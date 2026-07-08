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Carmen Osovnikar
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Igor Mikič
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O šovu Kmetija Voditeljica Gospodarica Prijavi se Tekmovalci
Aleksandra: To, da sem zmagala s pošteno igro, mi pomeni več kot sama zmaga
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Aleksandra: To, da sem zmagala s pošteno igro, mi pomeni več kot sama zmaga

Jan se je opravičil Aleksandri, iz srca ji privošči zmago
Kmetija

Jan se je opravičil Aleksandri, iz srca ji privošči zmago

Jan in Žan Zore: Brez naju ta Kmetija ne bi bila zanimiva
POPKAST

Jan in Žan Zore: Brez naju ta Kmetija ne bi bila zanimiva

Sotekmovalci enotni: Aleksandra si zmago resnično zasluži
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Sotekmovalci enotni: Aleksandra si zmago resnično zasluži

Slavljenko Alyo na vaji presenetili s torto in ji zapeli
Slovenija ima talent

Slavljenko Alyo na vaji presenetili s torto in ji zapeli

Zakaj si moramo ogledati superfinale 12. sezone Kmetije?
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Zakaj si moramo ogledati superfinale 12. sezone Kmetije?

Jan in Aleksandra spretno do superfinala, Franc je izpadel
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Jan in Aleksandra spretno do superfinala, Franc je izpadel

Čustveno slovo od Kmetije: Tekmovalci in voditeljica skupaj spremljali finale
Kmetija

Čustveno slovo od Kmetije: Tekmovalci in voditeljica skupaj spremljali finale

Trije najboljši se bodo pomerili za mesti v superfinalu
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Trije najboljši se bodo pomerili za mesti v superfinalu

'Nisem hotela verjeti, da je sploh kakšna možnost, da zmagam' POPKAST

'Nisem hotela verjeti, da je sploh kakšna možnost, da zmagam'

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Aleksandra je zmagovalka 12. sezone: Čudež in nov začetek Kmetija

Aleksandra je zmagovalka 12. sezone: Čudež in nov začetek

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Nepričakovan zaplet v superfinalu, prekiniti bo treba dvoboj Kmetija

Nepričakovan zaplet v superfinalu, prekiniti bo treba dvoboj

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Zakaj si moramo ogledati superfinale 12. sezone Kmetije? Zakaj si moramo ogledati superfinale 12. sezone Kmetije? Kmetija

Zakaj si moramo ogledati superfinale 12. sezone Kmetije?

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Jan in Aleksandra spretno do superfinala, Franc je izpadel Kmetija

Jan in Aleksandra spretno do superfinala, Franc je izpadel

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Čustveno slovo od Kmetije: Tekmovalci in voditeljica skupaj spremljali finale Čustveno slovo od Kmetije: Tekmovalci in voditeljica skupaj spremljali finale Čustveno slovo od Kmetije: Tekmovalci in voditeljica skupaj spremljali finale Kmetija

Čustveno slovo od Kmetije: Tekmovalci in voditeljica skupaj spremljali finale

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Trije najboljši se bodo pomerili za mesti v superfinalu

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STANJE NA CESTAH
Nesreče 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, priključek Logatec - priključek Vrhnika v smeri Ljubljane, prometna nesreča, zaprt prehitevalni pas.
Zastoji 24ur.com
A1, Ljubljana - Maribor, izvoz 12 Dramlje - predor Pletovarje v smeri Maribora, območje zastojev, zamuda: 12 min, dolžina: 4 km in 900 m.
Ovire 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, pred priključkom Unec v smeri Ljubljane, okvara vozila, oviran promet.
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