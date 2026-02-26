Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
TV Oddaje

Kdo je za ljubezen pripravljen tvegati prav vse?

Ljubljana, 26. 02. 2026 11.03 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
E.K.
Sanjski moški Hrvaške

Prvi izločitveni večer, ko med dekleti ni več določenih ekip, prinaša ogromno napetosti in tveganj. Lepotice se morajo odločiti, ali bodo sprejele vrtnico ali ne, saj zavrnitev ne zagotavlja nove priložnosti. Razpoloženje v vili je mešano, ena od kandidatk se že veseli prejete vrtnice, medtem ko je druge ne vidijo kot resno konkurenco.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Prvi koktajl večer in prva podelitev vrtnic, brez dodeljenih ekip, prinaša večer, poln tveganj, pogumnih odločitev in nepričakovanih preobratov. "To bo prvi koktajl večer in podelitev vrtnic, na katerih ekipe ne veljajo več. To pomeni, da lahko na ceremoniji prejmete eno ali dve vrtnici. Na vas pa je, ali jo boste sprejele in od koga," je povedal voditelj ter dekleta opozoril, naj dobro premislijo – če zavrnejo prvo vrtnico, ni nujno, da bodo dobile drugo.

Sanjske ženske
Sanjske ženske
FOTO: VOYO

Ena od kandidatk se je smehljala, saj je v vilo prišla že z vrtnico, a razpoloženje v hiši ni bilo enotno. "Iskreno, nisem pričakovala, da bo dobila vrtnico, a nisem ljubosumna, ker je ne dojemam kot konkurenco," je razmišljala ena od deklet. Bo katera tvegala in vrtnico zavrnila?

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Romanca gre proti vrhuncu
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Sanjski moški Hrvaške POP TV VOYO resničnostna oddaja
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ali63
26. 02. 2026 12.37
Nuša je negledljiva. 20 letna punčara z obnašanjem, da boli glava.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
zadovoljna
Portal
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
vizita
Portal
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
cekin
Portal
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
Izredna uskladitev pokojnin 2026: bo sprejeta?
Izredna uskladitev pokojnin 2026: bo sprejeta?
moskisvet
Portal
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
dominvrt
Portal
S tem nikar ne hranite mačk
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543