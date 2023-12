Alen o svoji Sani: Verjamem, da bova midva skupaj do konca

Alen Ploj je že zmagovalec Kmetije, v prav posebni, romantični 'kategoriji'. 31-letnega nekdanjega profesionalnega nogometaša namreč doma čaka dekle, s katero želi preživeti preostanek svojega življenja. Alen: " Spoznala sva se že v osnovni šoli, jaz sem imel takrat 14, 15 let, in od takrat naprej traja ta ljubezen. Jaz sem res vesel, srečen, da jo imam, da sem jo spoznal. Izgleda, da je bila usoda. "

S Sano Grah Amidžić sta tako skupaj že 17 let, še nikoli pa nista še bila tako dolgo narazen. Alen vztraja na posestvu že skoraj 12 tednov in nasmiha se mu že polfinale tekmovanja. Alen: "Vem, da je to težka preizkušnja za njo, tako kot za mene, ampak če bova šla skozi to, bo potem naprej samo še lepše ... Jaz vem, pa verjamem, da bova midva skupaj do konca."

