Kmetija

Aleksandra spretno do zmage v areni, Ema povsem skrušena

Velenje, 15. 04. 2026 21.28 pred dvema minutama 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Aleksandra April je s svojimi spretnostmi v areni ugnala Emo Dragišič, ki je ob slovesu neutolažljivo jokala. Slovo od nje je bilo eden najtežjih trenutkov za Jana Zoreta.

Konec lagodnega življenja

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Alenka Weiss, Žan Zore in Igor Mikič so se morali posloviti od lagodnega življenja v koči na jasi. Igor: "Jaz sem se spočil mentalno, fizično. Vse mi je bilo dobro. Najedli smo se, naspali in jaz grem lepo vesel nazaj do družine v hiši." Za to je imel tudi tri konkretne razloge, tri zlate podkve. Njegovi se je po zmagah v dveh dvobojih pridružila najprej Alenkina, nato še Žanova. Igor: "Gremo spet v vihar problemov, težav, spletk. En poljub za adijo in gremo nazaj na kmetijo." Ker so poskrbeli za stole, rože in travo okoli koče, jim je gospodarica Nada poslala sladko zahvalo iz svoje domače kuhinje. Uživali so tudi, ko so se vrnili na posestvo in našli nagrado za uspešno opravljeno nalogo.

'Meni Aleksandra ne bi lagala'

Juš Čop in Jan Zore sta izvedela, da je Dejan Guzej nagovarjal Aleksandro April, naj v primeru poraza v areni za glavo ne določi njiju. Juš ga je takoj povprašal o tem, a se je Dejan izgovoril: "Jaz sem samo rekel, da je treba gledati na to, kdo bo potem glava družine." Jan je bil prepričan, da laže, Juš prav tako: "Ve, kaj je naredil. Meni Aleksandra ne bi lagala. Še en razlog več, da se je potuhnil pred celo družino." Dejan pa je kasneje komentiral: "Zakaj bi jaz moral zdaj to pred vsemi priznati? Saj to je igra."

5 cekinov manj zaradi kokoši

Gospodarica Nada je sklicala celo družino. Bila je navdušena nad odlično izdelanimi gajbicami, ki so si bile podobne kot jajce jajcu, naredili so celo dve več od naročenega. Nada: "So se pa res potrudili." Pohvalila je tudi gare, nato pa je šla pogledat, kako je družina poskrbela za živali. Dejan je bil ponosen, ker je bila naloga opravljena, a je gospodarica izpostavila eno težavo. Kokoši bi morale biti spuščene, ne pa zaprte v kokošnjaku, kjer si niso mogle poiskati zavetja pred vročim soncem. Nada je zato Dejanu izročila samo 45 zlatnikov.

Gospodarica Nada je Dejana okregala zaradi zaprtih kokoši.
Gospodarica Nada je Dejana okregala zaradi zaprtih kokoši.
Zaroka Dejanova taktika?

Dejan se je izpovedal Gregorju Merdausu, da ima vsega dovolj in da se mu ne da več poslušati sotekmovalcev. Čakal je samo še na obiske, da bi na posestvu zaročil svojo izbranko. Dejan: "Zato sem jaz šel na kmetijo, moj cilj ni zmaga." Gregor je bil šokiran: "Ne vem, ali on ni gledal videa ali sem jaz slabo videl. Dejansko je njegova punca že imela prstan." Tuhtal je, da je to Dejanova taktika, ki pa jo je ocenil kot neuspešno. Gregor: "Mislim, da se je vsem zameril, vsi ga imajo zdaj na piki. On mora iti ven."

Aleksandra s spretnostjo užene Emo

Ema Dragišić je v areni vrnila Aleksandrine zapiske, a se je druga dvobojevalka osredotočala predvsem na boj. Izbrala je spretnost in dvoboj Natančni trojček. Najprej sta se pomerili v spretnosti Drvarski stolp. Iz drv sta morali graditi stolp, vse dokler tekočina ni iztekla iz steklenice. Do tistega trenutka je precej višji stolp postavila Aleksandra. Druga spretnost je bila Čez palec, v njej sta morali odžagati 135 metrov dolgo palico, odmeriti pol litra mleka in žakelj napolniti z 1,3 kilograma koruze. Tokrat je bila uspešnejša Ema, ki je izenačila rezultat. Tretja spretnost je bila Slepi žeblji, v kateri sta morali v eni minuti tri žeblje zabiti v desko, tako da so bili čim bližje trem rdečim tarčam. Bolj natančna je bila Aleksandra, ki je postala zmagovalka dvoboja.

'Zdaj so moje sanje izpuhtele'

Ema je bila povsem skrušena: "Zdaj so moje sanje izpuhtele. Tako v sekundi mi je bilo vzeto in res mi je grozno, ker vem, kako sem si to želela." Bruhnila je v jok, povedala je, da bo iz tekmovanja odnesla samo pozitivne stvari in da ne bi spremenila ničesar. Ema: "Meni je bila top izkušnja, ne glede na vse." Jan: "To je zame zagotovo najtežji trenutek posloviti se od osebe, ki mi tu notri res pomeni največ."

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 aleksandra april ema dragišić

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
Slovenski učitelji opozarjajo na nevaren trend med otroki
Nihče ni verjel, da bodo ostali skupaj, danes imajo družine in otroke
Nihče ni verjel, da bodo ostali skupaj, danes imajo družine in otroke
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
Mladi zvezdnik pričakuje prvega otroka s trenerjevo hčerko
Razkrila, kaj se je dogajalo, ko sta noč preživela brez kamer
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Po koncu šova je drastično shujšala
Po koncu šova je drastično shujšala
Ali je sedenje s prekrižanimi nogami res tako nevarno, kot pravijo?
Ali je sedenje s prekrižanimi nogami res tako nevarno, kot pravijo?
Tihi rak, ki se začne kot nedolžna ranica: ploščatocelični karcinom, ki ga mnogi opazijo prepozno
Za to boleznijo naj bi zbolela vsaka peta ženska
Za to boleznijo naj bi zbolela vsaka peta ženska
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
Imate INR račun? Tako ga dejansko uporabljajo vlagatelji
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Razmišljate o delu v Nemčiji? Tako je v resnici v Dresdnu
Razmišljate o delu v Nemčiji? Tako je v resnici v Dresdnu
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
29-letnica, ki je obnorela moške: na stotine prijav za zmenek sprožilo spletni fenomen
Vozniki pozor: maraton nadzora hitrosti na 540 lokacijah po vsej državi
Vozniki pozor: maraton nadzora hitrosti na 540 lokacijah po vsej državi
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
Otok ljubezni: izzivi, ki so sprožili škandale
Otok ljubezni: izzivi, ki so sprožili škandale
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Hitra pomladna jed iz ene ponve
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Kmetija
Posthumno
Posthumno
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
