Počasi bomo začeli odštevati do nove sezone šova Sanjski moški. In počasi se tudi razkrivajo skrivnosti. Vemo že, da je Sanjski moški Blaž Kričej Režek, in izvedeli smo tudi, da je novi voditelj oddaje Nejc Šmit. To je nasmejani 32-letnik, ki je sicer tudi družinski in zakonski psihoterapevt. To je znak, da se bo v šovu, ki temelji na medsebojnih odnosih, počutil kot riba v vodi.