Kmetija

Aleksandra je ostala brez vsega, zdaj uresničuje svoje sanje

Velenje, 10. 04. 2026 13.02 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Aleksandra April

Aleksandra April pravi, da je živela življenje, ki ga ne bi smel nihče. Ko je zaradi posesivnosti bivšega moža obrnila nov list, je ostala brez vsega, a je preživela. S sodelovanjem v Kmetiji pa je začela uresničevati svoje sanje.

Aleksandra April si je od nekdaj želela imeti samooskrbno kmetijo, zato ji sodelovanje v šovu predstavlja predvsem nabiranje izkušenj in znanja. Zmaga bi bila zanjo predvsem veliko presenečenje. Aleksandra: "Jaz, ko sem prišla sem, to ni bilo samo, da ima Kmetija avdicijo zame, ampak je bila v bistvu zame avdicija tu, če sem sploh sposobna skrbeti za vse skupaj ... Res sem hvaležna, da sem lahko del te Kmetije, ker sem s tem začela uresničevati svoje sanje."

Aleksandra April
Aleksandra April
FOTO: POP TV

Razkrila je, da je bila poročena 25 let. Njen bivši mož je zadnjih deset let vozil tovornjak. Aleksandra: "Tako da sem praktično bila mama in ata. Čeprav je prišel domov, ampak je bolj prišel domov štrene mešat, pa mi oteževati zadevo, kot pa da bi mi pomagal." Pravi, da je bil precej posesiven. Aleksandra: "Žalostno je to, da živiš v enem takem svetu, v katerem ne bi smel živeti nihče, pa tega sploh ne veš, zaradi tega, ker je to zate normalno. Ker se ti to dogaja vsak dan. Saj ne veš, kdaj je bolje, da udariš po mizi, pa rečeš, zdaj pa dovolj. Da užgeš nazaj. Po eni strani je to nekako najbolje, ker s tem ljudem pokažeš, da ne morejo hoditi po tebi. Je pa res, da se moraš odločiti, kaj boš za to tvegal. A se splača tvegati vse tisto, kar si naredil? A se splača tvegati otroke? A si sposoben na novo začeti življenje in kolikokrat si ga sposoben na novo začeti?"

Sama je naredila ta korak, ko so otroci zrasli. Aleksandra: "Ko sem šla od njega stran, sem mislila, da bom šla na bolje, pa sem bolj kot ne šla še na slabše. Pri 40 letih sem ostala brez vsega, kar sem ustvarjala zadnjih 25 let. In otroci, ne samo jaz, tudi otroci." Hkrati pa dodaja: "Veš, da se lahko zaneseš samo nase. Iz tega ven prideš močnejši, boljši, drugačen, drugačen pogled imaš na vse skupaj. Da se da preživeti in živeti veliko bolje." Morda se ji prav s Kmetijo začenja novo, lepše poglavje v življenju.

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 aleksandra april

Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Meryl Streep: Vloga babice je najlepša med vsemi
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
Ekskluzivno: Kaj se skriva za nasmehom Kaje Casar po finalu šova?
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
8 simptomov menopavze, ki ženskam povzročajo največje preglavice
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Viralni jutranji trend '50 skokov': ali res pospeši metabolizem ali je le še ena spletna iluzija?
Sladkor v krvi morda ne uravnavata samo inzulin in prehrana: presenetljiva vloga rdečih krvnih celic
Poklici, ki kljub umetni inteligenci zagotavljajo prihodnost: kje je vaša prednost?
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Odškodnine v zdravstvu: Kdaj gre za medicinsko napako in kdaj za zaplet?
Polnite telefon narobe? To so napake, ki jih delamo vsi
Prepozno za uspeh? Pedro Pascal dokazuje, da starost ni ovira
To so skriti simptomi anksioznosti pri moških – jih prepoznate?
Notranji oblikovalci razkrivajo: Te barve naredijo vaš dom prestižen
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Rahli rogljički, ki se topijo v ustih
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Sanjski moški
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
