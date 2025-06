Kdo bo zmagovalka 11. sezone Masterchef Slovenija?

'Za vsakim uspehom se skriva podpora tistih, ki so bili z vama skozi vzpone in padce'

Sodniki so finalistki presenetili in jima v podporo pripeljali njune najdražje. Z Barbaro so bile dobra prijateljica Ines in sosedi Saša in Nada. Z Mišo pa sestra Ilina, polbrat Denis, mama in očim, za katerega je dejala, da ji je nudil največjo podporo.