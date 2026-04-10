Aleksandra je ostala brez vsega, zdaj uresničuje svoje sanje

Aleksandra April si je od nekdaj želela imeti samooskrbno kmetijo, zato ji sodelovanje v šovu predstavlja predvsem nabiranje izkušenj in znanja. Zmaga bi bila zanjo predvsem veliko presenečenje. Aleksandra: "Jaz, ko sem prišla sem, to ni bilo samo, da ima Kmetija avdicijo zame, ampak je bila v bistvu zame avdicija tu, če sem sploh sposobna skrbeti za vse skupaj ... Res sem hvaležna, da sem lahko del te Kmetije, ker sem s tem začela uresničevati svoje sanje."

Razkrila je, da je bila poročena 25 let. Njen bivši mož je zadnjih deset let vozil tovornjak. Aleksandra: "Tako da sem praktično bila mama in ata. Čeprav je prišel domov, ampak je bolj prišel domov štrene mešat, pa mi oteževati zadevo, kot pa da bi mi pomagal." Pravi, da je bil precej posesiven. Aleksandra: "Žalostno je to, da živiš v enem takem svetu, v katerem ne bi smel živeti nihče, pa tega sploh ne veš, zaradi tega, ker je to zate normalno. Ker se ti to dogaja vsak dan. Saj ne veš, kdaj je bolje, da udariš po mizi, pa rečeš, zdaj pa dovolj. Da užgeš nazaj. Po eni strani je to nekako najbolje, ker s tem ljudem pokažeš, da ne morejo hoditi po tebi. Je pa res, da se moraš odločiti, kaj boš za to tvegal. A se splača tvegati vse tisto, kar si naredil? A se splača tvegati otroke? A si sposoben na novo začeti življenje in kolikokrat si ga sposoben na novo začeti?"