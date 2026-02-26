Kdo je za ljubezen pripravljen tvegati prav vse?

Prvi koktajl večer in prva podelitev vrtnic, brez dodeljenih ekip, prinaša večer, poln tveganj, pogumnih odločitev in nepričakovanih preobratov. "To bo prvi koktajl večer in podelitev vrtnic, na katerih ekipe ne veljajo več. To pomeni, da lahko na ceremoniji prejmete eno ali dve vrtnici. Na vas pa je, ali jo boste sprejele in od koga," je povedal voditelj ter dekleta opozoril, naj dobro premislijo – če zavrnejo prvo vrtnico, ni nujno, da bodo dobile drugo.

Ena od kandidatk se je smehljala, saj je v vilo prišla že z vrtnico, a razpoloženje v hiši ni bilo enotno. "Iskreno, nisem pričakovala, da bo dobila vrtnico, a nisem ljubosumna, ker je ne dojemam kot konkurenco," je razmišljala ena od deklet. Bo katera tvegala in vrtnico zavrnila?

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.