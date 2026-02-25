Kdo bo spekel Petra Prevca in Modrijane?

Modrijani bodo prvi stopili na ogenj. O njih vemo že veliko, a tokrat bomo izvedeli še več. Skupina, ki brez težav razmiga Stožice, bo morala obstati pri miru in prisluhniti tistim, ki jih poznajo najbolje. Kaj vse bodo razkrili njihovi prijatelji, sodelavci in glasbeni kolegi? Modrijane si bosta med drugim na odru privoščila tudi Borut Pahor in Jan Plestenjak, ki dobro vesta, kako je sedeti na vročem stolu. Bo mogoče kakšno skrivnost izdala tudi Melani Mekicar, ki je bila z Blažem kar nekaj časa sodelavka?

Modrijani na žaru FOTO: POP TV

V soboto bo pod žarometi Peter Prevc. Na skakalnici je vajen popolnega odriva in mehke doskočne linije. Na žaru pa pristaneš, kjer pristaneš. Brat Cene ima verjetno pripravljen kakšen "družinski arhiv", njegov prijatelj in vrhunski chef Luka Jezeršek pa kakšno dobro začinjeno zgodbo. Vse pa zanima, če bo na odru stal tudi kateri od njegovih nekdanjih sotekmovalcev in razkril, kaj se je dogajalo za kamerami. Na žaru se hitro stopijo tudi najbolj varovane skrivnosti.

Na žaru Peter Prevc FOTO: POP TV