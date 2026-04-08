Kateri so najboljši dirkači F1 vseh časov?

Ljubljana, 08. 04. 2026 14.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
B.S.
Max Verstappen

Formula 1 ima 75-letno zgodovino, v kateri je nastopilo več sto dirkačev, a sam vrh športa oblikuje le nekaj imen z več naslovi in rekordnimi sezonami. Med njimi izstopajo Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna in Max Verstappen, ki trenutno določa tempo F1. Njegovo pot bo mogoče spoznati v kar štirih dokumentarcih, ki aprila prihajajo na VOYO.

Kdo sodi med pet najboljših dirkačev v zgodovini F1?

Med absolutno elito F1 je navadno izpostavljenih pet dirkačev, ki so s svojimi rekordnimi sezonami in odločilnimi mejniki oblikovali različna obdobja športa. Njihovi dosežki postavljajo okvir, po katerem se meri uspešnost vseh generacij, od pionirjev 50. let do najmočnejših imen sodobne Formule 1.

Michael Schumacher
Michael Schumacher
Michael Schumacher je v F1 zaznamoval obdobje, kakršnega dotlej ni poznala – kombinacijo vrhunske hitrosti, nepopustljive delovne etike in sposobnosti razvoja dirkalnika. Osvojil je sedem naslovov svetovnega prvaka, od tega pet zaporednih s Ferrarijem med letoma 2000 in 2004, kar ostaja eden najmočnejših nizov v zgodovini športa. Dolga leta je držal rekorda za največ zmag in največ podijev, kar ga je utrdilo kot sinonim za uspeh v F1. Njegov vpliv je segal onkraj rezultatov, saj je bil ključen pri preobrazbi Ferrarija v najmočnejšo ekipo tistega časa. Še danes ostaja merilo, po katerem se ocenjujejo najdominantnejši prvaki.

Lewis Hamilton je ob svojem debiju leta 2007 zablestel kot eden najhitrejših talentov, kmalu pa postal najuspešnejši dirkač modernih sezon. Je sedemkratni prvak, rekorder po številu zmag, pole positionov in uvrstitev na stopničke, kar dokazuje njegovo izjemno konstantnost skozi več različnih tehničnih obdobij F1. Njegova era dominacije z Mercedesom med letoma 2014 in 2020 ostaja ena najbolj impresivnih v zgodovini športa.

Juan Manuel Fangio, simbol zlatega obdobja 50. let, ostaja eden najbolj učinkovitih voznikov v zgodovini F1. Osvojil je pet naslovov svetovnega prvaka, pri čemer je edinstveno dejstvo, da je to dosegel s štirimi različnimi moštvi, kar priča o njegovem izjemnem prilagajanju in talentu. Po njegovih dosežkih še danes ocenjujemo največje talente v Formuli 1.

Ayrton Senna je postal sinonim za tehnično popolnost in neprekosljivo hitrost v zahtevnih razmerah. V karieri je osvojil tri naslove svetovnega prvaka, medtem ko njegov rekord šestih zmag v Monaku še vedno velja za enega največjih dosežkov na najbolj tehnični stezi F1. Znal je izkoristiti mejo oprijema bolje kot kateri koli dirkač svoje generacije, zlasti v mokrem, kjer je slovel kot praktično neulovljiv. Njegova prezgodnja smrt je samo utrdila status legende, ki je vplivala na generacije voznikov.

Max Verstappen pa je najizrazitejši predstavnik sodobne F1, znan po svoji agresivni natančnosti in neverjetni hitrosti v dolgih stintih. Je štirikratni svetovni prvak, pri čemer je sezona 2023 izstopala z 19 zmagami in 575 točkami, kar sta absolutna rekorda v zgodovini ene sezone F1. Prav tako je redefiniral stil vožnje v moderni eri, ki temelji na agresivnem upravljanju gum in minimalnem številu napak. Verstappen je voznik, ki s svojim slogom narekuje tempo nove generacije v Formuli 1.

Dosežki Maxa Verstappna, ki so zaznamovali zgodovino F1

Max Verstappen je eden najvidnejših dirkačev v zgodovini F1, kar potrjujejo njegovi številni rekordi in dosežki. Postal je najmlajši zmagovalec dirke v F1 v starosti 18 let in 228 dni, kar ostaja eden njegovih najbolj ikoničnih rekordov. Prav tako Verstappen spada med najuspešnejše dirkače z osvojenimi štirimi svetovnimi naslovi in več kot 70 zmagami, s čimer je postavil visoke mejnike za prihodnje generacije. V sezoni 2023 pa je popolnoma dominiral in postavil rekord z 19 zmagami na 22 dirkah, kar je največ v zgodovini F1 za eno sezono. Prav tako je osvojil 575 točk, kar je največ točk, kar jih je kateri koli voznik zbral v eni sezoni svetovnega prvenstva Formule 1.

Max Verstappen
Max Verstappen
Dokumentarci o Maxu Verstappnu: štirje pogledi na šampiona

Verstappnova kariera, strategije vožnje in manj znani vidiki njegovega življenja so podrobno predstavljeni v štirih dokumentarcih, ki bodo na VOYO na voljo aprila:

VERSTAPPEN: DESET LET KARIERE (10 Years of Max Verstappen), 2024

Dokumentarec obuja Verstappnov desetletni vzpon od drznega novinca, ki je pretresel paddock, do enega najuspešnejših dirkačev moderne F1. V ospredju so prelomne dirke, rekordni dosežki in rivalstva, ki so ga utrdila v voznika, kakršnega poznamo danes.

VERSTAPPEN: ANATOMIJA PRVAKA (Max Verstappen: Anatomy of a Champion), 2023 -- od 11.4. na VOYO

Dokumentarna serija se poglobi v okolje, v katerem je Max odraščal v družino dirkačev, kjer sta bila pritisk in žrtvovanje neločljiv del vsakdana. Pokaže, kako so strog trening, pričakovanja očeta in zahtevna mladost izoblikovali brezkompromisno mentaliteto, ki jo danes vidimo na stezi.

VERSTAPPEN: PO SVOJI POTI (Max Verstappen: Off the Beaten Track), 2023 -- od 18.4. na VOYO

Dokumentarec odpira vrata v Verstappnovo življenje zunaj garaže. Osredotoča se na njegove interese, rutine in strast do napredka, ki presega zgolj vožnjo. Gre za intimnejši portret športnika, ki nenehno išče nove izzive in razkriva, kaj ga žene tudi takrat, ko ni za volanom.

VERSTAPPEN: PREBUJENI LEV (Verstappen – Lion Unleashed), 2021 -- od 25.4. na VOYO

Dokumentarna serija se vrne v sezono 2021 trenutek, ko je Max prvič osvojil naslov prvaka. Preko ekskluzivnih pogovorov z Maxom, njegovim očetom Josom in menedžerjem Rayem Vermeulenom ponuja jasen vpogled v ključne odločitve, pritisk zadnjih krogov in zagnanost, ki je tlakovala pot do njegove prve titule.

Razlagalnik

Za uvod je najprimernejši 10 Years of Max Verstappen, ker kronološko predstavi njegovo celotno pot — od debitanta do večkratnega prvaka. Če želiš bolj osebni vpogled, pa je Anatomy of a Champion najboljši izbor, saj razkrije njegovo ozadje, mentaliteto in družinsko zgodbo.

Dokumentarci o Maxu Verstappnu so vključeni v osnovno VOYO naročnino. Aktualni cenik je dostopen na voyo.si, kjer so navedeni tudi paketi ter možnosti ogleda na različnih napravah.

Da, na Voyo lahko spremljaš Formulo 1 v živo, vključno s prostimi treningi, kvalifikacijami in samimi dirkami. Platforma ponuja prenose vseh dirk F1, tako v živo kot pozneje na zahtevo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
bibaleze
Portal
Igralec iskreno o travmah iz otroštva: "Še vedno slišim mamine krike"
Kaj zmore vaš dojenček pri 3 mesecih? Te spremembe vas bodo navdušile
Kaj zmore vaš dojenček pri 3 mesecih? Te spremembe vas bodo navdušile
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
zadovoljna
Portal
Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad
Dnevni horoskop: Biki želijo več stabilnosti, levi zaupajo vase
Dnevni horoskop: Biki želijo več stabilnosti, levi zaupajo vase
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Kronična kožna bolezen, ki pogosteje prizadene ženske
Kronična kožna bolezen, ki pogosteje prizadene ženske
vizita
Portal
Znanstveniki so odkrili količino kave, ki občutno zmanjša stres, rezultat vas bo presenetil
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Ko starši ostanejo sami: trenutek, ko morajo vskočiti sinovi in hčere
Ko starši ostanejo sami: trenutek, ko morajo vskočiti sinovi in hčere
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
cekin
Portal
Prodali hišo in s štirimi otroki živijo na ladji
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
Najem v Nemčiji je vse dražji: komu stanovanje še ostaja dostopno
Najem v Nemčiji je vse dražji: komu stanovanje še ostaja dostopno
Roboti rešujejo demografsko krizo dela na Japonskem
Roboti rešujejo demografsko krizo dela na Japonskem
moskisvet
Portal
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Nenavadna odločitev, ki ohranja njun zakon srečen
Nenavadna odločitev, ki ohranja njun zakon srečen
Trend, ki ruši stereotipe: moški in ročna dela
Trend, ki ruši stereotipe: moški in ročna dela
dominvrt
Portal
Zatohel vonj v domu: vzroki, trajne rešitve in nasveti za svež zrak
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
okusno
Portal
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
Air
Air
