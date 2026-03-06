Kakšno novost prinaša nova sezona Delovne akcije?

Ana Praznik se s snemalno ekipo Delovne akcije trenutno mudi v Slovenj Gradcu, kjer bodo v novi sezoni Delovne akcije prenovili prostore Slovenskega društva Hospic. "To bo tudi za nas posebna in neklasična prenova," nam je zaupala Ana. "Nič ne bomo rušili, ampak bomo temu društvu pomagali s pohištvom, ustvarjenim po meri."

"Sam prostor je toliko v redu, da ni potrebna adaptacija, jim je pa treba pomagati z vsebino, da bo lažje tudi ljudem, ki pridejo kasneje, da bodo lahko uporabljali ta prostor tako, kot je treba," pa je dodal Bojan Žlebnik, gradbeni mojster v oddaji Delovna akcija. Prenove društvenih prostorov pa se veseli tudi 91-letni sosed Polde, ki živi v prvem nadstropju stavbe. Ravno pred nekaj dnevi, pravi, je sam popravil napako na centralni napeljavi.

S to razširitvijo se bo oddaja usmerila k tistim, ki pogosto stojijo v ozadju, kot so prostovoljna gasilska društva z omejenimi finančnimi sredstvi ali zavetišča za živali in podobno. Cilj je podpreti organizacije, ki so ključne za lokalne skupnosti, a se same pogosto srečujejo s pomanjkanjem virov. Gre za pomoč tistim, ki pomagajo, kar poudarja pomen vzajemnosti in solidarnosti v družbi. Ena izmed osrednjih vrednot Delovne akcije ostaja širjenje dobrega in zavedanje o pomenu medsebojne pomoči, kar je še posebej izrazito v današnjih časih.