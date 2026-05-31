Aleksandra: To, da sem zmagala s pošteno igro, mi pomeni več kot sama zmaga

Za zmago v letošnji Kmetiji si se pomerila z Janom Zoretom, ki je veljal za močnega nasprotnika, medtem ko člani družine po besedah Pie Filipčič vate niso verjeli in so te podcenjevali. Koliko možnosti za uspeh si si pripisovala sama?

V tej smeri sploh nisem želela razmišljati. Zavedala sem se, da možnosti za zmago nimam.

Aleksandra April FOTO: POP TV

Vajin prvi dvoboj je bil Met sekire, v katerem ti je sprva šlo celo bolje kot Janu, a je tvoj nasprotnik nato pridobil občutno prednost in zmagal. Ali je to vplivalo na tvojo osredotočenost v dvoboju v znanju? Sotekmovalci so se namreč čudili, ker se ti je pri nekaj vprašanjih zataknilo in so pričakovali gladko zmago.

Janova zmaga v metu sekire je bila pričakovana, saj pred tem v življenju še nikoli nisem metala sekire. Kar pa se tiče pratike – ta obsega čez 200 strani in nemogoče je, da si zapomniš prav vsako podrobnost. Tudi jaz si je nisem. V tistem trenutku mi je bilo pomembno le eno: da vem več od Jana in to očitno sem.

Sledila je igra Slepe miši, ki pa ni odločila o zmagovalcu. Jan te je namreč med bojem ugriznil v prst in videti je bilo, da si bila v precejšnjem šoku. Kaj se je takrat podilo po tvoji glavi?

Jan me je res že ob prvem telesnem stiku ugriznil v palec desne roke. Ko je reševalka poškodbo sanirala, smo igro nadaljevali, a mi je ob naslednjem stiku zelo poškodoval kazalec na desni roki. Takrat sem se upravičeno vprašala, kako naj sploh nadaljujem – situacija je postajala vsakič slabša in resnično me je skrbelo, kaj bi sledilo pri naslednjem stiku. Danes imam zaradi teh dogodkov uradno ocenjena dva odstotka invalidnosti, kar priča o tem, kako hude so bile posledice tiste arene.

Zaradi tega dogodka sta se za konec pomerila v igri Sova na vereji, v kateri Janu ni uspelo obdržati ravnotežja na zadnjem količku, zaradi česar je zmaga pripadala tebi. Od kod si črpala mirnost in moč, ki sta bili potrebni v zadnjem boju?

Ko je adrenalin popustil, so bile bolečine v neuporabni desni roki na sami zgornji meji, zato sem bila neizmerno hvaležna za igro brez telesnega stika in brez uporabljanja rok. V Sovi na vereji so bile možnosti znova 50:50, saj ni odločala fizična nadmoč, temveč spretnost in vzdržljivost. Med bojem sem se spomnila na Žigo in njegovo dihanje. Popolnoma sem izključila okolico, in ko so mišice začele popuščati, sem preprosto odmislila tudi to.

Tekmovalci so ti kot zmagovalki Kmetije postavili mlaj, ob čemer si bila zelo ganjena. Kakšna čustva so takrat privrela na plano?

Preprosto nisem mogla verjeti, da je konec. Prišla sem, videla, zmagala in dokazala, da je mogoče doseči tudi tisto, kar se zdi popolnoma nemogoče.

Tim Novak, zmagovalec prejšnje sezone Kmetije, je bil prepričan, da ne moreš zmagati brez umazane igre. Dokazala si, da lahko uspeš s pošteno igro. Koliko ti to pomeni?

To, da sem zmagala s pošteno igro, mi pomeni več kot sama zmaga.

Pripada ti tudi denarna nagrada in nisi skrivala, da boš z njo po težki ločitvi, ko si ostala brez vsega, zaživela na novo. Imaš morda že ogledano kakšno manjšo kmetijo?

Za najem kmetije najprej potrebujem status kmeta, poleg tega pa se je brez kapitala težko resno pogajati. Ker si nisem želela, da bi mi kdo speljal že najdeno priljubljeno kmetijo, sem to preložila na čas po zmagi. Imam pa izbrano lokacijo, pri tem sta ključno vlogo odigrali klima in bližina sladke vode.

Ne samo zmago in denarno nagrado, v tekmovanju si dobila priznanje posebne vrste. Sotekmovalci so te pohvalili kot delavno, pošteno, bili so mnenja, da si zasluženo zmagala. Koliko je to vredno?

Sotekmovalci skozi celoten šov niso kazali, da opazijo moje delo in poštenje, zato mi njihove besede zelo veliko pomenijo in sem zelo hvaležna zanje.

Tvoja največja navijača sta bila hči Nina in sin Žiga. Kakšna je bila njuna reakcija ob tvoji zmagi?

Nobeden od njiju ni verjel, da je to sploh mogoče. Že sam preboj v zadnjo areno, kjer sem ostala sama s štirimi močnimi fanti, je bila čista iluzija, zato na končno zmago nihče ni upal niti pomisliti. Moj uspeh je bil zanju ogromno presenečenje in pravi življenjski dogodek.

Odprte so prijave za novo sezono Kmetije. Kaj bi svetovala vsem, ki razmišljajo o tem koraku, in kaj bi svetovala tistim, ki so se že prijavili?