Adrijana presenetila z odločitvijo, ki je nihče ni pričakoval

Adrijana Štribl je presenetila vso družino, ko je za novega glavo družine imenovala Luko Lampreta. Sara Rutar se je skupaj z Renejem Šantićem poskušala rešiti pred areno, a je njen načrt splaval po vodi.

Presenečenje za vso družino Adrijana Štribl je za glavo družine na presenečenje vseh imenovala Luko Lampreta in razočarala Saro Rutar. Sara: "Zelo mi je žal, da se je tako odločila." Pripravljala se je na to, da bo morala ponovno v areno, a bolj kot dvoboja se je bala tega, da bi se morala pomeriti z Renejem Šantićem. Rene ji je kmalu zatem razkril, da je Adrijana eno pismo namenila samo njej, a so bile v njem ‘le’ lepe želje. Jan Klobasa je medtem že začel spraševati Luko, komu bo namenil kamenček. Sara pa se je odločila, da ga bo poskušala spomniti na nedavne spore in zamere med njim in Janom. Želela je spremeniti igro. Sara: "Ker si tega do sedaj nihče ni upal."

S kadilom in kuhinjsko krpo nad negativno energijo Marjana Povše se je obremenjevala s tem, da je ostala sama v sobi, saj so vse njene sostanovalke že odšle domov. Odločila se je, da bo negativno energijo pregnala s kadilom in kuhinjsko krpo, saj si je želela še ostati na posestvu.

S kruhom do zavezništva Sara je še naprej vztrajala pri tem, da ne bo kuhala za tekmovalce, a je povedala Marjani, da jo bo naučila peči kruh brez kupljenega kvasa. Upala je, da ju bo to zbližalo in da se bo Marjana pridružila njenemu klanu.

Pripravljena na sabotažo Gospodarica Nada je Luku povedala, da se bo na posestvu odvila čisto prava poroka. Ker se bo obred odvijal na pomolu, ga bodo morali obarvati v belo, ga okrasiti ter pripraviti slavolok in mizico. Poskrbeti bodo morali tudi za jedačo in pijačo ter seveda poročno torto. Sara je s tem dobila aduta, s katerim bi se lahko obvarovala pred areno. Luka je bil kot glava družine izredno motiviran, toda Sara se je pripravljala na stavko.

Sara poskuša spremeniti igro Jan je Saro kljub strahu, da bo sabotirala nalogo, želel videti v areni. Tanja je začutila, da so se odnosi med njima ohladili, Sara pa je medtem že razkrila svoj načrt Marjani. V areno je želela spraviti Jana in Tanjo, da bi njuno prijateljstvo postavila na preizkušnjo. Marjana je imela občutek, da jo izsiljuje. Sara se je nato pogovorila še z Luko. Spomnila ga je, da sta ga dvojčka izigrala. Sara: "Tu smo vsi kot lutke." Računala je na to, da je Luka pameten fant in da se bo znal postaviti zase.

Luka izda Saro Luka je, preden bi sprejel končno oločitev, želel razčistiti z dvojčkoma. Jan mu je zatrdil, da ni manipuliral z njim in Tomom in da je imel v načrtu, da bi bili oni štirje in Tanja v finalu. Ko sta dvojčka izvedela, da je Sara izjavila, da ga izsiljujeta, sta se zelo razburila, in takoj želela razčistiti z njo. Sedli so za mizo, kjer je Jan povedal Sari: "Jaz nisem nikomur držal noža na vratu." Rene pa se je čudil: "Ne morem verjeti, da je Luka včasih tako neumen. Kako sploh lahko gre do dvojčkov, do Jana, in ga vpraša, če onadva res manipulirata z njim? Itak, da bosta rekla ne." Sari se je Luka smilil, zdelo se ji je, da bo obžaloval svoja dejanja, hkrati pa je ugotavljala, da je njen načrt šel po gobe.

Ali bodo zmogli brez Sare? Sara je začutila, da tekmovalci pritiskajo nanjo, saj se ji je zdelo, da jo krvavo potrebujejo pri tedenski nalogi. Tanja ji je očitala, da se obnaša tako kot Danijel Frigelj, ko je bil dvobojevalec, da s sabotiranjem naloge sabotira samo sebe. Bila je prepričana, da bodo zmogli tudi brez nje in da bodo nekaj že "spacali skupaj". Prihodnjič bo znano, kdo se bo moral ta teden boriti za obstanek na posestvu. Očitno bo odločilen Lukov kamenček, tekmovalci pa bodo dobili pismo stricev iz ozadja.