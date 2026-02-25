Naslovnica
Kdo bo spekel Petra Prevca in Modrijane?

Ljubljana, 25. 02. 2026 13.31 pred 57 minutami 2 min branja 2

Avtor:
POP TV
Na žaru z Ladom Bizovičarjem

Samo še nekaj dni in na Gospodarskem razstavišču bo ponovno zagorel žar. Lado Bizovičar bo nanj posedel dva gosta, ki sta vajena aplavzov, ne pa nujno takšne vročine. Petkov večer bo posvečen Modrijanom, sobota pa se bo vrtela okoli legende smučarskih skokov Petra Prevca. Dvorana je že skoraj prodana, gostje pripravljeni, presenečanja tudi. In kdo so tisti, ki bodo na odru vihteli žerjavico?

Modrijani bodo prvi stopili na ogenj. O njih vemo že veliko, a tokrat bomo izvedeli še več. Skupina, ki brez težav razmiga Stožice, bo morala obstati pri miru in prisluhniti tistim, ki jih poznajo najbolje. Kaj vse bodo razkrili njihovi prijatelji, sodelavci in glasbeni kolegi? Modrijane si bosta med drugim na odru privoščila tudi Borut Pahor in Jan Plestenjak, ki dobro vesta, kako je sedeti na vročem stolu. Bo mogoče kakšno skrivnost izdala tudi Melani Mekicar, ki je bila z Blažem kar nekaj časa sodelavka?

Modrijani na žaru
Modrijani na žaru
FOTO: POP TV

V soboto bo pod žarometi Peter Prevc. Na skakalnici je vajen popolnega odriva in mehke doskočne linije. Na žaru pa pristaneš, kjer pristaneš. Brat Cene ima verjetno pripravljen kakšen "družinski arhiv", njegov prijatelj in vrhunski chef Luka Jezeršek pa kakšno dobro začinjeno zgodbo. Vse pa zanima, če bo na odru stal tudi kateri od njegovih nekdanjih sotekmovalcev in razkril, kaj se je dogajalo za kamerami. Na žaru se hitro stopijo tudi najbolj varovane skrivnosti.

Na žaru Peter Prevc
Na žaru Peter Prevc
FOTO: POP TV

Dva večera. Dva nacionalna zaklada. En oder in polna dvorana. Ta vikend je idealen za smeh, dobro družbo in presenečenja, ki jih lahko vidite le v živo. Želite biti del nepozabnega večera? Zagotovite si svoje vstopnice in se vidimo na žaru.

na žaru lado bizovičar peter prevc modrijani gosti
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rogla
25. 02. 2026 14.18
Bizovičar negledljiv in odvraten!
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
25. 02. 2026 14.12
Zakaj ta Lado ni smešen?
Odgovori
0 0
