Adrijana po prepiru z Renejem v njegovem naročju

Adrijanine napovedi so se uresničile. Vezi med odpadniki so se začele krhati takoj po prihodu na posestvo. Nekdanji odpadnici sta družno ugotavljali, da naj bi si Rene poiskal moško družbo in se je oddaljil od njiju. Ker je opazil spremembo v Adrijaninem obnašanju, se je sklenil pogovoriti z njo na štiri oči.