.

Adi Omerović
Adi Omerović FOTO: PRO PLUS

Si bil v šoli dober v matematiki?

Bil sem priden, a nikoli genij. Bolj kot formule me je zanimalo, kaj pomenijo v življenju. Tako da ne, nisem bil tisti učenec, ki je na tablo pisal enačbe. Sem bil pa tisti, ki je spraševal: "Zakaj je to pomembno?"

Kako si porabil svojo prvo žepnino/študentsko plačo?

Če se prav spomnim, je prva žepnina šla za sladkarije. Prva študentska plača pa za kavice in kino. Čisto nič pametnega, ampak bil je občutek svobode: "To je moj denar."

Prvi finančni nasvet, ki si ga prejel sam?

"Najprej prihrani, potem zapravi." In priznam, dolgo sem ga ignoriral. Danes pa vem, da je eden najpametnejših.

Bi delil kakšen 'kiks', ki si ga storil, ko pride do osebnih financ?

Seveda. Največji kiks je bil, da sem nekaj časa uporabljal limit kot dodaten žep. To je najslabši možen občutek, imaš denar, pa ga v resnici nimaš. Naučil sem se, da moraš imeti vedno rezervo, ne pa da živiš na robu.

Prvi konkreten finančni nasvet, ki ti pride v tem trenutku na misel, je ...

Vedno imej vsaj tri mesece stroškov na strani. Če ti 'crkne' avto ali izgubiš službo, boš hvaležen sam sebi. To je tvoja varnostna mreža.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
fino o financah Adi Omerović finance oddaja
SORODNI ČLANKI

Fino o financah: nasveti, kako upravljati z denarjem

Nova oddaja na POP TV: Fino o financah – preprosti nasveti za vsak žep

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brabusednet
24. 09. 2025 11.56
Sploh za tiste brez denarja bo to koristno hhhhhaaaaa.
ODGOVORI
0 0
issaboss
24. 09. 2025 11.47
+1
to je kr tk nekaj
ODGOVORI
1 0
Samo navijač
24. 09. 2025 11.25
+1
Ce bo zadeva , oddaja potekala v tej smeri odlično. Drugace je to mlatenje prazne slame in podaljševanje , podpiranje vec stoletih goljufov.
ODGOVORI
1 0
Samo navijač
24. 09. 2025 11.22
Prihodnost je peer- to -peer. Decentralizacija. Gre se za zavračanje posrednokov,bank korporacij ,vlad,ki stojijo med ljudmi in njihovim denarjem.
ODGOVORI
0 0
bb5a
24. 09. 2025 11.22
Za kondome in poceni pivo.
ODGOVORI
0 0
Avtodom.
24. 09. 2025 11.18
Porabil je ,ko je kupil mandarine.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256