Kako so se znašli tekmovalci Kmetije brez telefonov in ure?

"Grozno je. Predvsem zaradi tega, ker nimaš osnovnega podpornega sistema, ki ga imaš v zunanjem svetu. Težko je, ker se ti dogajajo slabe stvari, hude stvari in ne moreš poklicati mame, prijateljice ali fanta. Ne veš, koliko je ura. Tudi to me je motilo, ker sem tako navajena gledati na uro," nam je povedala Lana .

"Imam pametno uro, na katero sem zelo navajena. Meri mi korake, spremlja kalorije in meri srčni utrip. Sem kar malo obsedena s tem in jo vedno gledam, tako da sem bila zelo vesela, ko sem jo dobila nazaj," je o uri, ki jo je zelo pogrešala, je še dejala Lana.

"Prve tri dni sem razmišljal, kje imam telefon. Potem sem se spomnil, da ga nimam in ga ne rabim," pa nam je povedal Dino, ki je najbolj pogrešal svojo omaro. "Razmišljal sem, kje je mojih pet rdečih puloverjev? Samo enega imam s seboj!"

"Všeč mi je bilo, ker nihče ni vedel, koliko časa potrebujem, da naredim kakšno stvar. Če sem rekel, da bom nazaj čez pet minut, nihče ni vedel, ali je bilo res pet minut. Lahko je bilo 20 minut ali pol ure," je še priznal.

Tima pa ni motilo, da telefona ni imel. "Mogoče mi je celo ustrezalo. Res sem bil zelo osredotočen na igro in na delo," je delil z nami. "Pogrešal sem telefon bolj zaradi tega, ker se nisem slišal z družino in punco, malo pa me je bilo tudi strah, ker nisem vedel, kako je z delom. Preden sem šel v Kmetijo, sem imel veliko strank in nisem vedel, ali me bodo čakale. Enako je bilo s promocijo in elektronsko pošto. To je edina slaba stvar, kar se tiče tega," je povedal in dodal, da je telefon, ko ga je po prihodu iz Kmetije ponovno prižgal, eksplodiral od sporočil in klicev. "Najprej sem poklical svojo punco in ji povedal, da sem zmagal," nam je v smehu razkril in hkrati priznal, da je bilo tudi njemu zelo težko biti brez ure.

