Ključ, spori in prekinjena ceremonija vrtnic: 'Tukaj se več ne vidim'

Ljubljana, 10. 03. 2026 18.46

Avtor:
E.K.
Karlo in Petar

Ključna odločitev o noči z dvema sanjskima moškima je vnesla nemir med kandidatke v šovu Sanjski moški. Po nepričakovani potezi Petra in razočaranju več deklet je sledil šokanten preobrat na ceremoniji vrtnic, ko je ena izmed udeleženk vrnila obe vrtnici, češ da se ne vidi več v šovu.

Zlata ključa, ki omogočata noč s sanjskima moškima brez kamer, sta bila glavna tema večera, Petar pa je vse šokiral s svojo izbiro. "Ključi so res vnesli nemir; eno dekle ima krče in sploh ne vstane iz postelje, drugo bruha, tretji prav tako ni dobro ... Karlova izbira nam je bila všeč, pri Petru pa nismo prepričane, kaj bo naredil. Mislim, da želi ključ dati dekletu, s katerim ne bi bilo ničesar, samo zato, da ne bi nikogar razjezil. Jaz sem iz te igre že takoj izključena," je z nasmehom na obrazu povedala ena izmed deklet.

Petar z dekletoma
Petar z dekletoma
FOTO: VOYO

Petar se je na koktajl zabavi pogovarjal z več kandidatkami in pojasnjeval, da želi ključ dati dekletu, ki ga še ni dovolj spoznal. "'Mislim nate, res si super' ... Hvali te, potem pa – ključ ne gre tebi," je razočarano dejalo eno izmed kandidatk.

Hkrati je Karlo poskušal pomiriti napetosti v hiši, zato se je z dekleti pogovarjal o njihovih občutkih in odnosih. Ko je Petar končno izvlekel ključ in ga ponudil eni izmed deklet, so bile reakcije v vili burne. "Ključ je dobilo dekle, ki si ga je zaslužilo manj kot jaz," je komentirala ena izmed kandidatk.

"Jezna sem nase, ker sem mislila, da je to ljubezen. Vem, kaj je rekel meni, vem, da ji on ne bi želel dati ključa. Žal mi je, da so moja čustva stopila na pot vsemu, kar se tukaj dogaja," je iskreno priznala.

Napetost je dosegla vrhunec na ceremoniji vrtnic, ko je prišlo do nepričakovanega preobrata. Ena izmed kandidatk je ceremonijo prekinila in vrnila obe vrtnici z besedami: "Glede na to, kako se počutim in ker vem, da se tukaj več ne vidim, ne morem stati z dvema vrtnicama in ju odvzeti nekomu, ki bi bil srečnejši, če bi ju dobil."

Romanca gre proti vrhuncu
