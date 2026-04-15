Aleksandra spretno do zmage v areni, Ema povsem skrušena

Konec lagodnega življenja

Alenka Weiss, Žan Zore in Igor Mikič so se morali posloviti od lagodnega življenja v koči na jasi. Igor: "Jaz sem se spočil mentalno, fizično. Vse mi je bilo dobro. Najedli smo se, naspali in jaz grem lepo vesel nazaj do družine v hiši." Za to je imel tudi tri konkretne razloge, tri zlate podkve. Njegovi se je po zmagah v dveh dvobojih pridružila najprej Alenkina, nato še Žanova. Igor: "Gremo spet v vihar problemov, težav, spletk. En poljub za adijo in gremo nazaj na kmetijo." Ker so poskrbeli za stole, rože in travo okoli koče, jim je gospodarica Nada poslala sladko zahvalo iz svoje domače kuhinje. Uživali so tudi, ko so se vrnili na posestvo in našli nagrado za uspešno opravljeno nalogo.

'Meni Aleksandra ne bi lagala'

Juš Čop in Jan Zore sta izvedela, da je Dejan Guzej nagovarjal Aleksandro April, naj v primeru poraza v areni za glavo ne določi njiju. Juš ga je takoj povprašal o tem, a se je Dejan izgovoril: "Jaz sem samo rekel, da je treba gledati na to, kdo bo potem glava družine." Jan je bil prepričan, da laže, Juš prav tako: "Ve, kaj je naredil. Meni Aleksandra ne bi lagala. Še en razlog več, da se je potuhnil pred celo družino." Dejan pa je kasneje komentiral: "Zakaj bi jaz moral zdaj to pred vsemi priznati? Saj to je igra."

5 cekinov manj zaradi kokoši

Gospodarica Nada je sklicala celo družino. Bila je navdušena nad odlično izdelanimi gajbicami, ki so si bile podobne kot jajce jajcu, naredili so celo dve več od naročenega. Nada: "So se pa res potrudili." Pohvalila je tudi gare, nato pa je šla pogledat, kako je družina poskrbela za živali. Dejan je bil ponosen, ker je bila naloga opravljena, a je gospodarica izpostavila eno težavo. Kokoši bi morale biti spuščene, ne pa zaprte v kokošnjaku, kjer si niso mogle poiskati zavetja pred vročim soncem. Nada je zato Dejanu izročila samo 45 zlatnikov.

Gospodarica Nada je Dejana okregala zaradi zaprtih kokoši. FOTO: POP TV

Zaroka Dejanova taktika?

Dejan se je izpovedal Gregorju Merdausu, da ima vsega dovolj in da se mu ne da več poslušati sotekmovalcev. Čakal je samo še na obiske, da bi na posestvu zaročil svojo izbranko. Dejan: "Zato sem jaz šel na kmetijo, moj cilj ni zmaga." Gregor je bil šokiran: "Ne vem, ali on ni gledal videa ali sem jaz slabo videl. Dejansko je njegova punca že imela prstan." Tuhtal je, da je to Dejanova taktika, ki pa jo je ocenil kot neuspešno. Gregor: "Mislim, da se je vsem zameril, vsi ga imajo zdaj na piki. On mora iti ven."

Aleksandra s spretnostjo užene Emo

Ema Dragišić je v areni vrnila Aleksandrine zapiske, a se je druga dvobojevalka osredotočala predvsem na boj. Izbrala je spretnost in dvoboj Natančni trojček. Najprej sta se pomerili v spretnosti Drvarski stolp. Iz drv sta morali graditi stolp, vse dokler tekočina ni iztekla iz steklenice. Do tistega trenutka je precej višji stolp postavila Aleksandra. Druga spretnost je bila Čez palec, v njej sta morali odžagati 135 metrov dolgo palico, odmeriti pol litra mleka in žakelj napolniti z 1,3 kilograma koruze. Tokrat je bila uspešnejša Ema, ki je izenačila rezultat. Tretja spretnost je bila Slepi žeblji, v kateri sta morali v eni minuti tri žeblje zabiti v desko, tako da so bili čim bližje trem rdečim tarčam. Bolj natančna je bila Aleksandra, ki je postala zmagovalka dvoboja.

'Zdaj so moje sanje izpuhtele'