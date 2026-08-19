Kako se 'piflarka' pripravlja na vodenje ljubezenskega šova?

Dragana Mićalović , novopečena voditeljica ljubezenskega šova Otok ljubezni Adria , se že pridno pripravlja na svojo novo vlogo. Zaupala nam je, da med prijatelji velja za piflarko, a da se v to zgodbo spušča spontano. "Ta format je živa stvar, reagirala bom v trenutku, ne pa premišljeno in z nekim namenom ter ciljem, saj to niti ni moja naloga."

Kljub temu pa nekaj predpriprave vseeno obstaja. "Začela sem spremljati prejšnje sezone šova v drugih državah, da vidim in dejansko prisluhnem ljudem ter načinu, kako se dela. Vendar si absolutno želim biti jaz, jaz v tem formatu, saj je to regija, to je naše, naši ljudje, naše okolje," je pojasnila in dodala: "Naše okolje je popolnoma drugačno od vseh drugih."

Ob novici, da v voditeljske čevlje stopa prav ona, je simpatična igralka povedala še: "Rada imam izzive, ki me prisilijo, da odkrijem neko novo plat sebe. Otok ljubezni je svetovno znan format, še posebej zanimiva pa se mi zdi priložnost, da mu dodamo svoj regionalni pečat. Zato je moj 'da' prišel povsem naravno."