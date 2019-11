Adrijana sovražno nastrojena do Reneja

Adrijana Štribl in Rene Šantić , ki sta se kot odpadnika odlično ujela v gozdu, se na posestvu gledata kot pes in mačka. V novi oddaji Kmetije se bosta znova sporekla. Rene: "Ne smej se mi v obraz." Adrijana: "Smejala se bom, ko bo meni pasalo, ne takrat, ko boš ti rekel!" Rene je za njeno sovražno nastrojenost krivil klan Jana Klobase , katerega članica je po novem tudi ona. Njihov cilj je bil po njegovem mnenju spraviti ga ob živce. Rene: "Mene ne morejo uničiti. Vse bom iz hlač stresel."

Proti večeru pa se bo vnel vsesplošen prepir, znova zaradi tobaka. Tilen Klobasa bo izgubil živce zaradi tekmovalcev, ki so zasvojeni z njim, in se, ko ga zmanjka, kregajo zanj. Tilen: "Forsiramo ta j*** tobak, zato ker ste vi zasvojeni!" Tudi Tanja bo povzdignila glas: "Ja, jaz sem zasvojena!" Ko bosta Sara Rutar in Adrijana Štribl odšli v hišo v gozdu, kjer bosta preživeli noč pred dvobojem, bo še izjavila: "Kar se mene tiče, ali ena, ali pa druga."